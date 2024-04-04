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Кризис на Украине рискует выйти за географические рамки - МИД РФ

Кризис на Украине рискует выйти за географические рамки - МИД РФ - РИА Новости Крым, 04.04.2024

Кризис на Украине рискует выйти за географические рамки - МИД РФ

Необдуманные действия даже одной страны Североатлантического альянса могут привести к тому, что украинский конфликт выйдет за свои географические рамки,... РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T09:52

2024-04-04T09:52

2024-04-04T09:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Необдуманные действия даже одной страны Североатлантического альянса могут привести к тому, что украинский конфликт выйдет за свои географические рамки, предупредил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.По его словам, заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке контингента на Украину "свидетельствуют о готовности идти по пути эскалации в условиях, когда сам Запад терпит "на земле" стратегическое поражение".Грушко назвал подобные заявления недопустимыми и заверил, что любая угроза безопасности России со стороны НАТО не останется без ответа.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего нельзя исключать".Позже французское издание Politico сообщило, что во Франции создадут коалицию государств, которые рассматривают возможность направить войска на Украину.Официальный представитель МИД России Мария Захарова на этой неделе заявила, что Франция может уже в апреле этого года собрать контингент численностью до 1,5 тысячи военных для отправки на Украину.Министр обороны РФ Сергей Шойгу 3 апреля провел телефонные переговоры с французским коллегой Себастьяном Лекорню, в ходе которых заявил, что отправка французского военного контингента на Украину создаст проблемы для Парижа.В то же время в ходе переговоров была отмечена готовность к диалогу по Украине.Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь заявил, что страны альянса не обсуждают вопрос присутствия военного контингента организации на Украине, а рассматривают лишь вариант координации и доставки помощи.Читайте также на РАИ Новости Крым:Блеф Макрона и интриги Прибалтики: эксперт оценил "армию НАТО" на Украине"Пробил дно": Захарова оценила слова Макрона об отправке войск на УкраинуВойска НАТО на Украине: во Франции Макрона назвали безумцем

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), александр грушко, новости, политика, украина, россия, нато