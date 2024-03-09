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Украина должна поднять белый флаг – Папа римский Франциск - РИА Новости Крым, 09.03.2024
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Украина должна поднять белый флаг – Папа римский Франциск
Украина должна поднять белый флаг – Папа римский Франциск - РИА Новости Крым, 09.03.2024
Украина должна поднять белый флаг – Папа римский Франциск
Украина должна найти в себе храбрость признать, что она проигрывает в конфликте, и согласиться на переговоры. Такое заявление сделал Папа римский Франциск в... РИА Новости Крым, 09.03.2024
2024-03-09T21:03
2024-03-09T21:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Украина должна найти в себе храбрость признать, что она проигрывает в конфликте, и согласиться на переговоры. Такое заявление сделал Папа римский Франциск в интервью швейцарской телекомпании RSI, полная версия которого выйдет в эфир 20 марта.По словам понтифика, в мире есть много желающих стать посредниками в украино-российском конфликте, в частности, на эту роль претендует Турция.Ватикан также готов стать посредником в этом мирном процессе, подчеркнул Франциск. Переговоры никогда не являются капитуляцией, уверяет понтифик, а настоящая смелость в том, чтобы не доводить свою страну до самоубийства.Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, заявял в ноябре президент Владимир Путин на саммите "Группы двадцати". Он также напомнил, что президент Украины подписал документ, запрещающий Киеву вести переговоры с Москвой.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле оценили слова Лукашенко о перспективах переговоров с УкраинойУкраина никогда не согласится на замороженный конфликт – ЗеленскийВ Кремле отреагировали на анонсированные переговоры по Украине
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папа римский франциск, украина, новости сво, новости, религия, в мире, политика
Украина должна поднять белый флаг – Папа римский Франциск

Проигрывающая в конфликте Украина должна найти смелость поднять белый флаг – понтифик

21:03 09.03.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Украина должна найти в себе храбрость признать, что она проигрывает в конфликте, и согласиться на переговоры. Такое заявление сделал Папа римский Франциск в интервью швейцарской телекомпании RSI, полная версия которого выйдет в эфир 20 марта.
"Это интерпретация. Но я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, тот, кто думает о людях, тот, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры", - сказал он, отвечая на вопрос об отношении украинцев к вопросу капитуляции.
По словам понтифика, в мире есть много желающих стать посредниками в украино-российском конфликте, в частности, на эту роль претендует Турция.
"Не стыдитесь вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась <…> Сегодня можно вести переговоры с помощью международных держав. Слово "переговоры" - смелое. Когда ты видишь, что терпишь поражение, что дела идут не так, нужно иметь смелость вести переговоры. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится?" - сказал Папа.
Ватикан также готов стать посредником в этом мирном процессе, подчеркнул Франциск. Переговоры никогда не являются капитуляцией, уверяет понтифик, а настоящая смелость в том, чтобы не доводить свою страну до самоубийства.
Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, заявял в ноябре президент Владимир Путин на саммите "Группы двадцати". Он также напомнил, что президент Украины подписал документ, запрещающий Киеву вести переговоры с Москвой.
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