https://crimea.ria.ru/20230717/velikobritaniya-vvela-sanktsii-protiv-arteka-1130116107.html

Великобритания ввела санкции против "Артека"

Великобритания ввела санкции против "Артека" - РИА Новости Крым, 17.07.2023

Великобритания ввела санкции против "Артека"

Минфин Великобритании внес в санкционные списки министра просвещения РФ Сергея Кравцова, министра культуры Ольгу Любимову и международный детский центр "Артек". РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T13:55

2023-07-17T13:55

2023-07-17T13:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Минфин Великобритании внес в санкционные списки министра просвещения РФ Сергея Кравцова, министра культуры Ольгу Любимову и международный детский центр "Артек". Об этом сообщается на сайте британского ведомства.Как говорится в документе, опубликованном на сайте британского минфина, МДЦ "Артек" "создает угрозу территориальной целостности Украины путем участия в программе правительства РФ по принудительной депортации и перевоспитанию украинских детей". Также детскому центру вменяется "осуществление деятельности в качестве юридического лица, аффилированного с правительством РФ".Также в санкционном списке числятся 14 россиян. Среди них министры Сергей Кравцов и Ольга Любимова, глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, советник главы Донецкой народной республики по правам ребенка Элеонора Федоренко, начальник штаба севастопольского отделения "Юнармии" Владимир Коваленко, журналист Антон Красовский, политтехнолог Тимофей Сергейцев и другие.Ранее Евросоюз ввел санкции против директора "Артека" Константина Федоренко, ректора Севастопольского государственного университета Владимира Нечаева, и руководителя "Центрального музея Тавриды" Андрея Мальгина.В МИД России заявили, что в ответ на эти недружественные действия Москва расширила список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию нашего государства.Речь идет о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран-членов Евросоюза, причастных к оказанию военной помощи неонацистскому режиму в Киеве, представителях евроструктур, ответственных за введение санкций против нашей страны и пытающихся подорвать отношения России с другими государствами. Ограничения также распространены на парламентариев стран ЕС, продвигающих конфронтационную повестку с Россией", - говорится в заявлении ведомства.Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны западных стран будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ, заключили в МИД.

https://crimea.ria.ru/20230710/kak-vyzhivayut-krymskie-otelery-v-usloviyakh-sanktsiy-i-nizkogo-turpotoka-1129891965.html

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