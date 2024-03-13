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Запад бессилен перед единством российского народа - Путин
Запад бессилен перед единством российского народа - Путин - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Запад бессилен перед единством российского народа - Путин
После начала специальной военной операции на Украине западные страны полагали покончить с Россией, но столкнулись с бессилием перед единством российского... РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T06:01
2024-03-13T06:01
2024-03-13T06:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. После начала специальной военной операции на Украине западные страны полагали покончить с Россией, но столкнулись с бессилием перед единством российского народа, устойчивостью российской финансово-экономической системы и растущими возможностями Вооруженных сил. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.По его словам, страны Запада после начала СВО обрадовались и полагали, что им удастся покончить с Россией с помощью санкций, западного оружия и руками украинских националистов, поскольку не хотят иметь по соседству такую огромную страну.Российский президент не раз подчеркивал, что Москва не стремится раскручивать украинский конфликт, а наоборот, хочет его закончить. При этом западные страны постоянно ведут речь о необходимости продолжать боевые действия, при этом наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. В Кремле не раз отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал самое главное оружие России Через 3-4 года люди с Запада будут бежать за спасением в Россию – мнениеСитуация непростая: Путин обозначил роль молодежи в деле мира
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владимир путин (политик), политика, россия, общество, новости, в мире, дмитрий киселев, русский народ
Запад бессилен перед единством российского народа - Путин
Путин заявил о бессилии Запада перед единством российского народа
06:01 13.03.2024 (обновлено: 06:28 13.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. После начала специальной военной операции на Украине западные страны полагали покончить с Россией, но столкнулись с бессилием перед единством российского народа, устойчивостью российской финансово-экономической системы и растущими возможностями Вооруженных сил. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
По его словам, страны Запада после начала СВО обрадовались и полагали, что им удастся покончить с Россией с помощью санкций, западного оружия и руками украинских националистов, поскольку не хотят иметь по соседству такую огромную страну.
"Отсюда и пошел лозунг — нанести России стратегическое поражение на поле боя. Но позднее пришло осознание того, что это маловероятно, а еще позже — что это невозможно. И пришло понимание, что вместо стратегического поражения они сталкиваются с бессилием. Причем с бессилием, несмотря на то, что они полагались на мощь всесильных Соединенных Штатов. Столкнулись с бессилием перед единством российского народа, перед фундаментальными основами российской финансово-экономической системы, устойчивостью ее и перед растущими возможностями Вооруженных сил Российской Федерации", — заявил Путин.
Российский президент не раз подчеркивал, что Москва не стремится раскручивать украинский конфликт, а наоборот, хочет его закончить. При этом западные страны постоянно ведут речь о необходимости продолжать боевые действия, при этом наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях.
В Кремле не раз отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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