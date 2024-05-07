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В Крыму 190 ветеранов получили ежегодную выплату ко Дню Победы

В Крыму 190 ветеранов получили ежегодную выплату ко Дню Победы - РИА Новости Крым, 07.05.2024

В Крыму 190 ветеранов получили ежегодную выплату ко Дню Победы

В Крыму 190 ветеранов Великой Отечественной войны получили ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости Крым, 07.05.2024

2024-05-07T11:10

2024-05-07T11:10

2024-05-07T11:10

крым

ветераны

пособия и выплаты

день победы

великая отечественная война

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В Крыму 190 ветеранов Великой Отечественной войны получили ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы, сообщает пресс-служба республиканского отделения Социального фонда.Ветераны получили эти выплаты вместе с апрельской пенсией, ежемесячной денежной выплатой и дополнительным материальным обеспечением.Как отметили в отделении Социального фонда, все проживающие в Крыму фронтовики уже перешагнули 95-летний рубеж. Самый младший участник Великой Отечественной войны в декабре прошлого года отметил 95-летие, самому старшему ветерану в марте исполнилось 104 года.Минтранс России ранее сообщил, что авиакомпании предоставили ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны бесплатные полеты и премиальное обслуживание в аэропортах, а железные дороги обеспечивают бесплатные билеты и сервисные услуги на маршрутах по территории РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Копии Знамени Победы водрузят на пяти горных вершинах в КрымуВ Севастополе стартовала акция "Георгиевская ленточка"В Севастополе вручили первые медали к 80-летию освобождения полуострова

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ветераны, пособия и выплаты, день победы, великая отечественная война, социальный фонд крыма, общество, новости крыма