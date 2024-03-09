Украина должна поднять белый флаг – Папа римский Франциск
Проигрывающая в конфликте Украина должна найти смелость поднять белый флаг – понтифик
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Украина должна найти в себе храбрость признать, что она проигрывает в конфликте, и согласиться на переговоры. Такое заявление сделал Папа римский Франциск в интервью швейцарской телекомпании RSI, полная версия которого выйдет в эфир 20 марта.
"Это интерпретация. Но я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, тот, кто думает о людях, тот, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры", - сказал он, отвечая на вопрос об отношении украинцев к вопросу капитуляции.
По словам понтифика, в мире есть много желающих стать посредниками в украино-российском конфликте, в частности, на эту роль претендует Турция.
"Не стыдитесь вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась <…> Сегодня можно вести переговоры с помощью международных держав. Слово "переговоры" - смелое. Когда ты видишь, что терпишь поражение, что дела идут не так, нужно иметь смелость вести переговоры. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится?" - сказал Папа.
Ватикан также готов стать посредником в этом мирном процессе, подчеркнул Франциск. Переговоры никогда не являются капитуляцией, уверяет понтифик, а настоящая смелость в том, чтобы не доводить свою страну до самоубийства.
Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, заявял в ноябре президент Владимир Путин на саммите "Группы двадцати". Он также напомнил, что президент Украины подписал документ, запрещающий Киеву вести переговоры с Москвой.
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