https://crimea.ria.ru/20240508/nato-namerena-prinyat-deklaratsiyu-po-povodu-vvoda-voysk-na-ukrainu--smi-1137119384.html

НАТО намерена принять декларацию по поводу ввода войск на Украину – СМИ

НАТО намерена принять декларацию по поводу ввода войск на Украину – СМИ - РИА Новости Крым, 08.05.2024

НАТО намерена принять декларацию по поводу ввода войск на Украину – СМИ

Страны НАТО на саммите в июле планируют принять декларацию, которая закрепит отказ от прямого вмешательства в конфликт на Украине. Об этом пишет итальянская... РИА Новости Крым, 08.05.2024

2024-05-08T10:56

2024-05-08T10:56

2024-05-08T11:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Страны НАТО на саммите в июле планируют принять декларацию, которая закрепит отказ от прямого вмешательства в конфликт на Украине. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera.Также, по данным издания, на саммите Пентагон планирует передать штаб-квартире НАТО в Брюсселе председательство в контактной группе по обороне Украины ("группа Рамштайн").По словам авторов статьи, этот шаг имеет практическую мотивацию, поскольку 99% вооружений и техники, передаваемой Киеву, поступает от 32 партнеров альянса. При этом, как утверждают журналисты, у этого решения есть и политический подтекст. Таким способом Штаты пытаются придать поддержке Украины массовый характер.Corriere della Sera также сообщает, что в эти дни министр обороны США Ллойд Остин созванивается со всеми лидерами стран, имеющих на вооружении зенитные ракетные комплексы Patriot, для передачи комплексов Киеву."Украинцы посчитали: для защиты всей территории им нужны 25 систем, семь - для защиты основных городских центров. Однако в записной книжке Остина на данный момент отмечены только две батареи Patriot, предоставленные Германией и Испанией", - говорится в статье.Financial Times со ссылкой на премьер-министра Литвы Ингриду Шимоните в среду сообщил, что Вильнюс готов направить на Украину военный контингент в рамках тренировочной миссии. По ее словам, соответствующее разрешение парламента уже есть.В странах НАТО в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Ранее агентство Reuters опубликовало интервью с находящимся в Киеве министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, в котором он, в том числе, заявил о якобы праве Украины применять предоставленное Лондоном оружие для ударов по целям внутри России.Впоследствии Reuters отозвало эту публикацию. В агентстве заявили, что "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте", а пересмотренная версия "будет опубликована позднее в надлежащее время".В свою очередь Эммануэль Макрон в интервью британскому изданию The Economist не исключил, что Франция может ввести свои войска на Украину в случае прорыва Вооруженными силами РФ фронта и обращения Киева к Парижу об отправке такого контингента.Кремль рассматривает это как прямую эскалацию напряженности, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Читайте также на РИА Новости Крым:Песков: поставка ВСУ ракет — подтверждение вовлеченности США в конфликтТайная передача ATACMS Украине - Захарова раскрыла план СШАУсловие для ввода американских войск на Украину назвали в конгрессе США

https://crimea.ria.ru/20240504/nato-vserez-gotovitsya-voevat-s-rossiey---mid-1137045284.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, сша, контингент нато, украина, в мире, новости сво, сми, политика, новости