На Украине присутствуют солдаты НАТО – премьер-министр Польши Туск
Премьер-министр Польши Туск признал присутствие на Украине солдат НАТО
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что на Украине присутствуют солдаты НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.
"НАТО сегодня помогает настолько, насколько это возможно. Без помощи НАТО Украина не смогла бы так долго защищаться. Ну, и там есть немного войск, то есть солдат. Там есть немного солдат", – сказал Туск журналистам.
При этом премьер Польши не уточнил, солдаты каких стран и в каком количестве присутствуют на Украине.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее в четверг заявил, что альянс не намерен принимать прямого участия в конфликте на Украине и не станет отправлять Киеву свои войска.
Накануне итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что страны НАТО на саммите в июле планируют принять декларацию, которая закрепит отказ от прямого вмешательства в конфликт на Украине.
В странах НАТО в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Ранее агентство Reuters опубликовало интервью с находящимся в Киеве министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, в котором он, в том числе, заявил о якобы праве Украины применять предоставленное Лондоном оружие для ударов по целям внутри России.
Впоследствии Reuters отозвало эту публикацию. В агентстве заявили, что "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте", а пересмотренная версия "будет опубликована позднее в надлежащее время".
В свою очередь Эммануэль Макрон в интервью британскому изданию The Economist не исключил, что Франция может ввести свои войска на Украину в случае прорыва Вооруженными силами РФ фронта и обращения Киева к Парижу об отправке такого контингента.
Кремль рассматривает это как прямую эскалацию напряженности, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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