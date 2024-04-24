https://crimea.ria.ru/20240424/kak-pravilno-nosit-georgievskuyu-lentu-1136811330.html

Как правильно носить георгиевскую ленту

Как правильно носить георгиевскую ленту - РИА Новости Крым, 24.04.2024

Как правильно носить георгиевскую ленту

Носить георгиевскую ленту нужно на груди – у самого сердца. Об этом на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня",... РИА Новости Крым, 24.04.2024

2024-04-24T16:39

2024-04-24T16:39

2024-04-24T16:39

георгиевская лента

80 лет освобождения крыма

общество

патриотическое воспитание

новости

великая отечественная война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/35/60/356052_0:0:1405:791_1920x0_80_0_0_cec7350d53a950c39c599d0f98e99870.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Носить георгиевскую ленту нужно на груди – у самого сердца. Об этом на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", приуроченной к старту акции "Георгиевская ленточка", напомнила заместитель руководителя комитета Госдумы России по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко. Она назвала георгиевскую ленту символом, который сегодня объединяет миллионы жителей России и других стран."Мы призываем всех носить георгиевскую ленту с уважением. И считаем, что самое правильное, самое лучшее место для георгиевской ленты на груди – у самого сердца. Нам кажется не совсем правильным носить ее на шнурках, сумках, вешать на антенны автомобилей или вплетать в волосы. Все-таки георгиевская лента — это символ воинской славы", - сказала Занко.Также она напомнила, что с прошлого года георгиевская лента приобрела официальный статус, став символом воинской славы. И теперь она защищена законом, а это значит, что в случае публичного осквернения предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной – до пяти лет лишения свободы.При этом Занко отметила, что граждан не будут наказывать за ношение георгиевской ленты на сумке или за подвязывание ее на антенну автомобиля.Специально для школ пройдет большой всероссийский урок, посвященный георгиевской ленте, напомнила Занко. И пригласила всех к нему присоединиться.С 2005 года отношение к акции "Георгиевская лента" сильно изменилось, рассказала автор акции, заместитель главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева. По ее словам, 19 лет назад день Победы практически не праздновали, это был "очень тихий, скромный номинальный праздник", не было торжеств.По ее словам, сейчас "происходит мощнейшее выздоровление" общества.И добавила, что сейчас наблюдается "ренессанс георгиевской ленточки как символа нашей возрождающейся, сильной, мощной, умной, красивой нации, нации победителей".Ранее сообщалось, что в России стартовала ежегодная акция "Георгиевская ленточка". Весной 2024 года акция проходит двадцатый раз. По традиции первые георгиевские ленты можно было получить у стен международной медиагруппы "России сегодня" на Зубовском бульваре в Москве, где в 2005 году зародилась эта ставшая народной акция.Читайте также на РИА Новости Крым:В новых регионах России появились "Волонтеры Победы"Как можно отпраздновать День Победы в РоссииТри на весь Крым: уникальные сельские диорамы в память о войне

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

георгиевская лента, общество, патриотическое воспитание, новости, великая отечественная война