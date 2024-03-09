https://crimea.ria.ru/20240309/ukraina-dolzhna-podnyat-belyy-flag--papa-rimskiy-frantsisk-1135524650.html

Украина должна поднять белый флаг – Папа римский Франциск

Украина должна поднять белый флаг – Папа римский Франциск - РИА Новости Крым, 09.03.2024

Украина должна поднять белый флаг – Папа римский Франциск

Украина должна найти в себе храбрость признать, что она проигрывает в конфликте, и согласиться на переговоры. Такое заявление сделал Папа римский Франциск в... РИА Новости Крым, 09.03.2024

2024-03-09T21:03

2024-03-09T21:03

2024-03-09T21:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Украина должна найти в себе храбрость признать, что она проигрывает в конфликте, и согласиться на переговоры. Такое заявление сделал Папа римский Франциск в интервью швейцарской телекомпании RSI, полная версия которого выйдет в эфир 20 марта.По словам понтифика, в мире есть много желающих стать посредниками в украино-российском конфликте, в частности, на эту роль претендует Турция.Ватикан также готов стать посредником в этом мирном процессе, подчеркнул Франциск. Переговоры никогда не являются капитуляцией, уверяет понтифик, а настоящая смелость в том, чтобы не доводить свою страну до самоубийства.Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, заявял в ноябре президент Владимир Путин на саммите "Группы двадцати". Он также напомнил, что президент Украины подписал документ, запрещающий Киеву вести переговоры с Москвой.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле оценили слова Лукашенко о перспективах переговоров с УкраинойУкраина никогда не согласится на замороженный конфликт – ЗеленскийВ Кремле отреагировали на анонсированные переговоры по Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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