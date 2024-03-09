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В Турции строят для Украины корабли Ada – чем это грозит

В Турции строят для Украины корабли Ada – чем это грозит - РИА Новости Крым, 09.03.2024

В Турции строят для Украины корабли Ada – чем это грозит

Строящиеся в Турции корабли класса Ada, заказанные Украиной, - это отличные современные корабли, но они могут не дойти до заказчика. В пути из Турции до Одессы... РИА Новости Крым, 09.03.2024

2024-03-09T18:55

2024-03-09T18:55

2024-03-09T19:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Строящиеся в Турции корабли класса Ada, заказанные Украиной, - это отличные современные корабли, но они могут не дойти до заказчика. В пути из Турции до Одессы или устья Дуная они станут законной целью для вооруженных сил РФ, сказал РИА Новости Крым исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, политолог и военный эксперт Сергей Горбачев.О том, что на судоверфи в Турции строятся два корвета для Украины, сообщил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. Они были названы в честь двух украинских гетманов, в разное время нарушивших присягу на верность русским царям: "Иван Мазепа" и "Иван Выговский".Он предполагает, что на этом этапе Украина может предпринять "какой-то хитрый ход", чтобы вывести корвет из-под удара: например, он может зайти в Черное море под турецким флагом, с частью турецкого экипажа на борту.При этом, как отметил эксперт, даже при самом оптимистическом раскладе эти корветы поступят на вооружение ВСУ не ранее, чем через полтора-два года. Их необходимо не только достроить, но и провести испытания."Любой новый корабль, прежде чем он войдет в боевой состав флота, должен пройти цикл испытаний. На него должен заселиться экипаж, который должен освоить технические средства, оружие. Этот корабль должен пройти швартовые, заводские, ходовые, по нашей классификации - государственные испытания. Это занимает времени до года, если не больше", - подчеркнул эксперт.Ранее он заявлял, что Зеленский "не наигрался в кораблики" в детстве. Так он прокомментировал слова украинского лидера о том, что Черноморский флот России якобы покидает Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Зеленский врет о Черноморском флоте в КрымуЧерноморская стратегия: зачем она России и чем поможет Крым

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