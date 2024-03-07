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Зеленский нашел Залужному новое место работы
Зеленский нашел Залужному новое место работы - РИА Новости Крым, 07.03.2024
Зеленский нашел Залужному новое место работы
Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Великобритании. Об этом сообщает украинский МИД. РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T20:19
2024-03-07T20:19
2024-03-07T20:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Великобритании. Об этом сообщает украинский МИД.Владимир Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.Ранее политолог Юрий Светов высказал мнение о том, благодаря чему экс-главком ВСУ Валерий Залужный получил ореол великого генерала. Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров дал оценку Залужному как военачальнику и оценил его перспективы как политической фигуры после увольнения с должности.А военный эксперт Александр Хроленко сравнил рокировки Зеленского с басней Крылова .Читайте также на РИА Новости Крым:Разлад в стане врага – это всегда хорошо: эксперт об отставке ЗалужногоОтставка Залужного "расколет" западных покровителей Киева - мнение
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владимир зеленский (президент украины), валерий залужный, мид украины, великобритания, украина, всу (вооруженные силы украины), новости, в мире
Зеленский нашел Залужному новое место работы
Зеленский назначил Залужного послом в Великобритании - МИД Украины
20:19 07.03.2024 (обновлено: 20:29 07.03.2024)