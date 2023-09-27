https://crimea.ria.ru/20230927/sanktsii-ne-pomekha-letom-v-arteke-otdokhnuli-deti-iz-57-stran-mira-1131689568.html

Санкции не помеха: летом в "Артеке" отдохнули дети из 57 стран мира

Санкции не помеха: летом в "Артеке" отдохнули дети из 57 стран мира - РИА Новости Крым, 27.09.2023

Санкции не помеха: летом в "Артеке" отдохнули дети из 57 стран мира

В период летней оздоровительной кампании "Артек" посетили дети из 57 стран мира. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор Международного... РИА Новости Крым, 27.09.2023

2023-09-27T18:34

2023-09-27T18:34

2023-09-27T18:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В период летней оздоровительной кампании "Артек" посетили дети из 57 стран мира. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор Международного детского центра Константин Федоренко.Для сравнения, в прошлом году в Международном детском центре, помимо детей из России, отдохнули около 300 иностранцев из 20 государств. Федоренко отметил, что этим летом в "Артеке" побывали дети из Африки и Южной Америки, из США и Европы."Дети из стран, которые объявили санкции в отношении нашей страны – приехали", - сказал Федоренко и напомнил, что за период летней оздоровительной кампании МДЦ дважды оказывался в негативной международной повестке.Комментируя итоги летней компании, руководитель МДЦ также рассказал, что каждая из четырех смен была полностью укомплектована: "Мы сами впечатлены. За три летних месяца у нас были четыре полноценные летние смены (одна смена длится 21 день – ред.). За это время в "Артеке" отдохнули дети из 89 субъектов Российской Федерации".При этом Федоренко отметил, что логистические проблемы не стали помехой: 90% детей приезжают в "Артек" по железной дороге, "за исключением ряда субъектов ЮФО, откуда дети добираются в Крым автомобильным транспортом".Ранее сообщалось, что в 2025 году на территории Международного детского центра "Артек" появится новый лагерь "Солнечный", который будет работать круглогодично и сможет принимать до тысячи детей.Также правительство рассматривает возможность продления программы развития Международного детского центра "Артек" в Крыму на пять лет – до 2030 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Программу развития "Артека" планируется продлить на пять лет – ГоликоваИ вдохновенье, и жизнь, и слёзы, и любовь: один день в "Артеке"Министр культуры Крыма и директор "Артека" попали под санкции ЕС

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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