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Стрельба в Севастополе - это учения военных - РИА Новости Крым, 24.04.2024
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Стрельба в Севастополе - это учения военных
Стрельба в Севастополе - это учения военных - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Стрельба в Севастополе - это учения военных
В разных районах Севастополя флот проводит тренировки со стрельбой. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T11:08
2024-04-24T12:59
севастополь
учения
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В разных районах Севастополя флот проводит тренировки со стрельбой. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.Развожаев добавил, что в городе все спокойно.Позднее губернатор сообщил о продлении времени учений до 14:00.Также в среду, с 09:00 до 13:00 слышны громкие звуки в Армянске - это вооруженные силы проводят учебные стрельбы.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
https://crimea.ria.ru/20240423/ugrozhayut-li-krymu-sukhoputnye-operatsii--otvet-aksenova-1136777694.html
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севастополь, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя
Стрельба в Севастополе - это учения военных

В Севастополе флот проводит тренировки со стрельбой

11:08 24.04.2024 (обновлено: 12:59 24.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевВид на Севастополь
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В разных районах Севастополя флот проводит тренировки со стрельбой. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.

"Ориентировочно до 11:30 в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты и мыса Херсонес флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал он в своем ТГ-канале.

Развожаев добавил, что в городе все спокойно.
Позднее губернатор сообщил о продлении времени учений до 14:00.
Также в среду, с 09:00 до 13:00 слышны громкие звуки в Армянске - это вооруженные силы проводят учебные стрельбы.
Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
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СевастопольУченияАрмия и флотЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Михаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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