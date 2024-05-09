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Столтенберг сделал заявление об участии НАТО в конфликте на Украине - РИА Новости Крым, 09.05.2024
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Столтенберг сделал заявление об участии НАТО в конфликте на Украине
Столтенберг сделал заявление об участии НАТО в конфликте на Украине - РИА Новости Крым, 09.05.2024
Столтенберг сделал заявление об участии НАТО в конфликте на Украине
НАТО не намерена принимать прямого участия в конфликте на Украине и не станет отправлять Киеву свои войска. Такое заявление сделал генеральный секретарь блока... РИА Новости Крым, 09.05.2024
2024-05-09T12:31
2024-05-09T12:31
йенс столтенберг
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. НАТО не намерена принимать прямого участия в конфликте на Украине и не станет отправлять Киеву свои войска. Такое заявление сделал генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг, пишет РИА Новости.Столтенберг также подчеркнул, что "неминуемого риска какого-либо военного нападения на какого-либо союзника по НАТО" со стороны России не наблюдается. Накануне итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что страны НАТО на саммите в июле планируют принять декларацию, которая закрепит отказ от прямого вмешательства в конфликт на Украине.В странах НАТО в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Ранее агентство Reuters опубликовало интервью с находящимся в Киеве министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, в котором он, в том числе, заявил о якобы праве Украины применять предоставленное Лондоном оружие для ударов по целям внутри России.Впоследствии Reuters отозвало эту публикацию. В агентстве заявили, что "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте", а пересмотренная версия "будет опубликована позднее в надлежащее время".В свою очередь Эммануэль Макрон в интервью британскому изданию The Economist не исключил, что Франция может ввести свои войска на Украину в случае прорыва Вооруженными силами РФ фронта и обращения Киева к Парижу об отправке такого контингента.Кремль рассматривает это как прямую эскалацию напряженности, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Читайте также на РИА Новости Крым:Декларация НАТО об отказе вводить войска на Украину: правда или вымысел"Болевые точки Европы": зачем лидер Китая поехал в ЕСОгромная опасность: в Кремле высказались о вводе войск НАТО на Украину
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РИА Новости Крым
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йенс столтенберг, нато, контингент нато, в мире, украина, россия, новости сво, политика
Столтенберг сделал заявление об участии НАТО в конфликте на Украине

НАТО не намерена напрямую участвовать в конфликте на Украине - Столтенберг

12:31 09.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. НАТО не намерена принимать прямого участия в конфликте на Украине и не станет отправлять Киеву свои войска. Такое заявление сделал генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг, пишет РИА Новости.
"НАТО не намерена напрямую участвовать в конфликте, мы также прояснили, что не будем отправлять войска. Украина их у нас не просила, они у нас просят поддержку, боеприпасы и наступательную артиллерию", - сказал он итальянской газете Repubblica.
Столтенберг также подчеркнул, что "неминуемого риска какого-либо военного нападения на какого-либо союзника по НАТО" со стороны России не наблюдается.
Накануне итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что страны НАТО на саммите в июле планируют принять декларацию, которая закрепит отказ от прямого вмешательства в конфликт на Украине.
В странах НАТО в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Ранее агентство Reuters опубликовало интервью с находящимся в Киеве министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, в котором он, в том числе, заявил о якобы праве Украины применять предоставленное Лондоном оружие для ударов по целям внутри России.
Впоследствии Reuters отозвало эту публикацию. В агентстве заявили, что "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте", а пересмотренная версия "будет опубликована позднее в надлежащее время".
В свою очередь Эммануэль Макрон в интервью британскому изданию The Economist не исключил, что Франция может ввести свои войска на Украину в случае прорыва Вооруженными силами РФ фронта и обращения Киева к Парижу об отправке такого контингента.
Кремль рассматривает это как прямую эскалацию напряженности, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Йенс СтолтенбергНАТОКонтингент НАТОВ миреУкраинаРоссияНовости СВОПолитика
 
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