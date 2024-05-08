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"Болевые точки Европы": зачем лидер Китая поехал в ЕС

"Болевые точки Европы": зачем лидер Китая поехал в ЕС - РИА Новости Крым, 08.05.2024

"Болевые точки Европы": зачем лидер Китая поехал в ЕС

Франция, Словакия и Венгрия – болевые точки Европы, которые лидер Китая Си Цзиньпин не случайно выбрал для визита – вскоре он обсудит эту поездку на Запад с... РИА Новости Крым, 08.05.2024

2024-05-08T15:21

2024-05-08T15:21

2024-05-08T15:21

радио "спутник в крыму"

мнения

юрий светов

политика

си цзиньпин (председатель кнр)

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Франция, Словакия и Венгрия – болевые точки Европы, которые лидер Китая Си Цзиньпин не случайно выбрал для визита – вскоре он обсудит эту поездку на Запад с президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Юрий Светов.После инаугурации Владимир Путин первым посетит Китай, что станет "символическим жестом, потому что Си Цзиньпин после своего избрания в прошлом году тоже совершил своей первый визит в Россию", отметил Светов. "То есть это знак признательности за общую деятельность по укреплению мира", – добавил он."Потому что они не хотят равной безопасности: они все время твердят о собственной. Вот их безопасность – да, очень важна. А безопасность России и остальных: "Вы обеспечьте нашу, тогда, может, и о вашей поговорим". Это заявляют Китаю и нам. Сегодня у нас заседание ЕвроАзЭс, где эта тема будет обсуждаться. Затем Путин едет в Китай, и будет там диалог на эту тему, затрагивающую уже весь мир", – сказал Светов.Поэтому визит Си Цзиньпина в Европу запланировали на начало мая и выбрали для этого не случайные три страны, считает Светов.Так, Си посетил Францию – единственную в ЕС ядерную державу, президент которой Эммануэль Макрон пытается сегодня вывести страну в лидеры в Европе. Причем, в отличие от соседей, на пути к цели Париж выполняет не все команды Вашингтона, а посол Франции стал одним из немногих представителей недружественных РФ стран на инаугурации президента России Владимира Путина, заметил политолог.При этом Си не дал усомниться в позиции КНР по украинскому вопросу. Он заявил, что "Франция и Китай могут способствовать урегулированию на Украине", отметив, "что обсуждать мир без России бессмысленно", подчеркнул Светов.Также глава КНР посетил Сербию, где, по сути, обратился к НАТО, напомнив "о 25-летии зверских бомбежек Югославии натовцами, в результате которых пострадало посольство Китая в Белграде", добавил политолог."Он напомнил: "Мы не забываем о том, что вы делали с Югославией, и понимаем, что вы способны проделать это где угодно…" И поехал в Венгрию. А это страна, демонстрирующая некую независимость в рамках ЕС и НАТО, призывающая к мирным переговорам, остановить конфликт на Украине, не поставлять туда оружие, и она категорически против ввода натовских войск на Украину", – отметил Светов.Цель визита лидера Китая, безусловно, не ограничивалась тем, чтобы прощупать общую политическую стратегию Евросоюза: были и прагматичные задачи, добавил эксперт. Ведь "отношения между ЕС и КНР надо измерять в долларах: товарооборот между ними составляет сотни миллиардов долларов, и Китай не готов разрывать эти отношения". И хотя Европа по команде из США пытается снизить эту зависимость, странам есть что обсуждать, прислушиваясь друг к другу, заключил политолог.Читайте также на РИА Новости Крым:Си Цзиньпин: Пекин и Париж будут искать выход из украинского кризисаВзаимодействие ВС РФ и Китая важно для стратегической стабильности в миреСи Цзиньпин призвал к созыву равноправной мирной конференции по Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, юрий светов, политика, си цзиньпин (председатель кнр), владимир путин (политик), европейский союз (ес), новости, китай, россия