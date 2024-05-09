https://crimea.ria.ru/20240509/na-ukraine-prisutstvuyut-soldaty-nato--premer-ministr-polshi-tusk-1137173249.html

На Украине присутствуют солдаты НАТО – премьер-министр Польши Туск

На Украине присутствуют солдаты НАТО – премьер-министр Польши Туск - РИА Новости Крым, 09.05.2024

На Украине присутствуют солдаты НАТО – премьер-министр Польши Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что на Украине присутствуют солдаты НАТО. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 09.05.2024

2024-05-09T18:01

2024-05-09T18:01

2024-05-09T18:01

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новости

дональд туск

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что на Украине присутствуют солдаты НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.При этом премьер Польши не уточнил, солдаты каких стран и в каком количестве присутствуют на Украине.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее в четверг заявил, что альянс не намерен принимать прямого участия в конфликте на Украине и не станет отправлять Киеву свои войска.Накануне итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что страны НАТО на саммите в июле планируют принять декларацию, которая закрепит отказ от прямого вмешательства в конфликт на Украине.В странах НАТО в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Ранее агентство Reuters опубликовало интервью с находящимся в Киеве министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, в котором он, в том числе, заявил о якобы праве Украины применять предоставленное Лондоном оружие для ударов по целям внутри России.Впоследствии Reuters отозвало эту публикацию. В агентстве заявили, что "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте", а пересмотренная версия "будет опубликована позднее в надлежащее время".В свою очередь Эммануэль Макрон в интервью британскому изданию The Economist не исключил, что Франция может ввести свои войска на Украину в случае прорыва Вооруженными силами РФ фронта и обращения Киева к Парижу об отправке такого контингента.Кремль рассматривает это как прямую эскалацию напряженности, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Читайте также на РИА Новости Крым:Декларация НАТО об отказе вводить войска на Украину: правда или вымысел"Болевые точки Европы": зачем лидер Китая поехал в ЕСОгромная опасность: в Кремле высказались о вводе войск НАТО на Украину

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, нато, новости, дональд туск, украина