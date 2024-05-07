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В Севастополе закрыт рейд - РИА Новости Крым, 07.05.2024
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В Севастополе закрыт рейд
В Севастополе закрыт рейд - РИА Новости Крым, 07.05.2024
В Севастополе закрыт рейд
В Севастополе утром во вторник приостановлено морское сообщение. Об этом сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T07:14
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севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
морской транспорт
общественный транспорт
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе утром во вторник приостановлено морское сообщение. Об этом сообщили в городском дептрансе.Паромы и катера временно не перевозят пассажиров по маршрутам в бухте.Причина ограничения не уточняется.При этом для севастопольцев организуют компенсационные маршруты. "В ближайшее время на конечные остановочные пункты на площадь Нахимова и площадь Захарова прибудут автобусы", - добавили в дептрансе.Паромы являются метеозависимым транспортом. Во вторник в Севастополе, по прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. Будет дуть легкий юго-западный ветер, а воздух прогреется до +19 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240507/krymskiy-most-zakryt-dlya-proezda-transporta-1137089697.html
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севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, новости крыма
В Севастополе закрыт рейд

В Севастополе остановили движение морского пассажирского транспорта

07:14 07.05.2024 (обновлено: 07:35 07.05.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкГорода России. Севастополь
Города России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе утром во вторник приостановлено морское сообщение. Об этом сообщили в городском дептрансе.
Паромы и катера временно не перевозят пассажиров по маршрутам в бухте.
"Морской пассажирский транспорт приостанавливает движение" - сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Причина ограничения не уточняется.
При этом для севастопольцев организуют компенсационные маршруты.
"В ближайшее время на конечные остановочные пункты на площадь Нахимова и площадь Захарова прибудут автобусы", - добавили в дептрансе.
Паромы являются метеозависимым транспортом. Во вторник в Севастополе, по прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. Будет дуть легкий юго-западный ветер, а воздух прогреется до +19 градусов.
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СевастопольПаромы и катера в СевастополеТранспортМорской транспортОбщественный транспортНовости Крыма
 
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