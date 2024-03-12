https://crimea.ria.ru/20240312/putin-nazval-samoe-glavnoe-oruzhie-rossii-1135592370.html
Путин назвал самое главное оружие России
Путин назвал самое главное оружие России - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Путин назвал самое главное оружие России
Самым главным оружием России является консолидация общества и такое отношение к Родине, которое демонстрируют участники специальной военной операции. Об этом... РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T18:04
2024-03-12T18:04
2024-03-12T18:17
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Самым главным оружием России является консолидация общества и такое отношение к Родине, которое демонстрируют участники специальной военной операции. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".По словам главы государства, те люди, которые рассчитывали подавить Россию с помощью экономических санкций и вооруженной силы, "этого не учли и учитывать не могут, потому что для того, чтобы это учитывать, надо быть гражданином Российской Федерации и частью нашей общей культуры".Президент подчеркнул, что благодаря военнослужащим в зоне СВО Россия чувствует себя уверенно и уверенно смотрит в завтрашний день и в экономике, и в социальной сфере и сфере безопасности.
https://crimea.ria.ru/20240312/na-uchastie-v-programme-vremya-geroev-postupilo-30-tysyach-zayavok---putin-1135591774.html
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владимир путин (политик), россия, новости, общество, москва
Путин назвал самое главное оружие России
Путин назвал самым главным оружием России консолидацию общества
18:04 12.03.2024 (обновлено: 18:17 12.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Самым главным оружием России является консолидация общества и такое отношение к Родине, которое демонстрируют участники специальной военной операции. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".
"Самым главным нашим оружием является консолидация российского общества и такое отношение к Родине, которое демонстрируете вы и те люди, с которыми вы служите. Это самое главное, самое мощное оружие", – сказал Путин в ходе беседы с командиром штурмового батальона Амиром Хакаевым, мобилизованным в ряды ВС РФ в 2022 году.
По словам главы государства, те люди, которые рассчитывали подавить Россию с помощью экономических санкций и вооруженной силы, "этого не учли и учитывать не могут, потому что для того, чтобы это учитывать, надо быть гражданином Российской Федерации и частью нашей общей культуры".
Президент подчеркнул, что благодаря военнослужащим в зоне СВО Россия чувствует себя уверенно и уверенно смотрит в завтрашний день и в экономике, и в социальной сфере и сфере безопасности.