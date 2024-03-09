https://crimea.ria.ru/20240309/frantsiya-sozdast-alyans-stran-gotovykh-otpravit-voyska-na-ukrainu---smi-1135525784.html

Франция создаст альянс стран, готовых отправить войска на Украину - СМИ

Франция создаст альянс стран, готовых отправить войска на Украину - СМИ - РИА Новости Крым, 09.03.2024

Франция создаст альянс стран, готовых отправить войска на Украину - СМИ

Франция создаёт альянс стран, готовых ввести войска на УкраинуФранция ведёт переговоры со странами ЕС по вопросу введения войск на УкраинуСИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев -... РИА Новости Крым, 09.03.2024

2024-03-09T23:02

2024-03-09T23:02

2024-03-09T23:25

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Франция создаёт альянс стран, готовых ввести войска на УкраинуФранция ведёт переговоры со странами ЕС по вопросу введения войск на УкраинуСИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Во Франции создают коалицию государств, которые рассматривают возможность направить войска на Украину. Об этом сообщило французское издание Politico.Авторы публикации цитируют недавние слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в стране рассматривают возможность отправить воинский контингент военнослужащих западных стран на территорию украино-российского конфликта. После этого представители крупнейших стран ЕС, включая Германию, Чехию и Польшу, заявили, что у них нет таких планов. При этом, отмечают авторы статьи, Эстония, Латвия, и Литва оказались "открыты для этой идеи".На конференции стран по вопросам поддержки Украины, которая прошла 26 февраля в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность отправки европейских воинских контингентов на поддержку киевского режима.Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны - члены альянса не планируют направлять своих военных на Украину.Об этом же заявили пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, министр обороны Германии Борис Писториус, а также главы государств и правительств других европейских государств.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по этому поводу заявил, что позиция Макрона Москве хорошо известна. Песков также отметил, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".Читайте также на РИА Новости Крым:"Пробил дно": Захарова оценила слова Макрона об отправке войск на УкраинуУкраина должна поднять белый флаг – Папа римский ФранцискВ Турции строят для Украины корабли Ada – чем это грозит

https://crimea.ria.ru/20240309/kakie-korabli-postavlyayut-ukraine-strany-nato--ekspert-1135524359.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, сми, новости, политика, в мире, украина, эммануэль макрон, нато