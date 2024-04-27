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Новый лагерь в "Артеке" откроют следующим летом - РИА Новости Крым, 27.04.2024
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Новый лагерь в "Артеке" откроют следующим летом
Новый лагерь в "Артеке" откроют следующим летом - РИА Новости Крым, 27.04.2024
Новый лагерь в "Артеке" откроют следующим летом
Новый лагерь "Солнечный" в "Артеке" откроют летом 2025 года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T12:05
2024-04-27T12:05
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константин федоренко
мдц "артек"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Новый лагерь "Солнечный" в "Артеке" откроют летом 2025 года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.На территории лагеря ведется модернизация инфраструктуры, ремонт объектов, пострадавших в результате стихии ноября 2023 года. По информации главы Крыма, строительство лагеря "Солнечный" идет с соблюдением графика – открытие лагеря запланировано в преддверии юбилея "Артека" в 2025 году.Он поблагодарил руководство и сотрудников лагеря, работа которых "нацелена на сохранение и укрепление вековых традиций статуса Международного детского центра "Артек".
https://crimea.ria.ru/20240410/opyt-kryma-i-arteka-pomozhet-khersonschine-vospityvat-molodezh-1136412157.html
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сергей аксенов, константин федоренко, мдц "артек", крым, новости крыма
Новый лагерь в "Артеке" откроют следующим летом

Новый лагерь "Солнечный" в "Артеке" откроют следующим летом - Аксенов

12:05 27.04.2024
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваКонстантин Федоренко и Сергей Аксенов
Константин Федоренко и Сергей Аксенов
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Новый лагерь "Солнечный" в "Артеке" откроют летом 2025 года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"За 10 лет в "Артеке" отдохнули более 310 тыс. детей со всей страны и 27 тыс. детей Республики Крым", - написал он после встречи с директором МДЦ "Артек" Константином Федоренко.
На территории лагеря ведется модернизация инфраструктуры, ремонт объектов, пострадавших в результате стихии ноября 2023 года.
По информации главы Крыма, строительство лагеря "Солнечный" идет с соблюдением графика – открытие лагеря запланировано в преддверии юбилея "Артека" в 2025 году.
"Это позволит увеличить количество отдыхающих детей до 65 тыс. в год", - подчеркнул Аксенов.
Он поблагодарил руководство и сотрудников лагеря, работа которых "нацелена на сохранение и укрепление вековых традиций статуса Международного детского центра "Артек".
Артек - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
10 апреля, 07:10
Опыт Крыма и "Артека" поможет Херсонщине воспитывать молодежь
 
Сергей АксеновКонстантин ФедоренкоМДЦ "Артек"КрымНовости Крыма
 
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