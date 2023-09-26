Когда в "Артеке появится новый лагерь "Солнечный"
Новый лагерь "Солнечный" появится в "Артеке" в 2025 году
17:56 26.09.2023 (обновлено: 17:57 26.09.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАртек
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В 2025 году на территории международного детского центра "Артек" появится новый лагерь "Солнечный", который будет работать круглогодично и сможет принимать до тысячи детей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор МДЦ "Артек" Константин Федоренко.
Ранее президент России Владимир Путин постановил отметить в 2025 году 100-летие "Артека" и дал поручение кабмину сформировать оргкомитет, который будет заниматься вопросами подготовки и празднованию".
"Мы планируем открыть уникальный круглогодичный лагерь "Солнечный" в рамках празднования столетия "Артека". Там смогут проживать около тысячи детей. Он будет действительно уникальным даже для нашего центра. У нас сейчас самый крупный лагерь – "Морской", почти на 600 артековцев. А это будет лагерь-тысячник. Также на его территории будет находиться уникальная школа – центр инновационно-образовательных технологий", - сообщил Федоренко.
Директор также отметил, что такой лагерь планировали построить еще в 1970 году. Однако в то время "не было технологий, которые позволили бы реализовать такой проект".
"Сейчас продолжаются строительно-монтажные работы, завершается строительство корпусов, подрядная организация приступила к строительству школы. Работа идет полным ходом. Мы уверены, что к столетнему юбилею у нас появится новая точка роста", - заверил директор.
Ранее сообщалось, что правительство рассматривает возможность продления программы развития Международного детского центра "Артек" в Крыму на пять лет – до 2030 года.
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