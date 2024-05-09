Столтенберг сделал заявление об участии НАТО в конфликте на Украине
НАТО не намерена напрямую участвовать в конфликте на Украине - Столтенберг
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. НАТО не намерена принимать прямого участия в конфликте на Украине и не станет отправлять Киеву свои войска. Такое заявление сделал генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг, пишет РИА Новости.
"НАТО не намерена напрямую участвовать в конфликте, мы также прояснили, что не будем отправлять войска. Украина их у нас не просила, они у нас просят поддержку, боеприпасы и наступательную артиллерию", - сказал он итальянской газете Repubblica.
Столтенберг также подчеркнул, что "неминуемого риска какого-либо военного нападения на какого-либо союзника по НАТО" со стороны России не наблюдается.
Накануне итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что страны НАТО на саммите в июле планируют принять декларацию, которая закрепит отказ от прямого вмешательства в конфликт на Украине.
В странах НАТО в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Ранее агентство Reuters опубликовало интервью с находящимся в Киеве министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, в котором он, в том числе, заявил о якобы праве Украины применять предоставленное Лондоном оружие для ударов по целям внутри России.
Впоследствии Reuters отозвало эту публикацию. В агентстве заявили, что "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте", а пересмотренная версия "будет опубликована позднее в надлежащее время".
В свою очередь Эммануэль Макрон в интервью британскому изданию The Economist не исключил, что Франция может ввести свои войска на Украину в случае прорыва Вооруженными силами РФ фронта и обращения Киева к Парижу об отправке такого контингента.
Кремль рассматривает это как прямую эскалацию напряженности, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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