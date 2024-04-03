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Появились новые сведения об отправке французских военных на Украину – МИД

Появились новые сведения об отправке французских военных на Украину – МИД - РИА Новости Крым, 03.04.2024

Появились новые сведения об отправке французских военных на Украину – МИД

Франция может уже в апреле этого года собрать контингент для отправки на Украину. Численность этой группировки может достигнуть полутора тысяч, заявила... РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T14:19

2024-04-03T14:19

2024-04-03T14:34

мария захарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Франция может уже в апреле этого года собрать контингент для отправки на Украину. Численность этой группировки может достигнуть полутора тысяч, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Поступает информация, что эта группа будет приведена в полную боевую готовность в течение месяца."Ожидается, что в апреле группа будет приведена в состояние полной боевой готовности для оперативного броска на украинский театр военных действий", – добавила она.О том, что введение на территорию Украины войск НАТО в том или ином составе обсуждается среди стран-участниц альянса, в конце февраля заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Сегодня нет консенсуса по отправке сухопутных войск в официальной манере. Но в развитии ситуации ничего не может быть исключено. Мы сделаем все, чтобы Россия не выиграла эту войну. Все возможно, если это будет полезно, чтобы достичь нашей цели", – заявил он.При этом другие европейские лидеры явно не готовы к такому повороту событий. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны - члены альянса не планируют направлять своих военных на Украину. Такие же заявления сделали пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, министр обороны Германии Борис Писториус, а также главы государств и правительств других европейских государств.Читайте также на РИА Новости Крым:"Пробил дно": Захарова оценила слова Макрона об отправке войск на УкраинуРезкое снижение внимания к Украине: Лавров объяснил слова МакронаВойска НАТО на Украине: во Франции Макрона назвали безумцем

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова