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В Феодосии стрельба – что происходит в городе
В Феодосии стрельба – что происходит в городе - РИА Новости Крым, 25.04.2024
В Феодосии стрельба – что происходит в городе
В Феодосии в четверг проходят тренировочные стрельбы. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T11:02
2024-04-25T11:02
2024-04-25T11:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. В Феодосии в четверг проходят тренировочные стрельбы. Об этом сообщили в администрации города.Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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феодосия, новости крыма, крым, учения, безопасность республики крым и севастополя
В Феодосии стрельба – что происходит в городе
В Феодосии проходят тренировочные учения со стрельбой – власти
11:02 25.04.2024 (обновлено: 11:06 25.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. В Феодосии в четверг проходят тренировочные стрельбы. Об этом сообщили в администрации города.
"Сегодня, 25 апреля, с 11:00 до 13:00 в Феодосии будут проходить тренировочные учения со стрельбой", – сказано в сообщении.
Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.
Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.