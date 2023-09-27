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Санкции не помеха: летом в "Артеке" отдохнули дети из 57 стран мира - РИА Новости Крым, 27.09.2023
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Санкции не помеха: летом в "Артеке" отдохнули дети из 57 стран мира
Санкции не помеха: летом в "Артеке" отдохнули дети из 57 стран мира - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Санкции не помеха: летом в "Артеке" отдохнули дети из 57 стран мира
В период летней оздоровительной кампании "Артек" посетили дети из 57 стран мира. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор Международного... РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T18:34
2023-09-27T18:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В период летней оздоровительной кампании "Артек" посетили дети из 57 стран мира. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор Международного детского центра Константин Федоренко.Для сравнения, в прошлом году в Международном детском центре, помимо детей из России, отдохнули около 300 иностранцев из 20 государств. Федоренко отметил, что этим летом в "Артеке" побывали дети из Африки и Южной Америки, из США и Европы."Дети из стран, которые объявили санкции в отношении нашей страны – приехали", - сказал Федоренко и напомнил, что за период летней оздоровительной кампании МДЦ дважды оказывался в негативной международной повестке.Комментируя итоги летней компании, руководитель МДЦ также рассказал, что каждая из четырех смен была полностью укомплектована: "Мы сами впечатлены. За три летних месяца у нас были четыре полноценные летние смены (одна смена длится 21 день – ред.). За это время в "Артеке" отдохнули дети из 89 субъектов Российской Федерации".При этом Федоренко отметил, что логистические проблемы не стали помехой: 90% детей приезжают в "Артек" по железной дороге, "за исключением ряда субъектов ЮФО, откуда дети добираются в Крым автомобильным транспортом".Ранее сообщалось, что в 2025 году на территории Международного детского центра "Артек" появится новый лагерь "Солнечный", который будет работать круглогодично и сможет принимать до тысячи детей.Также правительство рассматривает возможность продления программы развития Международного детского центра "Артек" в Крыму на пять лет – до 2030 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Программу развития "Артека" планируется продлить на пять лет – ГоликоваИ вдохновенье, и жизнь, и слёзы, и любовь: один день в "Артеке"Министр культуры Крыма и директор "Артека" попали под санкции ЕС
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Санкции не помеха: летом в "Артеке" отдохнули дети из 57 стран мира

Летом в "Артеке" побывали больше 13 тысяч детей, из которых тысяча – иностранцы

18:34 27.09.2023 (обновлено: 18:40 27.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАртек
Артек - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В период летней оздоровительной кампании "Артек" посетили дети из 57 стран мира. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор Международного детского центра Константин Федоренко.

"В этом году в "Артек" приехали дети из 57 стран мира. В период летней оздоровительной кампании в лагере побывали более 13 тысяч детей, из которых около тысячи – иностранцы", - сказал он.

Для сравнения, в прошлом году в Международном детском центре, помимо детей из России, отдохнули около 300 иностранцев из 20 государств.
Федоренко отметил, что этим летом в "Артеке" побывали дети из Африки и Южной Америки, из США и Европы.
"Дети из стран, которые объявили санкции в отношении нашей страны – приехали", - сказал Федоренко и напомнил, что за период летней оздоровительной кампании МДЦ дважды оказывался в негативной международной повестке.

"Это когда Великобритания в июле, а потом и США в августе ввели санкции в отношении "Артека". Но в это самое время дети из этих государств находились на территории "страны детства", дружили, смеялись, посещали объекты, пели. Эти дети уехали с великолепным настроением, и здесь, в России, у них появились друзья на всю жизнь", - сказал Федоренко, который также попал под санкции Евросоюза.

Комментируя итоги летней компании, руководитель МДЦ также рассказал, что каждая из четырех смен была полностью укомплектована: "Мы сами впечатлены. За три летних месяца у нас были четыре полноценные летние смены (одна смена длится 21 день – ред.). За это время в "Артеке" отдохнули дети из 89 субъектов Российской Федерации".
При этом Федоренко отметил, что логистические проблемы не стали помехой: 90% детей приезжают в "Артек" по железной дороге, "за исключением ряда субъектов ЮФО, откуда дети добираются в Крым автомобильным транспортом".
Ранее сообщалось, что в 2025 году на территории Международного детского центра "Артек" появится новый лагерь "Солнечный", который будет работать круглогодично и сможет принимать до тысячи детей.
Также правительство рассматривает возможность продления программы развития Международного детского центра "Артек" в Крыму на пять лет – до 2030 года.
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