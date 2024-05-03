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В Севастополе стреляют - власти назвали причину - РИА Новости Крым, 03.05.2024
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В Севастополе стреляют - власти назвали причину
В Севастополе стреляют - власти назвали причину - РИА Новости Крым, 03.05.2024
В Севастополе стреляют - власти назвали причину
В Севастополе проходят противодиверсионные учения флота, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T19:35
2024-05-03T19:36
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе проходят противодиверсионные учения флота, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев уточнил, что в обстановка в городе остается спокойно.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются ВС РФ.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии стрельба – что происходит в городеНочные стрельбы в Севастополе связаны с учениями флотаВ Херсонской области на Пасху отменят комендантский час
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, михаил развожаев, новости крыма
В Севастополе стреляют - власти назвали причину

В Севастополе флот проводит противодиверсионные учения - Развожаев

19:35 03.05.2024 (обновлено: 19:36 03.05.2024)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе проходят противодиверсионные учения флота, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 20.00 в районе Камышовой бухты и мыса Херсонес флот проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Развожаев уточнил, что в обстановка в городе остается спокойно.
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются ВС РФ.
Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольУченияЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Армия и флотМихаил РазвожаевНовости Крыма
 
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