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Дождь и жара: погода в Крыму 4 мая
Дождь и жара: погода в Крыму 4 мая - РИА Новости Крым, 04.05.2024
Дождь и жара: погода в Крыму 4 мая
Погода в Крыму будет определяться зоной холодного атмосферного фронта. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 04.05.2024
2024-05-04T00:01
2024-05-04T00:01
2024-05-04T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Погода в Крыму будет определяться зоной холодного атмосферного фронта. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, утром и днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +17...+19.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +19+21.В Ялте и Алуште переменная облачность, днем временами дождь. Ночью температура воздуха составит +14...16, днем +20...21.В Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут до +14, днем потеплеет до +21 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240501/novoe-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-krymu-1136968218.html
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Дождь и жара: погода в Крыму 4 мая
Прогноз погоды в Крыму на 4 мая
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Погода в Крыму будет определяться зоной холодного атмосферного фронта. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ночью без осадков, днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12, на побережье до +16; днем +16…+21, в горах +10…+15", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, утром и днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +17...+19.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +19+21.
В Ялте и Алуште переменная облачность, днем временами дождь. Ночью температура воздуха составит +14...16, днем +20...21.
В Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут до +14, днем потеплеет до +21 градусов.