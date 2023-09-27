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Как работают филиалы "Артека" в Севастополе и Бердянске
Как работают филиалы "Артека" в Севастополе и Бердянске - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Как работают филиалы "Артека" в Севастополе и Бердянске
В Севастополе и в Запорожской области открыты и успешно работают филиалы "Артека". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор Международного... РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T06:53
2023-09-27T06:53
2023-09-27T06:53
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константин федоренко
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе и в Запорожской области открыты и успешно работают филиалы "Артека". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор Международного детского центра Константин Федоренко.Филиалы МДЦ в Севастополе и Бердянске (Запорожская область) были открыты в 2023 году по поручению президента Владимира Путина."Оба филиала работают. С 18 марта 2023 года мы запустили филиал в Севастополе. Он называется "Корсунь". Он находится на территории музейного комплекса "Херсонес Таврический", - рассказал Федоренко. И отметил, что в "Корсунь" артековцы приезжают как с ночевкой, что дает возможность организовать для них двухдневные экскурсии по городу-герою, так и без ночевки. Но и в этом случае для детей организовано питание.В Бердянске функционирует детский центр "Красная гвоздика", на территории которого "Артек" уже почти два года организовывает оздоровительные кампании. Сейчас в лагере идет подготовка к летнему сезону-2024 и завершается оформление имущественного комплекса.Федоренко отметил, что вся работа проводится под непосредственным контролем Минпросвещения России и заверил, что все задачи, поставленные президентом, будут выполнены в срок и в полном объеме.Ранее сообщалось, что правительство рассматривает возможность продления программы развития Международного детского центра "Артек" в Крыму на пять лет – до 2030 года.В девятую годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в Севастополе российский лидер Владимир Путин посетил открытие школы искусств и филиала "Артека" – центр "Корсунь" и оценил итоги первой очереди масштабного проекта историко-археологического парка "Херсонес Таврический", который возводят военные строители.В следующем году здесь появится еще несколько объектов, аналогов которым в мире нет. В их числе три музея: "Музей Античности и Византии", "Музей Христианства", "Музей Новороссии и Крыма". А также "Квартал Реконструкция", "Международный археологический центр", "Туристический центр" и "Амфитеатр". Все это – на площади более 97 000 кв. м, на территории, долгое время занятой воинскими частями, а на самом деле – древней земле Херсонеса Таврического, прилегающей к одноименному музею-заповеднику.Читайте также на РИА Новости Крым:В Артеке открылся Международный детский кинофестиваль "Алые паруса"Когда в "Артеке появится новый лагерь "Солнечный"Им мешают нормальные дети: в Крыму ответили на санкции против "Артека"
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крым, константин федоренко, севастополь, бердянск, дети, мдц "артек", новости, новости крыма
Как работают филиалы "Артека" в Севастополе и Бердянске
Федоренко: филиалы "Артека" успешно работают в Севастополе и Бердянске
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе и в Запорожской области открыты и успешно работают филиалы "Артека". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор Международного детского центра Константин Федоренко.
Филиалы МДЦ в Севастополе и Бердянске (Запорожская область) были открыты в 2023 году по поручению президента
Владимира Путина.
"Оба филиала работают. С 18 марта 2023 года мы запустили филиал в Севастополе. Он называется "Корсунь". Он находится на территории музейного комплекса "Херсонес Таврический", - рассказал Федоренко. И отметил, что в "Корсунь" артековцы приезжают как с ночевкой, что дает возможность организовать для них двухдневные экскурсии по городу-герою, так и без ночевки. Но и в этом случае для детей организовано питание.
"Открытие филиала "Артека" в Севастополе позволило увеличить количество достопримечательностей, которые посещают дети. Если раньше ребенок, который приезжал в "Артек", мог посетить максимум три объекта в городе-герое, то сейчас за два дня он посещает до шести различных объектов. И конечно, погружается в уникальное образовательное пространство музейного комплекса "Херсонес Таврический", - уточнил руководитель.
В Бердянске функционирует детский центр "Красная гвоздика", на территории которого "Артек" уже почти два года организовывает оздоровительные кампании. Сейчас в лагере идет подготовка к летнему сезону-2024 и завершается оформление имущественного комплекса.
Федоренко отметил, что вся работа проводится под непосредственным контролем Минпросвещения России и заверил, что все задачи, поставленные президентом, будут выполнены в срок и в полном объеме.
Ранее сообщалось, что правительство рассматривает возможность продления программы развития Международного детского центра "Артек"
в Крыму на пять лет – до 2030 года.
В девятую годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в Севастополе российский лидер Владимир Путин посетил открытие школы
искусств и филиала "Артека" – центр "Корсунь" и оценил итоги первой очереди масштабного проекта историко-археологического парка "Херсонес Таврический", который возводят военные строители.
В следующем году здесь появится еще несколько объектов, аналогов которым в мире нет. В их числе три музея: "Музей Античности и Византии", "Музей Христианства", "Музей Новороссии и Крыма". А также "Квартал Реконструкция", "Международный археологический центр", "Туристический центр" и "Амфитеатр". Все это – на площади более 97 000 кв. м, на территории, долгое время занятой воинскими частями, а на самом деле – древней земле Херсонеса Таврического, прилегающей к одноименному музею-заповеднику.
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