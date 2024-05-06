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Условие для ввода американских войск на Украину назвали в конгрессе США - РИА Новости Крым, 06.05.2024
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Условие для ввода американских войск на Украину назвали в конгрессе США
Условие для ввода американских войск на Украину назвали в конгрессе США - РИА Новости Крым, 06.05.2024
Условие для ввода американских войск на Украину назвали в конгрессе США
США в случае разгрома Украины, возможно, придется вмешаться конфликт, задействовав свои войска, заявил в интервью телеканалу CBS News лидер демократов в палате... РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T09:10
2024-05-06T10:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. США в случае разгрома Украины, возможно, придется вмешаться конфликт, задействовав свои войска, заявил в интервью телеканалу CBS News лидер демократов в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис.По мнению лидера демократов, в Республиканской партии США усиливается пророссийская фракция, которая не хочет поддерживать Украину и считает, что Россия – не враг США.На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что может ввести войска на Украину в случае прорыва Вооруженными силами России фронта и соответствующего обращения Киева к Парижу.В Кремле позднее отметили, что обратили внимание на слова Макрона. Там подчеркнули, что целый ряд стран – участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт" и это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент РФ Владимир Путин, комментируя антироссийские выпады Макрона, предупредил, что ввод европейского контингента в эту страну никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.Читайте также на РИА Новости Крым:Отправка военных на Украину утянет Европу на дно – ОрбанПлохая пародия: почему "новая Антанта" против России обречена на провалКризис на Украине рискует выйти за географические рамки - МИД РФ
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новости, украина, сша, политика, в мире
Условие для ввода американских войск на Украину назвали в конгрессе США

США могут вмешаться в конфликт на Украине – конгрессмен Джеффрис

09:10 06.05.2024 (обновлено: 10:30 06.05.2024)
 
© РИА НовостиУчения НАТО во Львове
Учения НАТО во Львове - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. США в случае разгрома Украины, возможно, придется вмешаться конфликт, задействовав свои войска, заявил в интервью телеканалу CBS News лидер демократов в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис.

"Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если она падет, будет значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт – не просто с нашими деньгами, но с нашими военнослужащими", – сказал конгрессмен.

По мнению лидера демократов, в Республиканской партии США усиливается пророссийская фракция, которая не хочет поддерживать Украину и считает, что Россия – не враг США.
На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что может ввести войска на Украину в случае прорыва Вооруженными силами России фронта и соответствующего обращения Киева к Парижу.
В Кремле позднее отметили, что обратили внимание на слова Макрона. Там подчеркнули, что целый ряд стран – участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт" и это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент РФ Владимир Путин, комментируя антироссийские выпады Макрона, предупредил, что ввод европейского контингента в эту страну никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
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