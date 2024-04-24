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Стрельба в разных районах Севастополя: флот "уничтожает" диверсантов
Стрельба в разных районах Севастополя: флот "уничтожает" диверсантов - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Стрельба в разных районах Севастополя: флот "уничтожает" диверсантов
Военные Черноморского флота в среду вечером проводят тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой из стрелкового оружия. Об этом... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T19:31
2024-04-24T19:31
2024-04-24T19:33
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Военные Черноморского флота в среду вечером проводят тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой из стрелкового оружия. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Он отметил, что учения ориентировочно продлятся до 20:00.Это уже вторые за день тренировки военных в городе. В первой половине дня флот также учился противостоять диверсантам. Также в среду проходили учетные стрельбы военных в Армянске.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, армия и флот, учения, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Стрельба в разных районах Севастополя: флот "уничтожает" диверсантов
В Севастополе флот проводит тренировку по уничтожению диверсантов со стрельбой - власти
19:31 24.04.2024 (обновлено: 19:33 24.04.2024)