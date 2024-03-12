https://crimea.ria.ru/20240312/putin-nazval-samoe-glavnoe-oruzhie-rossii-1135592370.html

Путин назвал самое главное оружие России

Путин назвал самое главное оружие России - РИА Новости Крым, 12.03.2024

Путин назвал самое главное оружие России

Самым главным оружием России является консолидация общества и такое отношение к Родине, которое демонстрируют участники специальной военной операции. Об этом... РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T18:04

2024-03-12T18:04

2024-03-12T18:17

владимир путин (политик)

россия

новости

общество

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0c/1135593039_0:7:3072:1735_1920x0_80_0_0_e961e91e7ea9bc5a128ab418378a7d92.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Самым главным оружием России является консолидация общества и такое отношение к Родине, которое демонстрируют участники специальной военной операции. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".По словам главы государства, те люди, которые рассчитывали подавить Россию с помощью экономических санкций и вооруженной силы, "этого не учли и учитывать не могут, потому что для того, чтобы это учитывать, надо быть гражданином Российской Федерации и частью нашей общей культуры".Президент подчеркнул, что благодаря военнослужащим в зоне СВО Россия чувствует себя уверенно и уверенно смотрит в завтрашний день и в экономике, и в социальной сфере и сфере безопасности.

https://crimea.ria.ru/20240312/na-uchastie-v-programme-vremya-geroev-postupilo-30-tysyach-zayavok---putin-1135591774.html

россия

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, новости, общество, москва