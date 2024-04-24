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Ночные стрельбы в Севастополе связаны с учениями флота - РИА Новости Крым, 24.04.2024
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Ночные стрельбы в Севастополе связаны с учениями флота
Ночные стрельбы в Севастополе связаны с учениями флота - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Ночные стрельбы в Севастополе связаны с учениями флота
Военные проводят тренировочные стрельбы в Севастополе ночью в среду. Об этом предкпредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T22:35
2024-04-24T22:35
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Военные проводят тренировочные стрельбы в Севастополе ночью в среду. Об этом предкпредил губернатор города Михаил Развожаев.По его информации, громко будет ориентировочно о 23.600.И заверил, что в городе все спокойно.Это уже третий за день тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой из стрелкового оружия. В первой половине дня флот также учился противостоять диверсантам в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты и мыса Херсонес. Повторно стрельбы там же проводились до 20:00.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Ночные стрельбы в Севастополе связаны с учениями флота

Флот проводит ночные стрельбы в Севастополе - Развожаев

22:35 24.04.2024
 
© РИА Новости Крым, Наталия НазарукВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© РИА Новости Крым, Наталия Назарук
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Военные проводят тренировочные стрельбы в Севастополе ночью в среду. Об этом предкпредил губернатор города Михаил Развожаев.
По его информации, громко будет ориентировочно о 23.600.
"В районе Северного и Южного молов флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал он в Telegram/
И заверил, что в городе все спокойно.
Это уже третий за день тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой из стрелкового оружия. В первой половине дня флот также учился противостоять диверсантам в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты и мыса Херсонес. Повторно стрельбы там же проводились до 20:00.
Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
 
СевастопольМихаил РазвожаевУченияАрмия и флотЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Безопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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