https://crimea.ria.ru/20240507/v-sevastopole-ostanovlen-reyd-1137091524.html

В Севастополе закрыт рейд

В Севастополе закрыт рейд - РИА Новости Крым, 07.05.2024

В Севастополе закрыт рейд

В Севастополе утром во вторник приостановлено морское сообщение. Об этом сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 07.05.2024

2024-05-07T07:14

2024-05-07T07:14

2024-05-07T07:35

севастополь

паромы и катера в севастополе

транспорт

морской транспорт

общественный транспорт

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе утром во вторник приостановлено морское сообщение. Об этом сообщили в городском дептрансе.Паромы и катера временно не перевозят пассажиров по маршрутам в бухте.Причина ограничения не уточняется.При этом для севастопольцев организуют компенсационные маршруты. "В ближайшее время на конечные остановочные пункты на площадь Нахимова и площадь Захарова прибудут автобусы", - добавили в дептрансе.Паромы являются метеозависимым транспортом. Во вторник в Севастополе, по прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. Будет дуть легкий юго-западный ветер, а воздух прогреется до +19 градусов.

https://crimea.ria.ru/20240507/krymskiy-most-zakryt-dlya-proezda-transporta-1137089697.html

севастополь

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