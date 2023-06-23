https://crimea.ria.ru/20230623/ministr-kultury-kryma-i-direktor-arteka-popali-pod-sanktsii-es-1129588267.html

Министр культуры Крыма и директор "Артека" попали под санкции ЕС

Министр культуры Крыма и директор "Артека" попали под санкции ЕС - РИА Новости Крым, 23.06.2023

Министр культуры Крыма и директор "Артека" попали под санкции ЕС

Европейский союз ввел санкции против директора Международного детского центра "Артек" Константина Федоренко и ректора Севастопольского государственного... РИА Новости Крым, 23.06.2023

2023-06-23T16:27

2023-06-23T16:27

2023-06-23T16:51

санкции

санкции против россии

мдц "артек"

константин федоренко

политика

министерство иностранных дел рф (мид рф)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Европейский союз ввел санкции против директора Международного детского центра "Артек" Константина Федоренко и ректора Севастопольского государственного университета Владимира Нечаева. Об этом говорится в официальном журнале ЕС, опубликовавшем 11-й санкционный пакет против России.Также рестрикции введены в отношении директора детского центра "Артек" Константина Федоренко и руководителя "Центрального музея Тавриды" Андрея Мальгина. Как указывается в документе, Мальгин "несет ответственность за поддержку и осуществление действий и политики, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".Кроме того, под санкции попали ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев, директор Херсонского художественного музея Наталья Десятова, директор Херсонского областного краеведческого музея Татьяна Братченко, директор Мариупольского краеведческого музея Наталья Капустникова.Как утверждается в документе, эти лица "ответственны за поддержку и совершение действий и политики, которые нарушают и несут угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".Ответ МосквыВ МИД России заявили, что в ответ на эти недружественные действия Москва расширила список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию нашего государства.Речь идет о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран-членов Евросоюза, причастных к оказанию военной помощи неонацистскому режиму в Киеве, представителях евроструктур, ответственных за введение санкций против нашей страны и пытающихся подорвать отношения России с другими государствами. Ограничения также распространены на парламентариев стран ЕС, продвигающих конфронтационную повестку с Россией", - говорится в заявлении ведомства.Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны западных стран будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ, заключили в МИД.

https://crimea.ria.ru/20230428/neozhidannoe-priznanie-mvf--pochemu-ekonomika-rossii-preodolela-sanktsii-1128417512.html

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санкции, санкции против россии, мдц "артек", константин федоренко, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости