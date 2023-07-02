В Артеке открылся Международный детский кинофестиваль "Алые паруса"
Какие фильмы представят на Международном детском кинофестивале "Алые паруса"
© РИА Новости КрымТоржественное открытие XXXI Международного детского кинофестиваля "Алые паруса" в "Артеке"
© РИА Новости Крым
ГУРЗУФ, 2 июл - РИА Новости Крым. В "Артеке" торжественно открылся XXXI Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" имени В. С. Ланового.
Народный артист СССР Василий Лановой – всенародно любимый капитан Грей из "Алых парусов" – долгие годы возглавлял этот фестиваль, который теперь назван в его честь.
В этом году на мероприятие было подано более двух тысяч заявок.
"Критерии отбора очень простые: есть хорошие фильмы, а есть не очень хорошие, - сказал на открытии президент кинофестиваля, актер Андрей Соколов. - У нас работают очень опытные кинематографисты, которые могут отличить одно от другого. Надеюсь, что отобранные фильмы получат достойную оценку по версии детского жюри, потому что мнение детей и взрослых не всегда совпадает".
Пока на главной сцене "Артека" шли репетиции открытия, в лагерях уже проводили конкурсные просмотры и стартовал проект "Продюсерское кино", в рамках которого короткометражки будут снимать сами дети. За каждым "кинематографическим" отрядом закреплен наставник – знаменитый актер, режиссер или продюсер.
В этом году в гостях у детей – знаменитый режиссер Карен Шахназаров, актеры Всеволод Шиловский, Наталья Гвоздикова, Сергей Гармаш, Татьяна Судец, Александр Лойе и другие.
© РИА Новости КрымОткрытие Международного детского кинофестиваля "Алые паруса" имени В. С. Ланового в "Артеке"
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Открытие Международного детского кинофестиваля "Алые паруса" имени В. С. Ланового в "Артеке"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымТоржественное открытие XXXI Международного детского кинофестиваля "Алые паруса" в "Артеке"
2 из 4
Торжественное открытие XXXI Международного детского кинофестиваля "Алые паруса" в "Артеке"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымТоржественное открытие XXXI Международного детского кинофестиваля "Алые паруса" в "Артеке"
3 из 4
Торжественное открытие XXXI Международного детского кинофестиваля "Алые паруса" в "Артеке"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымТоржественное открытие XXXI Международного детского кинофестиваля "Алые паруса" в "Артеке"
4 из 4
Торжественное открытие XXXI Международного детского кинофестиваля "Алые паруса" в "Артеке"
© РИА Новости Крым
1 из 4
Открытие Международного детского кинофестиваля "Алые паруса" имени В. С. Ланового в "Артеке"
© РИА Новости Крым
2 из 4
Торжественное открытие XXXI Международного детского кинофестиваля "Алые паруса" в "Артеке"
© РИА Новости Крым
3 из 4
Торжественное открытие XXXI Международного детского кинофестиваля "Алые паруса" в "Артеке"
© РИА Новости Крым
4 из 4
Торжественное открытие XXXI Международного детского кинофестиваля "Алые паруса" в "Артеке"
© РИА Новости Крым
Сергей Гармаш ради участия в "Алых парусах" прервал съемки в фильме-продолжении уже ставшего знаменитым "Чебурашки", который также участвует в конкурсе. Актер Александр Лойе представляет фильм "Школьный переполох", где он играет отца главного героя – мальчишки такой же "солнечной" внешности, которой в детстве отличался Саша Лойе. Слоган фильма – "Не хулиган, а творческая личность".
"Мы тоже снимали кино с детьми, вот как раз закончили его перед открытием. Его будут показывать, и в конце дети выберут победителя в этой номинации. Я там был задействован как актер. Идея там рождается коллективно, что-то дети сами, что-то мы подсказываем. Это короткий метр, тут главное, чтобы дети пробовали и понимали, интересно им это или нет", - рассказал Лойе.
Победителя в рамках фестиваля определяет сразу два жюри: Большое детское – все артековцы, и Малое детское – часть детей, которые серьезно увлечены кинематографом. Помимо конкурсных просмотров, проходит и ретропоказ – программа "Золотая фильмотека", в рамках которой будут показаны фильм "Новый Гулливер" (1936 г.), "Алые паруса" (1961), "Военная тайна" (1958) и "Здравствуйте, дети" (1962), а также лучшие фильмы Карена Шахназарова, которые он представит лично.
Международный кинофестиваль "Алые паруса" проходит уже более 30 лет, начиная с 1992 года. Его проводит Ассоциация деятелей искусств по развитию и пропаганде детского кино "Киногром". Цель культурного форума – формирование у детей интереса к кинотворчеству и эстетическое воспитание подрастающего поколения. В прошлом году фестиваль принимала артековская смена, впервые после 2014 года ставшая международной – МДЦ "Артек" посетили дети из Казахстана, Армении и ДНР.
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