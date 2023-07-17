Рейтинг@Mail.ru
Великобритания ввела санкции против "Артека" - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230717/velikobritaniya-vvela-sanktsii-protiv-arteka-1130116107.html
Великобритания ввела санкции против "Артека"
Великобритания ввела санкции против "Артека" - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Великобритания ввела санкции против "Артека"
Минфин Великобритании внес в санкционные списки министра просвещения РФ Сергея Кравцова, министра культуры Ольгу Любимову и международный детский центр "Артек". РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T13:55
2023-07-17T13:56
новости
новости крыма
мдц "артек"
санкции
крым под санкциями
экономика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0f/1129417114_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_42699efce7cd236f15c33ea726f6ee31.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Минфин Великобритании внес в санкционные списки министра просвещения РФ Сергея Кравцова, министра культуры Ольгу Любимову и международный детский центр "Артек". Об этом сообщается на сайте британского ведомства.Как говорится в документе, опубликованном на сайте британского минфина, МДЦ "Артек" "создает угрозу территориальной целостности Украины путем участия в программе правительства РФ по принудительной депортации и перевоспитанию украинских детей". Также детскому центру вменяется "осуществление деятельности в качестве юридического лица, аффилированного с правительством РФ".Также в санкционном списке числятся 14 россиян. Среди них министры Сергей Кравцов и Ольга Любимова, глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, советник главы Донецкой народной республики по правам ребенка Элеонора Федоренко, начальник штаба севастопольского отделения "Юнармии" Владимир Коваленко, журналист Антон Красовский, политтехнолог Тимофей Сергейцев и другие.Ранее Евросоюз ввел санкции против директора "Артека" Константина Федоренко, ректора Севастопольского государственного университета Владимира Нечаева, и руководителя "Центрального музея Тавриды" Андрея Мальгина.В МИД России заявили, что в ответ на эти недружественные действия Москва расширила список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию нашего государства.Речь идет о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран-членов Евросоюза, причастных к оказанию военной помощи неонацистскому режиму в Киеве, представителях евроструктур, ответственных за введение санкций против нашей страны и пытающихся подорвать отношения России с другими государствами. Ограничения также распространены на парламентариев стран ЕС, продвигающих конфронтационную повестку с Россией", - говорится в заявлении ведомства.Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны западных стран будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ, заключили в МИД.
https://crimea.ria.ru/20230710/kak-vyzhivayut-krymskie-otelery-v-usloviyakh-sanktsiy-i-nizkogo-turpotoka-1129891965.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0f/1129417114_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_b9206588fa43d966eedcc0895394beab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, новости крыма, мдц "артек", санкции, крым под санкциями, экономика, общество
Великобритания ввела санкции против "Артека"

Британия ввела санкции против российских министров Кравцова и Любимовой и МДЦ "Артек"

13:55 17.07.2023 (обновлено: 13:56 17.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАртек
Артек - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Минфин Великобритании внес в санкционные списки министра просвещения РФ Сергея Кравцова, министра культуры Ольгу Любимову и международный детский центр "Артек". Об этом сообщается на сайте британского ведомства.
Как говорится в документе, опубликованном на сайте британского минфина, МДЦ "Артек" "создает угрозу территориальной целостности Украины путем участия в программе правительства РФ по принудительной депортации и перевоспитанию украинских детей". Также детскому центру вменяется "осуществление деятельности в качестве юридического лица, аффилированного с правительством РФ".
Также в санкционном списке числятся 14 россиян. Среди них министры Сергей Кравцов и Ольга Любимова, глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, советник главы Донецкой народной республики по правам ребенка Элеонора Федоренко, начальник штаба севастопольского отделения "Юнармии" Владимир Коваленко, журналист Антон Красовский, политтехнолог Тимофей Сергейцев и другие.
Ранее Евросоюз ввел санкции против директора "Артека" Константина Федоренко, ректора Севастопольского государственного университета Владимира Нечаева, и руководителя "Центрального музея Тавриды" Андрея Мальгина.
В МИД России заявили, что в ответ на эти недружественные действия Москва расширила список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию нашего государства.
Речь идет о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран-членов Евросоюза, причастных к оказанию военной помощи неонацистскому режиму в Киеве, представителях евроструктур, ответственных за введение санкций против нашей страны и пытающихся подорвать отношения России с другими государствами. Ограничения также распространены на парламентариев стран ЕС, продвигающих конфронтационную повестку с Россией", - говорится в заявлении ведомства.
Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны западных стран будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ, заключили в МИД.
На набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
10 июля, 11:02Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как выживают крымские отельеры в условиях санкций и низкого турпотока
 
НовостиНовости КрымаМДЦ "Артек"СанкцииКрым под санкциямиЭкономикаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Молния
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:17ЧП на Крымском мосту. Онлайн
14:23В Херсонской области отменили комендантский час на коридоре в Крым
14:10Керченская переправа: кто может приехать в Крым на пароме
13:55Великобритания ввела санкции против "Артека"
13:44Какие поезда задерживаются после теракта на Крымском мосту
13:39Смертельные удары ВСУ: в Белгородской области 68 прилетов за сутки
13:32В ДНР отменят комендантский час для проезда по коридору в Крым
13:27Теракт на Крымском мосту: в Госдуме уверены в неизбежном ответе России
13:16В Крым добавят пару пригородных поездов из Анапы
13:03Строители обследуют Крымский мост и анализируют характер повреждений
12:58Продлят ли отели Крыма проживание для туристов
12:52Путин проведет совещание по ситуации с Крымским мостом
12:43В Феодосии и Керчи открыли пункты временного размещения для туристов
12:39Каким будет ответ России на теракт на Крымском мосту – Песков
12:01Действие зерновой сделки прекращается – Кремль
11:53СК показал видео последствий теракта на Крымском мосту
11:45ВСУ за ночь 30 раз обстреляли мирных жителей левобережья Херсонщины
11:34Стало известно о состоянии пострадавшего при ЧП на Крымском мосту ребенка
11:26МИД РФ об атаке на Крымский мост: США и Британия влияют на решения Киева
11:18Как в драке: эксперт рассказал об ответе за ЧП на Крымском мосту
11:05Время задержки поездов в Крым и из Крыма - актуальная информация
Лента новостейМолния