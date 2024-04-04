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Кризис на Украине рискует выйти за географические рамки - МИД РФ - РИА Новости Крым, 04.04.2024
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Кризис на Украине рискует выйти за географические рамки - МИД РФ
Кризис на Украине рискует выйти за географические рамки - МИД РФ - РИА Новости Крым, 04.04.2024
Кризис на Украине рискует выйти за географические рамки - МИД РФ
Необдуманные действия даже одной страны Североатлантического альянса могут привести к тому, что украинский конфликт выйдет за свои географические рамки,... РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T09:52
2024-04-04T09:52
министерство иностранных дел рф (мид рф)
александр грушко
новости
политика
украина
россия
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Необдуманные действия даже одной страны Североатлантического альянса могут привести к тому, что украинский конфликт выйдет за свои географические рамки, предупредил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.По его словам, заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке контингента на Украину "свидетельствуют о готовности идти по пути эскалации в условиях, когда сам Запад терпит "на земле" стратегическое поражение".Грушко назвал подобные заявления недопустимыми и заверил, что любая угроза безопасности России со стороны НАТО не останется без ответа.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего нельзя исключать".Позже французское издание Politico сообщило, что во Франции создадут коалицию государств, которые рассматривают возможность направить войска на Украину.Официальный представитель МИД России Мария Захарова на этой неделе заявила, что Франция может уже в апреле этого года собрать контингент численностью до 1,5 тысячи военных для отправки на Украину.Министр обороны РФ Сергей Шойгу 3 апреля провел телефонные переговоры с французским коллегой Себастьяном Лекорню, в ходе которых заявил, что отправка французского военного контингента на Украину создаст проблемы для Парижа.В то же время в ходе переговоров была отмечена готовность к диалогу по Украине.Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь заявил, что страны альянса не обсуждают вопрос присутствия военного контингента организации на Украине, а рассматривают лишь вариант координации и доставки помощи.Читайте также на РАИ Новости Крым:Блеф Макрона и интриги Прибалтики: эксперт оценил "армию НАТО" на Украине"Пробил дно": Захарова оценила слова Макрона об отправке войск на УкраинуВойска НАТО на Украине: во Франции Макрона назвали безумцем
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Новости
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министерство иностранных дел рф (мид рф), александр грушко, новости, политика, украина, россия, нато
Кризис на Украине рискует выйти за географические рамки - МИД РФ

Авантюрные действия даже одной страны НАТО могут вывести конфликт за пределы Украины – МИД

09:52 04.04.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел России
Министерство иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Необдуманные действия даже одной страны Североатлантического альянса могут привести к тому, что украинский конфликт выйдет за свои географические рамки, предупредил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.
"В результате авантюрных действий даже одной-двух стран-членов НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб", – заявил дипломат в интервью РИА Новости.
По его словам, заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке контингента на Украину "свидетельствуют о готовности идти по пути эскалации в условиях, когда сам Запад терпит "на земле" стратегическое поражение".
Грушко назвал подобные заявления недопустимыми и заверил, что любая угроза безопасности России со стороны НАТО не останется без ответа.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего нельзя исключать".
Позже французское издание Politico сообщило, что во Франции создадут коалицию государств, которые рассматривают возможность направить войска на Украину.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на этой неделе заявила, что Франция может уже в апреле этого года собрать контингент численностью до 1,5 тысячи военных для отправки на Украину.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 3 апреля провел телефонные переговоры с французским коллегой Себастьяном Лекорню, в ходе которых заявил, что отправка французского военного контингента на Украину создаст проблемы для Парижа.
В то же время в ходе переговоров была отмечена готовность к диалогу по Украине.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь заявил, что страны альянса не обсуждают вопрос присутствия военного контингента организации на Украине, а рассматривают лишь вариант координации и доставки помощи.
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Александр ГрушкоНовостиПолитикаУкраинаРоссияНАТО
 
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