https://crimea.ria.ru/20240507/v-arteke-zavershili-rekonstruktsiyu-lagerya-kiparisnyy-1137095854.html
В "Артеке" завершили реконструкцию лагеря "Кипарисный"
В "Артеке" завершили реконструкцию лагеря "Кипарисный" - РИА Новости Крым, 07.05.2024
В "Артеке" завершили реконструкцию лагеря "Кипарисный"
В международном детском центре "Артек" завершилось благоустройство территории лагеря "Кипарисный". Об этом сообщили в Минстрое России. РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T11:56
2024-05-07T11:56
2024-05-07T11:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В международном детском центре "Артек" завершилось благоустройство территории лагеря "Кипарисный". Об этом сообщили в Минстрое России.В Минстрое добавили, что ранее в "Кипарисном" отремонтировали спальный корпус для временного проживания более 40 детей в возрасте от 8 до 17 лет.Что будет готово к 100-летию "Артека"Работы идут и в других лагерях детского центра. На территории "Солнечного" строится центр инновационных образовательных технологий. Он объединит общеобразовательную школу и студии дополнительного образования. Всего в "Артеке" к 100-летнему юбилею, который будут отмечать в 2025 году, запланировано строительство и реконструкция 33 объектов. Пять из них уже готовы, на 11 объектах ведутся строительно-монтажные работы.В конце апреля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что новый лагерь "Солнечный" в "Артеке" откроют летом 2025 года. По его словам, на территории лагеря ремонтируют поврежденные штормом в 2023 году объекты.Прошлым летом в "Артеке" отдохнули дети из 57 стран мира. Всего в период летней оздоровительной кампании в центре оздоровились более 13 тысяч детей, из которых около тысячи - иностранцы, в том числе из Африки, Южной Америки, США и Европы, сообщил ранее директор Международного центра Константин Федоренко.Читайте также на РИА Новости Крым:Дети уходят другими: как в "Артеке" прививают патриотизмКак работают филиалы "Артека" в Севастополе и БердянскеНе хулиган, а творческая личность: Богданов устроил "Переполох" в Артеке
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крым, мдц "артек", министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф), детский отдых, отдых, туризм в крыму, туризм, дети, новости крыма
В "Артеке" завершили реконструкцию лагеря "Кипарисный"
В лагере "Кипарисный" в "Артеке" благоустроили территорию и построили медицинский блок
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В международном детском центре "Артек" завершилось благоустройство территории лагеря "Кипарисный". Об этом сообщили в Минстрое России.
"Cозданы прогулочные зоны с местами для отдыха, установлены лавочки, проложены новые дорожки и асфальт для комфортного передвижения по лагерю. Завершена реконструкция здания молочной кухни, которое специалисты преобразовали в медицинский блок. Ввести этот объект в эксплуатацию планируется во втором квартале 2024 года", - сказано в сообщении профильного ведомства.
В Минстрое добавили, что ранее в "Кипарисном" отремонтировали спальный корпус для временного проживания более 40 детей в возрасте от 8 до 17 лет.
Что будет готово к 100-летию "Артека"
Работы идут и в других лагерях детского центра. На территории "Солнечного" строится центр инновационных образовательных технологий. Он объединит общеобразовательную школу и студии дополнительного образования.
"Его общая площадь составит более 20 тысяч квадратных метров. Там смогут учиться 1200 детей одновременно. Лагерь "Солнечный" площадью 60 тысяч "квадратов" на территории "Артека" планируется открыть в 2024-2025 годах. Там смогут отдыхать более 1000 детей в смену", - уточнили в Минстрое.
Всего в "Артеке" к 100-летнему юбилею, который будут отмечать в 2025 году, запланировано строительство и реконструкция 33 объектов. Пять из них уже готовы, на 11 объектах ведутся строительно-монтажные работы.
В конце апреля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что новый лагерь "Солнечный" в "Артеке" откроют летом 2025 года
. По его словам, на территории лагеря ремонтируют поврежденные штормом в 2023 году объекты.
Прошлым летом в "Артеке" отдохнули дети из 57 стран мира
. Всего в период летней оздоровительной кампании в центре оздоровились более 13 тысяч детей, из которых около тысячи - иностранцы, в том числе из Африки, Южной Америки, США и Европы, сообщил ранее директор Международного центра Константин Федоренко.
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