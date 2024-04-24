https://crimea.ria.ru/20240424/nochnye-strelby-v-sevastopole-svyazany-s-ucheniyami-flota-1136830453.html

Ночные стрельбы в Севастополе связаны с учениями флота

Ночные стрельбы в Севастополе связаны с учениями флота - РИА Новости Крым, 24.04.2024

Ночные стрельбы в Севастополе связаны с учениями флота

Военные проводят тренировочные стрельбы в Севастополе ночью в среду. Об этом предкпредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.04.2024

2024-04-24T22:35

2024-04-24T22:35

2024-04-24T22:35

севастополь

михаил развожаев

учения

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Военные проводят тренировочные стрельбы в Севастополе ночью в среду. Об этом предкпредил губернатор города Михаил Развожаев.По его информации, громко будет ориентировочно о 23.600.И заверил, что в городе все спокойно.Это уже третий за день тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой из стрелкового оружия. В первой половине дня флот также учился противостоять диверсантам в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты и мыса Херсонес. Повторно стрельбы там же проводились до 20:00.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма