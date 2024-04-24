https://crimea.ria.ru/20240424/strelba-v-raznykh-rayonakh-sevastopolya-flot-unichtozhaet-diversantov-1136826260.html

Стрельба в разных районах Севастополя: флот "уничтожает" диверсантов

Стрельба в разных районах Севастополя: флот "уничтожает" диверсантов - РИА Новости Крым, 24.04.2024

Стрельба в разных районах Севастополя: флот "уничтожает" диверсантов

Военные Черноморского флота в среду вечером проводят тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой из стрелкового оружия. Об этом... РИА Новости Крым, 24.04.2024

2024-04-24T19:31

2024-04-24T19:31

2024-04-24T19:33

севастополь

михаил развожаев

армия и флот

учения

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Военные Черноморского флота в среду вечером проводят тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой из стрелкового оружия. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Он отметил, что учения ориентировочно продлятся до 20:00.Это уже вторые за день тренировки военных в городе. В первой половине дня флот также учился противостоять диверсантам. Также в среду проходили учетные стрельбы военных в Армянске.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, армия и флот, учения, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма