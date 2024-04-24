Рейтинг@Mail.ru
Стрельба в разных районах Севастополя: флот "уничтожает" диверсантов - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240424/strelba-v-raznykh-rayonakh-sevastopolya-flot-unichtozhaet-diversantov-1136826260.html
Стрельба в разных районах Севастополя: флот "уничтожает" диверсантов
Стрельба в разных районах Севастополя: флот "уничтожает" диверсантов - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Стрельба в разных районах Севастополя: флот "уничтожает" диверсантов
Военные Черноморского флота в среду вечером проводят тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой из стрелкового оружия. Об этом... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T19:31
2024-04-24T19:33
севастополь
михаил развожаев
армия и флот
учения
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/18/1125065217_0:93:3311:1955_1920x0_80_0_0_58fc59047aa9cd7294514270cfcd4850.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Военные Черноморского флота в среду вечером проводят тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой из стрелкового оружия. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Он отметил, что учения ориентировочно продлятся до 20:00.Это уже вторые за день тренировки военных в городе. В первой половине дня флот также учился противостоять диверсантам. Также в среду проходили учетные стрельбы военных в Армянске.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/18/1125065217_290:0:3019:2047_1920x0_80_0_0_ff633040d03353ab45ab138c5752ec5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, армия и флот, учения, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Стрельба в разных районах Севастополя: флот "уничтожает" диверсантов

В Севастополе флот проводит тренировку по уничтожению диверсантов со стрельбой - власти

19:31 24.04.2024 (обновлено: 19:33 24.04.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоенная подготовка мобилизованных в Краснодарском крае
Военная подготовка мобилизованных в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Военные Черноморского флота в среду вечером проводят тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой из стрелкового оружия. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
Он отметил, что учения ориентировочно продлятся до 20:00.
"В районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты и мыса Херсонес флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал он в своем Telegram-канале.
Это уже вторые за день тренировки военных в городе. В первой половине дня флот также учился противостоять диверсантам. Также в среду проходили учетные стрельбы военных в Армянске.
Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
 
СевастопольМихаил РазвожаевАрмия и флотУченияБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:13Какие секретные документы времен войны никогда не будут раскрыты
20:59Жительнице Кубани дали 10 лет за убийство двухлетней дочки
20:49Прогулка по византийскому городу: Новый Херсонес глазами экскурсанта
20:39В Севастополе стартовала акция "Георгиевская ленточка"
20:27Что изменится в проведении госаттестации и ЕГЭ для выпускников в Крыму
20:14"Генерал" среди тюльпанов: в Никитском ботсаду подвели итоги голосования
20:09США передали Украине ракеты ATACMS - Пентагон
19:58"Долгий путь к Победе": в Симферополе открыли выставку о войне
19:37ФСБ в Крыму рассекретила трофейные документы немецких оккупантов
19:31Стрельба в разных районах Севастополя: флот "уничтожает" диверсантов
19:21"Весенние" призывники: первые 70 новобранцев из Крыма отправились служить
19:09Где в Крыму строится больше всего жилья
18:44Пожар на нефтебазе под Симферополем - Следком назвал причину ЧП
18:12У Крымского моста после приостановки движения выросла очередь
18:04Байден подписал пакет законов о помощи Украине
17:56"Я потомственный винодел и агроном": история семьи Донцовых из Крыма
17:48Второй ежедневный поезд свяжет Крым с Санкт-Петербургом
17:38Крымский мост открыли для автомобилей
17:27Крымский мост закрыт для транспорта
17:21С экзамена на бал: когда в Крыму стартуют сдача ЕГЭ и выпускные вечера
Лента новостейМолния