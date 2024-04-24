https://crimea.ria.ru/20240424/strelba-v-sevastopole---eto-ucheniya-voennykh-1136800994.html
Стрельба в Севастополе - это учения военных
Стрельба в Севастополе - это учения военных - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Стрельба в Севастополе - это учения военных
В разных районах Севастополя флот проводит тренировки со стрельбой. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T11:08
2024-04-24T11:08
2024-04-24T12:59
севастополь
учения
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В разных районах Севастополя флот проводит тренировки со стрельбой. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.Развожаев добавил, что в городе все спокойно.Позднее губернатор сообщил о продлении времени учений до 14:00.Также в среду, с 09:00 до 13:00 слышны громкие звуки в Армянске - это вооруженные силы проводят учебные стрельбы.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
https://crimea.ria.ru/20240423/ugrozhayut-li-krymu-sukhoputnye-operatsii--otvet-aksenova-1136777694.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя
Стрельба в Севастополе - это учения военных
В Севастополе флот проводит тренировки со стрельбой
11:08 24.04.2024 (обновлено: 12:59 24.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В разных районах Севастополя флот проводит тренировки со стрельбой. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 11:30 в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты и мыса Херсонес флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал он в своем ТГ-канале.
Развожаев добавил, что в городе все спокойно.
Позднее губернатор сообщил о продлении времени учений до 14:00.
Также в среду, с 09:00 до 13:00 слышны громкие звуки в Армянске - это вооруженные силы проводят учебные стрельбы.
Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.