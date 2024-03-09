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Франция создаст альянс стран, готовых отправить войска на Украину - СМИ - РИА Новости Крым, 09.03.2024
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Франция создаст альянс стран, готовых отправить войска на Украину - СМИ
Франция создаст альянс стран, готовых отправить войска на Украину - СМИ - РИА Новости Крым, 09.03.2024
Франция создаст альянс стран, готовых отправить войска на Украину - СМИ
Франция создаёт альянс стран, готовых ввести войска на УкраинуФранция ведёт переговоры со странами ЕС по вопросу введения войск на УкраинуСИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев -... РИА Новости Крым, 09.03.2024
2024-03-09T23:02
2024-03-09T23:25
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эммануэль макрон
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Франция создаёт альянс стран, готовых ввести войска на УкраинуФранция ведёт переговоры со странами ЕС по вопросу введения войск на УкраинуСИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Во Франции создают коалицию государств, которые рассматривают возможность направить войска на Украину. Об этом сообщило французское издание Politico.Авторы публикации цитируют недавние слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в стране рассматривают возможность отправить воинский контингент военнослужащих западных стран на территорию украино-российского конфликта. После этого представители крупнейших стран ЕС, включая Германию, Чехию и Польшу, заявили, что у них нет таких планов. При этом, отмечают авторы статьи, Эстония, Латвия, и Литва оказались "открыты для этой идеи".На конференции стран по вопросам поддержки Украины, которая прошла 26 февраля в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность отправки европейских воинских контингентов на поддержку киевского режима.Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны - члены альянса не планируют направлять своих военных на Украину.Об этом же заявили пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, министр обороны Германии Борис Писториус, а также главы государств и правительств других европейских государств.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по этому поводу заявил, что позиция Макрона Москве хорошо известна. Песков также отметил, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".Читайте также на РИА Новости Крым:"Пробил дно": Захарова оценила слова Макрона об отправке войск на УкраинуУкраина должна поднять белый флаг – Папа римский ФранцискВ Турции строят для Украины корабли Ada – чем это грозит
https://crimea.ria.ru/20240309/kakie-korabli-postavlyayut-ukraine-strany-nato--ekspert-1135524359.html
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франция, сми, новости, политика, в мире, украина, эммануэль макрон, нато
Франция создаст альянс стран, готовых отправить войска на Украину - СМИ

Politico: Франция создает альянс стран, готовых отправить военных на Украину

23:02 09.03.2024 (обновлено: 23:25 09.03.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Франция создаёт альянс стран, готовых ввести войска на Украину
Франция ведёт переговоры со странами ЕС по вопросу введения войск на Украину
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Во Франции создают коалицию государств, которые рассматривают возможность направить войска на Украину. Об этом сообщило французское издание Politico.
"Франция создает альянс стран, готовых потенциально отправить западных военнослужащих на Украину, и тем самым углубляет свое противостояние с более осторожным Берлином", — говорится в публикации.
Авторы публикации цитируют недавние слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в стране рассматривают возможность отправить воинский контингент военнослужащих западных стран на территорию украино-российского конфликта. После этого представители крупнейших стран ЕС, включая Германию, Чехию и Польшу, заявили, что у них нет таких планов. При этом, отмечают авторы статьи, Эстония, Латвия, и Литва оказались "открыты для этой идеи".
На конференции стран по вопросам поддержки Украины, которая прошла 26 февраля в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность отправки европейских воинских контингентов на поддержку киевского режима.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны - члены альянса не планируют направлять своих военных на Украину.
Об этом же заявили пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, министр обороны Германии Борис Писториус, а также главы государств и правительств других европейских государств.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по этому поводу заявил, что позиция Макрона Москве хорошо известна. Песков также отметил, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".
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