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В Феодосии стрельба – что происходит в городе

В Феодосии стрельба – что происходит в городе - РИА Новости Крым, 25.04.2024

В Феодосии стрельба – что происходит в городе

В Феодосии в четверг проходят тренировочные стрельбы. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 25.04.2024

2024-04-25T11:02

2024-04-25T11:02

2024-04-25T11:06

феодосия

новости крыма

крым

учения

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. В Феодосии в четверг проходят тренировочные стрельбы. Об этом сообщили в администрации города.Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, новости крыма, крым, учения, безопасность республики крым и севастополя