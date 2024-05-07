https://crimea.ria.ru/20240507/v-arteke-zavershili-rekonstruktsiyu-lagerya-kiparisnyy-1137095854.html

В "Артеке" завершили реконструкцию лагеря "Кипарисный"

В "Артеке" завершили реконструкцию лагеря "Кипарисный" - РИА Новости Крым, 07.05.2024

В "Артеке" завершили реконструкцию лагеря "Кипарисный"

В международном детском центре "Артек" завершилось благоустройство территории лагеря "Кипарисный". Об этом сообщили в Минстрое России. РИА Новости Крым, 07.05.2024

2024-05-07T11:56

2024-05-07T11:56

2024-05-07T11:56

крым

мдц "артек"

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В международном детском центре "Артек" завершилось благоустройство территории лагеря "Кипарисный". Об этом сообщили в Минстрое России.В Минстрое добавили, что ранее в "Кипарисном" отремонтировали спальный корпус для временного проживания более 40 детей в возрасте от 8 до 17 лет.Что будет готово к 100-летию "Артека"Работы идут и в других лагерях детского центра. На территории "Солнечного" строится центр инновационных образовательных технологий. Он объединит общеобразовательную школу и студии дополнительного образования. Всего в "Артеке" к 100-летнему юбилею, который будут отмечать в 2025 году, запланировано строительство и реконструкция 33 объектов. Пять из них уже готовы, на 11 объектах ведутся строительно-монтажные работы.В конце апреля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что новый лагерь "Солнечный" в "Артеке" откроют летом 2025 года. По его словам, на территории лагеря ремонтируют поврежденные штормом в 2023 году объекты.Прошлым летом в "Артеке" отдохнули дети из 57 стран мира. Всего в период летней оздоровительной кампании в центре оздоровились более 13 тысяч детей, из которых около тысячи - иностранцы, в том числе из Африки, Южной Америки, США и Европы, сообщил ранее директор Международного центра Константин Федоренко.Читайте также на РИА Новости Крым:Дети уходят другими: как в "Артеке" прививают патриотизмКак работают филиалы "Артека" в Севастополе и БердянскеНе хулиган, а творческая личность: Богданов устроил "Переполох" в Артеке

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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