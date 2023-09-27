https://crimea.ria.ru/20230927/kak-rabotayut-filialy-arteka-v-sevastopole-i-berdyanske-1131680113.html

Как работают филиалы "Артека" в Севастополе и Бердянске

Как работают филиалы "Артека" в Севастополе и Бердянске - РИА Новости Крым, 27.09.2023

Как работают филиалы "Артека" в Севастополе и Бердянске

В Севастополе и в Запорожской области открыты и успешно работают филиалы "Артека". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор Международного... РИА Новости Крым, 27.09.2023

2023-09-27T06:53

2023-09-27T06:53

2023-09-27T06:53

крым

константин федоренко

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе и в Запорожской области открыты и успешно работают филиалы "Артека". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор Международного детского центра Константин Федоренко.Филиалы МДЦ в Севастополе и Бердянске (Запорожская область) были открыты в 2023 году по поручению президента Владимира Путина."Оба филиала работают. С 18 марта 2023 года мы запустили филиал в Севастополе. Он называется "Корсунь". Он находится на территории музейного комплекса "Херсонес Таврический", - рассказал Федоренко. И отметил, что в "Корсунь" артековцы приезжают как с ночевкой, что дает возможность организовать для них двухдневные экскурсии по городу-герою, так и без ночевки. Но и в этом случае для детей организовано питание.В Бердянске функционирует детский центр "Красная гвоздика", на территории которого "Артек" уже почти два года организовывает оздоровительные кампании. Сейчас в лагере идет подготовка к летнему сезону-2024 и завершается оформление имущественного комплекса.Федоренко отметил, что вся работа проводится под непосредственным контролем Минпросвещения России и заверил, что все задачи, поставленные президентом, будут выполнены в срок и в полном объеме.Ранее сообщалось, что правительство рассматривает возможность продления программы развития Международного детского центра "Артек" в Крыму на пять лет – до 2030 года.В девятую годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в Севастополе российский лидер Владимир Путин посетил открытие школы искусств и филиала "Артека" – центр "Корсунь" и оценил итоги первой очереди масштабного проекта историко-археологического парка "Херсонес Таврический", который возводят военные строители.В следующем году здесь появится еще несколько объектов, аналогов которым в мире нет. В их числе три музея: "Музей Античности и Византии", "Музей Христианства", "Музей Новороссии и Крыма". А также "Квартал Реконструкция", "Международный археологический центр", "Туристический центр" и "Амфитеатр". Все это – на площади более 97 000 кв. м, на территории, долгое время занятой воинскими частями, а на самом деле – древней земле Херсонеса Таврического, прилегающей к одноименному музею-заповеднику.Читайте также на РИА Новости Крым:В Артеке открылся Международный детский кинофестиваль "Алые паруса"Когда в "Артеке появится новый лагерь "Солнечный"Им мешают нормальные дети: в Крыму ответили на санкции против "Артека"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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