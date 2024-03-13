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Западные войска на Украине давно и это не меняет ситуацию – Путин - РИА Новости Крым, 13.03.2024
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Западные войска на Украине давно и это не меняет ситуацию – Путин
Западные войска на Украине давно и это не меняет ситуацию – Путин - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Западные войска на Украине давно и это не меняет ситуацию – Путин
Иностранные войска давно присутствуют на Украине, однако ни они, ни поставки Киеву западных вооружений не изменят ситуацию на поле боя. Об этом заявил президент РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T06:25
2024-03-13T06:25
владимир путин (политик)
украина
новости сво
польша
нато
контингент нато
россия
политика
дмитрий киселев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Иностранные войска давно присутствуют на Украине, однако ни они, ни поставки Киеву западных вооружений не изменят ситуацию на поле боя. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Дело в том, что военные западных стран присутствуют на Украине уже давно, еще до госпереворота присутствовали, а после госпереворота их количество кратно увеличилось. Сейчас присутствуют и впрямую, в виде советников, присутствуют в виде иностранных наемников и несут потери. Но если речь пойдет об официальных воинских контингентах иностранных государств, то уверен, это не изменит ситуации на поле боя. Это самое важное. Так же, как ничего не меняет поставка вооружений", - отметил Путин. Кроме того, президент оценил перспективу введения на Украину польских войск. По словам Путина, если Варшава введет туда свои военные силы, то уже не уйдет. И причина заключается не в помощи Киеву, а в намерении вернуть земли, которые Польша считает исторически своими. "Потому что они захотят вернуть… они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими, и которые были от них отобраны отцом народов, Иосифом Виссарионовичем Сталиным, и переданы Украине. Они, конечно, хотят вернуть их. И если туда войдут официальные польские части, они вряд ли оттуда уйдут", - добавил Путин. Ранее Владимир Путин заявил, что после начала специальной военной операции на Украине западные страны полагали покончить с Россией, но столкнулись с бессилием перед единством российского народа, устойчивостью российской финансово-экономической системы и растущими возможностями Вооруженных сил.
https://crimea.ria.ru/20240227/razmeschenie-boevykh-chastey-nato-na-ukraine-stoltenberg-sdelal-zayavlenie-1135245403.html
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владимир путин (политик), украина, новости сво, польша, нато, контингент нато, россия, политика, дмитрий киселев
Западные войска на Украине давно и это не меняет ситуацию – Путин

Путин: присутствие иностранных войск на Украине не изменит ситуацию на поле боя

06:25 13.03.2024
 
© РИА НовостиУчения НАТО во Львове
Учения НАТО во Львове - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Иностранные войска давно присутствуют на Украине, однако ни они, ни поставки Киеву западных вооружений не изменят ситуацию на поле боя. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
"Дело в том, что военные западных стран присутствуют на Украине уже давно, еще до госпереворота присутствовали, а после госпереворота их количество кратно увеличилось. Сейчас присутствуют и впрямую, в виде советников, присутствуют в виде иностранных наемников и несут потери. Но если речь пойдет об официальных воинских контингентах иностранных государств, то уверен, это не изменит ситуации на поле боя. Это самое важное. Так же, как ничего не меняет поставка вооружений", - отметил Путин.
Кроме того, президент оценил перспективу введения на Украину польских войск. По словам Путина, если Варшава введет туда свои военные силы, то уже не уйдет. И причина заключается не в помощи Киеву, а в намерении вернуть земли, которые Польша считает исторически своими.
"Потому что они захотят вернуть… они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими, и которые были от них отобраны отцом народов, Иосифом Виссарионовичем Сталиным, и переданы Украине. Они, конечно, хотят вернуть их. И если туда войдут официальные польские части, они вряд ли оттуда уйдут", - добавил Путин.
Ранее Владимир Путин заявил, что после начала специальной военной операции на Украине западные страны полагали покончить с Россией, но столкнулись с бессилием перед единством российского народа, устойчивостью российской финансово-экономической системы и растущими возможностями Вооруженных сил.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
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Владимир Путин (политик)УкраинаНовости СВОПольшаНАТОКонтингент НАТОРоссияПолитикаДмитрий Киселев
 
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