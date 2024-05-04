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Дождь и жара: погода в Крыму 4 мая - РИА Новости Крым, 04.05.2024
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Дождь и жара: погода в Крыму 4 мая
Дождь и жара: погода в Крыму 4 мая - РИА Новости Крым, 04.05.2024
Дождь и жара: погода в Крыму 4 мая
Погода в Крыму будет определяться зоной холодного атмосферного фронта. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 04.05.2024
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погода
погода в крыму
крымская погода
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феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Погода в Крыму будет определяться зоной холодного атмосферного фронта. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, утром и днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +17...+19.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +19+21.В Ялте и Алуште переменная облачность, днем временами дождь. Ночью температура воздуха составит +14...16, днем +20...21.В Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут до +14, днем потеплеет до +21 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240501/novoe-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-krymu-1136968218.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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Дождь и жара: погода в Крыму 4 мая

Прогноз погоды в Крыму на 4 мая

00:01 04.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТюльпаны
Тюльпаны - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Погода в Крыму будет определяться зоной холодного атмосферного фронта. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ночью без осадков, днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12, на побережье до +16; днем +16…+21, в горах +10…+15", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, утром и днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +17...+19.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +19+21.
В Ялте и Алуште переменная облачность, днем временами дождь. Ночью температура воздуха составит +14...16, днем +20...21.
В Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут до +14, днем потеплеет до +21 градусов.
Шторм в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
1 мая, 10:36
Новое штормовое предупреждение объявлено в Крыму
 
ПогодаПогода в КрымуКрымская погодаОбществоКрымНовости КрымаКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольФеодосияАлуштаЯлтаЕвпаторияСудак
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Дождь и жара: погода в Крыму 4 мая
00:00Какой сегодня праздник: 4 мая
23:05Черноморский флот и МЧС ищут унесенных в открытое море военных
22:59Главные новости Крыма: 3 мая
22:15Главное за день: 3 мая
21:41Эксперт оценил вероятность массированного удара ATACMS по Крымскому мосту
21:12Копии Знамени Победы водрузят на пяти горных вершинах в Крыму
21:01На подъездах к Крымскому мосту выросла гигантская очередь
20:45Еще один дополнительный поезд поедет в Крым
20:38Почему задерживается реставрация Ханского дворца – минкульт
20:15Когда восстановят поврежденную штормом набережную в Судаке
20:03Крымский мост открыт
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