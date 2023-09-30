https://crimea.ria.ru/20230930/deti-ukhodyat-drugimi-kak-v-arteke-privivayut-patriotizm-1131681025.html

Дети уходят другими: как в "Артеке" прививают патриотизм

Дети уходят другими: как в "Артеке" прививают патриотизм - РИА Новости Крым, 30.09.2023

Дети уходят другими: как в "Артеке" прививают патриотизм

Экскурсии на мемориал жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 годов "Концлагерь "Красный" помогают школьникам осознать ужасы людоедской сущности фашизма... РИА Новости Крым, 30.09.2023

2023-09-30T21:28

2023-09-30T21:28

2023-09-30T21:28

мдц "артек"

константин федоренко

мнения

севастополь

патриотическое воспитание

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Экскурсии на мемориал жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 годов "Концлагерь "Красный" помогают школьникам осознать ужасы людоедской сущности фашизма. Такую мысль в рамках пресс-конференции РИА Новости Крым высказал директор ФГБОУ Международный детский центр "Артек" Константин Федоренко.По его словам, в содержании образовательных программ Международного детского центра "Артек" заложены базовые духовно-нравственные ценности, одна из которых –патриотизм. Дети также посещают аллею героев-артековцев, бывают на экскурсиях в Севастополе.По его словам, посещение Аллеи Героев – это обязательное событие в жизни каждого артековца.Кроме того, в рамках программы по патриотическому воспитанию дети посещают город-герой Севастополь, где бывают на тридцати музейных объектах.Также Федоренко напомнил, что в этом году по поручению президента России Владимира Путина был открыт филиал "Артека" в Севастополе. Детский центр "Корсунь" находится на территории музейного комплекса "Херсонес Таврический".Ранее сообщалось, что в 2025 году на территории международного детского центра "Артек" появится новый лагерь "Солнечный", который будет работать круглогодично и сможет принимать до тысячи детей.Также правительство рассматривает возможность продления программы развития Международного детского центра "Артек" в Крыму на пять лет – до 2030 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Программу развития "Артека" планируется продлить на пять лет – ГоликоваИ вдохновенье, и жизнь, и слёзы, и любовь: один день в "Артеке"Детям интересно: артековцам рассказали о правилах успеха в соцсетях

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мдц "артек", константин федоренко, мнения, севастополь, патриотическое воспитание