https://crimea.ria.ru/20230930/deti-ukhodyat-drugimi-kak-v-arteke-privivayut-patriotizm-1131681025.html
Дети уходят другими: как в "Артеке" прививают патриотизм
Дети уходят другими: как в "Артеке" прививают патриотизм - РИА Новости Крым, 30.09.2023
Дети уходят другими: как в "Артеке" прививают патриотизм
Экскурсии на мемориал жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 годов "Концлагерь "Красный" помогают школьникам осознать ужасы людоедской сущности фашизма... РИА Новости Крым, 30.09.2023
2023-09-30T21:28
2023-09-30T21:28
2023-09-30T21:28
мдц "артек"
константин федоренко
мнения
севастополь
патриотическое воспитание
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Экскурсии на мемориал жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 годов "Концлагерь "Красный" помогают школьникам осознать ужасы людоедской сущности фашизма. Такую мысль в рамках пресс-конференции РИА Новости Крым высказал директор ФГБОУ Международный детский центр "Артек" Константин Федоренко.По его словам, в содержании образовательных программ Международного детского центра "Артек" заложены базовые духовно-нравственные ценности, одна из которых –патриотизм. Дети также посещают аллею героев-артековцев, бывают на экскурсиях в Севастополе.По его словам, посещение Аллеи Героев – это обязательное событие в жизни каждого артековца.Кроме того, в рамках программы по патриотическому воспитанию дети посещают город-герой Севастополь, где бывают на тридцати музейных объектах.Также Федоренко напомнил, что в этом году по поручению президента России Владимира Путина был открыт филиал "Артека" в Севастополе. Детский центр "Корсунь" находится на территории музейного комплекса "Херсонес Таврический".Ранее сообщалось, что в 2025 году на территории международного детского центра "Артек" появится новый лагерь "Солнечный", который будет работать круглогодично и сможет принимать до тысячи детей.Также правительство рассматривает возможность продления программы развития Международного детского центра "Артек" в Крыму на пять лет – до 2030 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Программу развития "Артека" планируется продлить на пять лет – ГоликоваИ вдохновенье, и жизнь, и слёзы, и любовь: один день в "Артеке"Детям интересно: артековцам рассказали о правилах успеха в соцсетях
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мдц "артек", константин федоренко, мнения, севастополь, патриотическое воспитание
Дети уходят другими: как в "Артеке" прививают патриотизм
Экскурсии на мемориал "Концлагерь "Красный" помогают осознать ужасы фашизма и нацизма
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Экскурсии на мемориал жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 годов "Концлагерь "Красный" помогают школьникам осознать ужасы людоедской сущности фашизма. Такую мысль в рамках пресс-конференции РИА Новости Крым высказал директор ФГБОУ Международный детский центр "Артек" Константин Федоренко.
"Совместно с Московским государственно-педагогическим университетом и администрацией Президента мы реализуем проект "Без срока давности". Он для детей от 14 до 17 лет. Мы посещаем уникальное образовательное пространство – мемориал на территории бывшего совхоза "Красный", где был расположен самый крупный концлагерь в период оккупации Крыма, где погибли около 15 тысяч человек. Да, экскурсия сложная, но за одну экскурсию дети старшего возраста начинают осознавать, что такое фашизм и нацизм. Дети оттуда уходят другими", – отметил директор "Артека".
По его словам, в содержании образовательных программ Международного детского центра "Артек" заложены базовые духовно-нравственные ценности, одна из которых –патриотизм. Дети также посещают аллею героев-артековцев, бывают на экскурсиях в Севастополе.
"У нас несколько подходов к патриотическому воспитанию. Так, у нас есть аллея героев-артековцев, которые за различные достижения побывали с 1925-го по 1941-й годы в "Артеке", а в период Великой Отечественной войны проявили себя как истинные патриоты и граждане великой страны. Из этих 25 человек только шесть отпраздновали Победу, восемь стали Героями Советского Союза. На примере таких артековцев мы строим патриотическую составляющую образовательной программы", – рассказал Федоренко.
По его словам, посещение Аллеи Героев – это обязательное событие в жизни каждого артековца.
Кроме того, в рамках программы по патриотическому воспитанию дети посещают город-герой Севастополь, где бывают на тридцати музейных объектах.
Также Федоренко напомнил, что в этом году по поручению президента России Владимира Путина был открыт филиал "Артека"
в Севастополе. Детский центр "Корсунь" находится на территории музейного комплекса "Херсонес Таврический".
"Открытие филиала "Артека" в Севастополе позволило увеличить количество объектов, которые посещают дети. Если раньше ребенок, который приезжал в "Артек", мог посетить максимум три объекта в городе-герое Севастополе, то сейчас за два дня он посещает до шести различных объектов. И конечно, погружается в уникальное образовательное пространство музейного комплекса "Херсонес Таврический", – уточнил руководитель.
Ранее сообщалось, что в 2025 году на территории международного детского центра "Артек" появится новый лагерь "Солнечный"
, который будет работать круглогодично и сможет принимать до тысячи детей.
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