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"Пробил дно": Захарова оценила слова Макрона об отправке войск на Украину - РИА Новости Крым, 28.02.2024
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"Пробил дно": Захарова оценила слова Макрона об отправке войск на Украину
"Пробил дно": Захарова оценила слова Макрона об отправке войск на Украину - РИА Новости Крым, 28.02.2024
"Пробил дно": Захарова оценила слова Макрона об отправке войск на Украину
Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об обсуждении отправки войск европейских стран на Украину является "игрой на публику" и сделано с целью... РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T14:39
2024-02-28T14:39
мария захарова
новости
эммануэль макрон
франция
украина
политика
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об обсуждении отправки войск европейских стран на Украину является "игрой на публику" и сделано с целью воодушевить киевский режим и продлить его агонию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, "совершенно абсурдные заявления" звучат со стороны западных политиков практически каждый день, но то, что позволил заявить Макрон, "во многом пробило дно".По словам Захаровой, "складывается ощущение, что официальный Париж окончательно теряет чувство реальности и самосохранения". С другой стороны, ничего нового французский лидер не сказал, добавила она."Ни для кого не секрет, что военнослужащие целого ряда стран НАТО давно уже находятся на Украине и активно помогают ВСУ, в том числе в эксплуатации передаваемых Киеву западных систем вооружений", – констатировала представитель МИД.Она отметила, что за всеми подобными заявлениями и действиям стоит "стремление Запада продлить агонию режима Зеленского, особенно на фоне растущего дефицита вооружений, личного состава украинской армии".В то же время Захарова обратила внимание на реакцию партнеров Парижа по НАТО и ЕС, которые один за другим открестились от намерений отправлять свои контингенты на Украину. По мнению дипломата, это говорит о "полном философском и идеологическом тупике западного подхода к мировым делам", а также о "кризисе внутри западного сообщества и невозможности выработать единый подход к экзистенциальным для себя проблемам".На прошедшей 26 февраля в Париже конференции по поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон не стал исключать отправки европейских воинских контингентов на поддержку киевского режима, отметив, что консенсус по данному вопросу еще не достигнут.Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет плана направлять своих военных на Украину.Об этом же заявили пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, министр обороны Германии Борис Писториус, а также главы государств и правительств других европейских государств.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль обратил внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине, Москве тоже хорошо известна. Песков также отметил, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".Ввод войск ЕС и НАТО на Украину будет означать начало третьей мировой войны, поэтому инициатива президента Франции Эммануэля Макрона вряд ли будет реализована, заявлял ранее первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Читайте также на РИА Новости Крым:Резкое снижение внимания к Украине: Лавров объяснил слова МакронаВойска НАТО на Украине: во Франции Макрона назвали безумцемВ НАТО обдумывают варианты отправки военных на Украину – премьер Словакии
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мария захарова, новости, эммануэль макрон, франция, украина, политика, поставки западного оружия украине
"Пробил дно": Захарова оценила слова Макрона об отправке войск на Украину

Захарова называла работой на публику слова Макрона об отправке западных военных на Украину

14:39 28.02.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об обсуждении отправки войск европейских стран на Украину является "игрой на публику" и сделано с целью воодушевить киевский режим и продлить его агонию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, "совершенно абсурдные заявления" звучат со стороны западных политиков практически каждый день, но то, что позволил заявить Макрон, "во многом пробило дно".
"Агрессивные заявления президента Франции о вероятности отправки войск ЕС и создания так называемой коалиции по поставкам ВСУ дальнобойного оружия во многом, конечно, было работой на публику, чтобы каким-то образом воодушевить киевский режим… и послать сигнал тем людям, которых силком тащат в украинские военкоматы, что "все не зря, что заграница обязательно будет с ними где-то рядом", – сказала дипломат на брифинге в среду.
По словам Захаровой, "складывается ощущение, что официальный Париж окончательно теряет чувство реальности и самосохранения". С другой стороны, ничего нового французский лидер не сказал, добавила она.
"Ни для кого не секрет, что военнослужащие целого ряда стран НАТО давно уже находятся на Украине и активно помогают ВСУ, в том числе в эксплуатации передаваемых Киеву западных систем вооружений", – констатировала представитель МИД.
Она отметила, что за всеми подобными заявлениями и действиям стоит "стремление Запада продлить агонию режима Зеленского, особенно на фоне растущего дефицита вооружений, личного состава украинской армии".
В то же время Захарова обратила внимание на реакцию партнеров Парижа по НАТО и ЕС, которые один за другим открестились от намерений отправлять свои контингенты на Украину. По мнению дипломата, это говорит о "полном философском и идеологическом тупике западного подхода к мировым делам", а также о "кризисе внутри западного сообщества и невозможности выработать единый подход к экзистенциальным для себя проблемам".
На прошедшей 26 февраля в Париже конференции по поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон не стал исключать отправки европейских воинских контингентов на поддержку киевского режима, отметив, что консенсус по данному вопросу еще не достигнут.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет плана направлять своих военных на Украину.
Об этом же заявили пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, министр обороны Германии Борис Писториус, а также главы государств и правительств других европейских государств.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль обратил внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине, Москве тоже хорошо известна. Песков также отметил, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".
Ввод войск ЕС и НАТО на Украину будет означать начало третьей мировой войны, поэтому инициатива президента Франции Эммануэля Макрона вряд ли будет реализована, заявлял ранее первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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Войска НАТО на Украине: во Франции Макрона назвали безумцем
В НАТО обдумывают варианты отправки военных на Украину – премьер Словакии
 
Мария ЗахароваНовостиЭммануэль МакронФранцияУкраинаПолитикаПоставки западного оружия Украине
 
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