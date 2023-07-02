https://crimea.ria.ru/20230702/v-arteke-otkrylsya-mezhdunarodnyy-detskiy-kinofestival-alye-parusa-1129762812.html

В Артеке открылся Международный детский кинофестиваль "Алые паруса"

В Артеке открылся Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" - РИА Новости Крым, 02.07.2023

В Артеке открылся Международный детский кинофестиваль "Алые паруса"

В "Артеке" торжественно открылся XXXI Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" имени В. С. Ланового. РИА Новости Крым, 02.07.2023

2023-07-02T22:23

2023-07-02T22:23

2023-07-02T22:23

мдц "артек"

кино

дети

новости крыма

крым

международный детский кинофестиваль "алые паруса"

культура

искусство

андрей соколов

александр лойе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/02/1129765389_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_81706f153037fc5c45efc908dc844a20.jpg

ГУРЗУФ, 2 июл - РИА Новости Крым. В "Артеке" торжественно открылся XXXI Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" имени В. С. Ланового. Народный артист СССР Василий Лановой – всенародно любимый капитан Грей из "Алых парусов" – долгие годы возглавлял этот фестиваль, который теперь назван в его честь. В этом году на мероприятие было подано более двух тысяч заявок. Пока на главной сцене "Артека" шли репетиции открытия, в лагерях уже проводили конкурсные просмотры и стартовал проект "Продюсерское кино", в рамках которого короткометражки будут снимать сами дети. За каждым "кинематографическим" отрядом закреплен наставник – знаменитый актер, режиссер или продюсер.В этом году в гостях у детей – знаменитый режиссер Карен Шахназаров, актеры Всеволод Шиловский, Наталья Гвоздикова, Сергей Гармаш, Татьяна Судец, Александр Лойе и другие. Сергей Гармаш ради участия в "Алых парусах" прервал съемки в фильме-продолжении уже ставшего знаменитым "Чебурашки", который также участвует в конкурсе. Актер Александр Лойе представляет фильм "Школьный переполох", где он играет отца главного героя – мальчишки такой же "солнечной" внешности, которой в детстве отличался Саша Лойе. Слоган фильма – "Не хулиган, а творческая личность".Победителя в рамках фестиваля определяет сразу два жюри: Большое детское – все артековцы, и Малое детское – часть детей, которые серьезно увлечены кинематографом. Помимо конкурсных просмотров, проходит и ретропоказ – программа "Золотая фильмотека", в рамках которой будут показаны фильм "Новый Гулливер" (1936 г.), "Алые паруса" (1961), "Военная тайна" (1958) и "Здравствуйте, дети" (1962), а также лучшие фильмы Карена Шахназарова, которые он представит лично.Международный кинофестиваль "Алые паруса" проходит уже более 30 лет, начиная с 1992 года. Его проводит Ассоциация деятелей искусств по развитию и пропаганде детского кино "Киногром". Цель культурного форума – формирование у детей интереса к кинотворчеству и эстетическое воспитание подрастающего поколения. В прошлом году фестиваль принимала артековская смена, впервые после 2014 года ставшая международной – МДЦ "Артек" посетили дети из Казахстана, Армении и ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Светлана Сурганова приняла участие в поставленном артековцами спектакле"Артеку" - 98: директор центра о педагогике, стройке и путевкахПрограмму развития "Артека" планируется продлить на пять лет – Голикова

https://crimea.ria.ru/20230620/zhigunov-snimaet-v-krymu-serial-pro-troikh-druzey--pochti-gardemarinov-1129511673.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мдц "артек", кино, дети, новости крыма, крым, международный детский кинофестиваль "алые паруса", культура, искусство , андрей соколов, александр лойе