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Ночные стрельбы в Севастополе связаны с учениями флота
Ночные стрельбы в Севастополе связаны с учениями флота - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Ночные стрельбы в Севастополе связаны с учениями флота
Военные проводят тренировочные стрельбы в Севастополе ночью в среду. Об этом предкпредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T22:35
2024-04-24T22:35
2024-04-24T22:35
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Военные проводят тренировочные стрельбы в Севастополе ночью в среду. Об этом предкпредил губернатор города Михаил Развожаев.По его информации, громко будет ориентировочно о 23.600.И заверил, что в городе все спокойно.Это уже третий за день тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой из стрелкового оружия. В первой половине дня флот также учился противостоять диверсантам в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты и мыса Херсонес. Повторно стрельбы там же проводились до 20:00.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Ночные стрельбы в Севастополе связаны с учениями флота
Флот проводит ночные стрельбы в Севастополе - Развожаев