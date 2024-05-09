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Столтенберг сделал заявление об участии НАТО в конфликте на Украине

Столтенберг сделал заявление об участии НАТО в конфликте на Украине - РИА Новости Крым, 09.05.2024

Столтенберг сделал заявление об участии НАТО в конфликте на Украине

НАТО не намерена принимать прямого участия в конфликте на Украине и не станет отправлять Киеву свои войска. Такое заявление сделал генеральный секретарь блока... РИА Новости Крым, 09.05.2024

2024-05-09T12:31

2024-05-09T12:31

2024-05-09T12:31

йенс столтенберг

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. НАТО не намерена принимать прямого участия в конфликте на Украине и не станет отправлять Киеву свои войска. Такое заявление сделал генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг, пишет РИА Новости.Столтенберг также подчеркнул, что "неминуемого риска какого-либо военного нападения на какого-либо союзника по НАТО" со стороны России не наблюдается. Накануне итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что страны НАТО на саммите в июле планируют принять декларацию, которая закрепит отказ от прямого вмешательства в конфликт на Украине.В странах НАТО в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Ранее агентство Reuters опубликовало интервью с находящимся в Киеве министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, в котором он, в том числе, заявил о якобы праве Украины применять предоставленное Лондоном оружие для ударов по целям внутри России.Впоследствии Reuters отозвало эту публикацию. В агентстве заявили, что "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте", а пересмотренная версия "будет опубликована позднее в надлежащее время".В свою очередь Эммануэль Макрон в интервью британскому изданию The Economist не исключил, что Франция может ввести свои войска на Украину в случае прорыва Вооруженными силами РФ фронта и обращения Киева к Парижу об отправке такого контингента.Кремль рассматривает это как прямую эскалацию напряженности, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Читайте также на РИА Новости Крым:Декларация НАТО об отказе вводить войска на Украину: правда или вымысел"Болевые точки Европы": зачем лидер Китая поехал в ЕСОгромная опасность: в Кремле высказались о вводе войск НАТО на Украину

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йенс столтенберг, нато, контингент нато, в мире, украина, россия, новости сво, политика