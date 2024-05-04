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Дождь и жара: погода в Крыму 4 мая

Дождь и жара: погода в Крыму 4 мая - РИА Новости Крым, 04.05.2024

Дождь и жара: погода в Крыму 4 мая

Погода в Крыму будет определяться зоной холодного атмосферного фронта. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 04.05.2024

2024-05-04T00:01

2024-05-04T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Погода в Крыму будет определяться зоной холодного атмосферного фронта. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, утром и днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +17...+19.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +19+21.В Ялте и Алуште переменная облачность, днем временами дождь. Ночью температура воздуха составит +14...16, днем +20...21.В Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут до +14, днем потеплеет до +21 градусов.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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