https://crimea.ria.ru/20240313/zapad-bessilen-pered-edinstvom-rossiyskogo-naroda---putin-1135602953.html

Запад бессилен перед единством российского народа - Путин

Запад бессилен перед единством российского народа - Путин - РИА Новости Крым, 13.03.2024

Запад бессилен перед единством российского народа - Путин

После начала специальной военной операции на Украине западные страны полагали покончить с Россией, но столкнулись с бессилием перед единством российского... РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T06:01

2024-03-13T06:01

2024-03-13T06:28

владимир путин (политик)

политика

россия

общество

новости

в мире

дмитрий киселев

русский народ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0c/1135591932_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_704d4c116b1cf7fa5156becc25dc4230.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. После начала специальной военной операции на Украине западные страны полагали покончить с Россией, но столкнулись с бессилием перед единством российского народа, устойчивостью российской финансово-экономической системы и растущими возможностями Вооруженных сил. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.По его словам, страны Запада после начала СВО обрадовались и полагали, что им удастся покончить с Россией с помощью санкций, западного оружия и руками украинских националистов, поскольку не хотят иметь по соседству такую огромную страну.Российский президент не раз подчеркивал, что Москва не стремится раскручивать украинский конфликт, а наоборот, хочет его закончить. При этом западные страны постоянно ведут речь о необходимости продолжать боевые действия, при этом наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. В Кремле не раз отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал самое главное оружие России Через 3-4 года люди с Запада будут бежать за спасением в Россию – мнениеСитуация непростая: Путин обозначил роль молодежи в деле мира

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), политика, россия, общество, новости, в мире, дмитрий киселев, русский народ