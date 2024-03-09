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В Турции строят для Украины корабли Ada – чем это грозит - РИА Новости Крым, 09.03.2024
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В Турции строят для Украины корабли Ada – чем это грозит
В Турции строят для Украины корабли Ada – чем это грозит - РИА Новости Крым, 09.03.2024
В Турции строят для Украины корабли Ada – чем это грозит
Строящиеся в Турции корабли класса Ada, заказанные Украиной, - это отличные современные корабли, но они могут не дойти до заказчика. В пути из Турции до Одессы... РИА Новости Крым, 09.03.2024
2024-03-09T18:55
2024-03-09T19:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Строящиеся в Турции корабли класса Ada, заказанные Украиной, - это отличные современные корабли, но они могут не дойти до заказчика. В пути из Турции до Одессы или устья Дуная они станут законной целью для вооруженных сил РФ, сказал РИА Новости Крым исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, политолог и военный эксперт Сергей Горбачев.О том, что на судоверфи в Турции строятся два корвета для Украины, сообщил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. Они были названы в честь двух украинских гетманов, в разное время нарушивших присягу на верность русским царям: "Иван Мазепа" и "Иван Выговский".Он предполагает, что на этом этапе Украина может предпринять "какой-то хитрый ход", чтобы вывести корвет из-под удара: например, он может зайти в Черное море под турецким флагом, с частью турецкого экипажа на борту.При этом, как отметил эксперт, даже при самом оптимистическом раскладе эти корветы поступят на вооружение ВСУ не ранее, чем через полтора-два года. Их необходимо не только достроить, но и провести испытания."Любой новый корабль, прежде чем он войдет в боевой состав флота, должен пройти цикл испытаний. На него должен заселиться экипаж, который должен освоить технические средства, оружие. Этот корабль должен пройти швартовые, заводские, ходовые, по нашей классификации - государственные испытания. Это занимает времени до года, если не больше", - подчеркнул эксперт.Ранее он заявлял, что Зеленский "не наигрался в кораблики" в детстве. Так он прокомментировал слова украинского лидера о том, что Черноморский флот России якобы покидает Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Зеленский врет о Черноморском флоте в КрымуЧерноморская стратегия: зачем она России и чем поможет Крым
https://crimea.ria.ru/20240309/poyavlenie-aviatsii-nato-nad-chernym-morem-v-krymu-nazvali-agressiey--1135514394.html
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мнения, турция, украина, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), новости, сергей горбачев, политика, корабль, владимир зеленский (президент украины), реджеп тайип эрдоган
В Турции строят для Украины корабли Ada – чем это грозит

Строящиеся в Турции корветы для Украины носят имена гетманов-предателей

18:55 09.03.2024 (обновлено: 19:09 09.03.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийКорвет класса "Ада"
Корвет класса Ада
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Строящиеся в Турции корабли класса Ada, заказанные Украиной, - это отличные современные корабли, но они могут не дойти до заказчика. В пути из Турции до Одессы или устья Дуная они станут законной целью для вооруженных сил РФ, сказал РИА Новости Крым исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, политолог и военный эксперт Сергей Горбачев.

"Эти корабли довольно известны, несколько таких судов стоит на вооружении военно-морских сил Турции, на них был заключен контракт с Пакистаном. Для Черного моря этот корабль является оптимальным с точки зрения выполнения задач и взаимодействия с другими кораблями, авиацией, подводными лодками. Он способен наносить удары по надводным кораблям, искать и уничтожать подводные лодки и, естественно, наносить удары по берегу, в зависимости от того, какое вооружение будет стоять на борту", - пояснил эксперт.

О том, что на судоверфи в Турции строятся два корвета для Украины, сообщил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. Они были названы в честь двух украинских гетманов, в разное время нарушивших присягу на верность русским царям: "Иван Мазепа" и "Иван Выговский".

"Судя по всему, "Мазепа" скоро уже будет вполне готов для того, чтобы войти в боевой состав флота. Но маловероятно, что он из Стамбула дойдет до Одессы или устья Дуная, потому что на этом переходе он вполне может быть уничтожен, поскольку является законной целью для нас", - объяснил эксперт.

Он предполагает, что на этом этапе Украина может предпринять "какой-то хитрый ход", чтобы вывести корвет из-под удара: например, он может зайти в Черное море под турецким флагом, с частью турецкого экипажа на борту.

"Вполне возможно, что в определенных условиях этот корабль просто передадут другому иностранному заказчику, или он поднимет украинский флаг и будет где-то болтаться на просторах Средиземного моря, укрепляя ВМС Украины чисто гипотетически", - говорит Горбачев.

При этом, как отметил эксперт, даже при самом оптимистическом раскладе эти корветы поступят на вооружение ВСУ не ранее, чем через полтора-два года. Их необходимо не только достроить, но и провести испытания.
"Любой новый корабль, прежде чем он войдет в боевой состав флота, должен пройти цикл испытаний. На него должен заселиться экипаж, который должен освоить технические средства, оружие. Этот корабль должен пройти швартовые, заводские, ходовые, по нашей классификации - государственные испытания. Это занимает времени до года, если не больше", - подчеркнул эксперт.
Ранее он заявлял, что Зеленский "не наигрался в кораблики" в детстве. Так он прокомментировал слова украинского лидера о том, что Черноморский флот России якобы покидает Крым.
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