https://crimea.ria.ru/20230926/kogda-v-arteke-poyavitsya-novyy-lager-solnechnyy-1131678971.html

Когда в "Артеке появится новый лагерь "Солнечный"

Когда в "Артеке появится новый лагерь "Солнечный" - РИА Новости Крым, 26.09.2023

Когда в "Артеке появится новый лагерь "Солнечный"

В 2025 году на территории международного детского центра "Артек" появится новый лагерь "Солнечный", который будет работать круглогодично и сможет принимать до... РИА Новости Крым, 26.09.2023

2023-09-26T17:56

2023-09-26T17:56

2023-09-26T17:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В 2025 году на территории международного детского центра "Артек" появится новый лагерь "Солнечный", который будет работать круглогодично и сможет принимать до тысячи детей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор МДЦ "Артек" Константин Федоренко.Ранее президент России Владимир Путин постановил отметить в 2025 году 100-летие "Артека" и дал поручение кабмину сформировать оргкомитет, который будет заниматься вопросами подготовки и празднованию".Директор также отметил, что такой лагерь планировали построить еще в 1970 году. Однако в то время "не было технологий, которые позволили бы реализовать такой проект"."Сейчас продолжаются строительно-монтажные работы, завершается строительство корпусов, подрядная организация приступила к строительству школы. Работа идет полным ходом. Мы уверены, что к столетнему юбилею у нас появится новая точка роста", - заверил директор.Ранее сообщалось, что правительство рассматривает возможность продления программы развития Международного детского центра "Артек" в Крыму на пять лет – до 2030 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Программу развития "Артека" планируется продлить на пять лет – ГоликоваИ вдохновенье, и жизнь, и слёзы, и любовь: один день в "Артеке"Детям интересно: артековцам рассказали о правилах успеха в соцсетях

https://crimea.ria.ru/20230718/im-meshayut-normalnye-deti-v-krymu-otvetili-na-sanktsii-protiv-arteka-1130140765.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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