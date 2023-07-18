https://crimea.ria.ru/20230718/im-meshayut-normalnye-deti-v-krymu-otvetili-na-sanktsii-protiv-arteka-1130140765.html

Им мешают нормальные дети: в Крыму ответили на санкции против "Артека"

Им мешают нормальные дети: в Крыму ответили на санкции против "Артека" - РИА Новости Крым, 18.07.2023

Им мешают нормальные дети: в Крыму ответили на санкции против "Артека"

Нет ничего удивительного в том, что Великобритания ввела санкции против международного детского центра "Артек", поскольку на Западе нормальные дети, воспитанные РИА Новости Крым, 18.07.2023

2023-07-18T19:31

2023-07-18T19:31

2023-07-18T19:31

радио "спутник в крыму"

мдц "артек"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Нет ничего удивительного в том, что Великобритания ввела санкции против международного детского центра "Артек", поскольку на Западе нормальные дети, воспитанные в любви и уважении к Родине, мешают. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала советник председателя Государственного совета РК Светлана Савченко.Ранее сообщалось, что Минфин Великобритании внес в санкционные списки международный детский центр "Артек". Как говорится в документе, опубликованном на сайте британского минфина, центр "создает угрозу территориальной целостности Украины путем участия в программе правительства РФ по принудительной депортации и перевоспитанию украинских детей"."Им (коллективному Западу – ред.) мешают любые нормальные дети, им не нравится, когда детей воспитывают в любви и уважении к Родине", - сказала Савченко. И задалась риторическим вопросом: и почему говорится о "перевоспитании" украинских детей? Почему никто не говорит, что на Украине воспитывали русских детей в ненависти к России?По словам Савченко, удивляться таким решениям не приходится, потому что они исходят от людей, которые представляют западный мир. "И в этом мире извращения и педофилия поощряется, извращаются любые нормы человеческой морали и правила поведения", - заявила она.Ранее Евросоюз ввел санкции против директора "Артека" Константина Федоренко.В МИД России заявили, что Москва расширила список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию нашего государства.Речь идет о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран-членов Евросоюза, причастных к оказанию военной помощи неонацистскому режиму в Киеве, представителях евроструктур, ответственных за введение санкций против нашей страны и пытающихся подорвать отношения России с другими государствами. Ограничения также распространены на парламентариев стран ЕС, продвигающих конфронтационную повестку с Россией", - говорится в заявлении ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выживают крымские отельеры в условиях санкций и низкого турпотокаМинистр культуры Крыма и директор "Артека" попали под санкции ЕС"Артеку" 98 лет - почти век в фактах и фотоснимках

https://crimea.ria.ru/20230610/v-arteke-budut-otdykhat-deti-iz-zimbabve-1129306817.html

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