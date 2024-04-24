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В Севастополе стартовала акция "Георгиевская ленточка"

В Севастополе стартовала акция "Георгиевская ленточка" - РИА Новости Крым, 24.04.2024

В Севастополе стартовала акция "Георгиевская ленточка"

В Севастополе в среду стартовала всероссийская акция "Георгиевская ленточка", сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.04.2024

2024-04-24T20:39

2024-04-24T20:39

2024-04-24T20:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе в среду стартовала всероссийская акция "Георгиевская ленточка", сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Старт акции был дан у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.После официального старта волонтеры раздали ленты на площади Нахимова, Ушакова и Лазарева, на Приморский бульваре и набережной Корнилова. По словам губернатора, всего в рамках акции в Севастополе запланировано раздать 90 тысяч ленточек.Ежегодная всероссийской акции проходит во всех городах России, в этом году в 20-й раз. По традиции первые георгиевские ленты в эту среду можно было получить в Москве, у стен международной медиагруппы "России сегодня" на Зубовском бульваре, где в 2005 году зародилась эта ставшая народной акция. Читайте также на РИА Новости Крым:Как правильно носить георгиевскую ленту80 лет со дня освобождения Керчи: война глазами ребенкаКак можно отпраздновать День Победы в России

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севастополь, михаил развожаев, георгиевская лента, общество, ветераны, патриотическое воспитание, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, новости крыма