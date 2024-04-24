https://crimea.ria.ru/20240424/strelba-v-sevastopole---eto-ucheniya-voennykh-1136800994.html

Стрельба в Севастополе - это учения военных

Стрельба в Севастополе - это учения военных - РИА Новости Крым, 24.04.2024

Стрельба в Севастополе - это учения военных

В разных районах Севастополя флот проводит тренировки со стрельбой. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.04.2024

2024-04-24T11:08

2024-04-24T11:08

2024-04-24T12:59

севастополь

учения

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В разных районах Севастополя флот проводит тренировки со стрельбой. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.Развожаев добавил, что в городе все спокойно.Позднее губернатор сообщил о продлении времени учений до 14:00.Также в среду, с 09:00 до 13:00 слышны громкие звуки в Армянске - это вооруженные силы проводят учебные стрельбы.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.

https://crimea.ria.ru/20240423/ugrozhayut-li-krymu-sukhoputnye-operatsii--otvet-aksenova-1136777694.html

севастополь

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2024

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севастополь, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя