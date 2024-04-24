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В Севастополе стартовала акция "Георгиевская ленточка" - РИА Новости Крым, 24.04.2024
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В Севастополе стартовала акция "Георгиевская ленточка"
В Севастополе стартовала акция "Георгиевская ленточка" - РИА Новости Крым, 24.04.2024
В Севастополе стартовала акция "Георгиевская ленточка"
В Севастополе в среду стартовала всероссийская акция "Георгиевская ленточка", сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T20:39
2024-04-24T20:39
80 лет освобождения крыма
севастополь
михаил развожаев
георгиевская лента
общество
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патриотическое воспитание
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе в среду стартовала всероссийская акция "Георгиевская ленточка", сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Старт акции был дан у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.После официального старта волонтеры раздали ленты на площади Нахимова, Ушакова и Лазарева, на Приморский бульваре и набережной Корнилова. По словам губернатора, всего в рамках акции в Севастополе запланировано раздать 90 тысяч ленточек.Ежегодная всероссийской акции проходит во всех городах России, в этом году в 20-й раз. По традиции первые георгиевские ленты в эту среду можно было получить в Москве, у стен международной медиагруппы "России сегодня" на Зубовском бульваре, где в 2005 году зародилась эта ставшая народной акция. Читайте также на РИА Новости Крым:Как правильно носить георгиевскую ленту80 лет со дня освобождения Керчи: война глазами ребенкаКак можно отпраздновать День Победы в России
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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севастополь, михаил развожаев, георгиевская лента, общество, ветераны, патриотическое воспитание, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, новости крыма
В Севастополе стартовала акция "Георгиевская ленточка"

В Севастополе раздадут 90 тысяч георгиевских лент - Развожаев

20:39 24.04.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе стартовала всероссийская акция "Георгиевская ленточка"
В Севастополе стартовала всероссийская акция Георгиевская ленточка
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе в среду стартовала всероссийская акция "Георгиевская ленточка", сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Старт акции был дан у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.

"На мероприятие пришел ветеран Великой Отечественной войны Михаил Степанович Латоха. В войну он был участником партизанского движения. Несмотря на почтенный возраст — 98 лет — сейчас Михаил Степанович много занимается патриотическим воспитанием молодежи", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе стартовала всероссийская акция "Георгиевская ленточка"
В Севастополе стартовала всероссийская акция Георгиевская ленточка
© Telegram Михаил Развожаев
В Севастополе стартовала всероссийская акция "Георгиевская ленточка"
После официального старта волонтеры раздали ленты на площади Нахимова, Ушакова и Лазарева, на Приморский бульваре и набережной Корнилова. По словам губернатора, всего в рамках акции в Севастополе запланировано раздать 90 тысяч ленточек.
Ежегодная всероссийской акции проходит во всех городах России, в этом году в 20-й раз. По традиции первые георгиевские ленты в эту среду можно было получить в Москве, у стен международной медиагруппы "России сегодня" на Зубовском бульваре, где в 2005 году зародилась эта ставшая народной акция.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе стартовала всероссийская акция "Георгиевская ленточка"
В Севастополе стартовала всероссийская акция Георгиевская ленточка
© Telegram Михаил Развожаев
В Севастополе стартовала всероссийская акция "Георгиевская ленточка"
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Как правильно носить георгиевскую ленту
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80 лет освобождения КрымаСевастопольМихаил РазвожаевГеоргиевская лентаОбществоВетераныПатриотическое воспитаниеКрым в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная войнаНовости Крыма
 
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