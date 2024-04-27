https://crimea.ria.ru/20240427/novyy-lager-v-arteke-otkroyut-sleduyuschim-letom-1136907267.html

Новый лагерь в "Артеке" откроют следующим летом

Новый лагерь в "Артеке" откроют следующим летом - РИА Новости Крым, 27.04.2024

Новый лагерь в "Артеке" откроют следующим летом

Новый лагерь "Солнечный" в "Артеке" откроют летом 2025 года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 27.04.2024

2024-04-27T12:05

2024-04-27T12:05

2024-04-27T12:05

сергей аксенов

константин федоренко

мдц "артек"

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Новый лагерь "Солнечный" в "Артеке" откроют летом 2025 года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.На территории лагеря ведется модернизация инфраструктуры, ремонт объектов, пострадавших в результате стихии ноября 2023 года. По информации главы Крыма, строительство лагеря "Солнечный" идет с соблюдением графика – открытие лагеря запланировано в преддверии юбилея "Артека" в 2025 году.Он поблагодарил руководство и сотрудников лагеря, работа которых "нацелена на сохранение и укрепление вековых традиций статуса Международного детского центра "Артек".

https://crimea.ria.ru/20240410/opyt-kryma-i-arteka-pomozhet-khersonschine-vospityvat-molodezh-1136412157.html

крым

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сергей аксенов, константин федоренко, мдц "артек", крым, новости крыма