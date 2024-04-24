https://crimea.ria.ru/20240424/kak-pravilno-nosit-georgievskuyu-lentu-1136811330.html
Как правильно носить георгиевскую ленту
Как правильно носить георгиевскую ленту - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Как правильно носить георгиевскую ленту
Носить георгиевскую ленту нужно на груди – у самого сердца. Об этом на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня",... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T16:39
2024-04-24T16:39
2024-04-24T16:39
георгиевская лента
80 лет освобождения крыма
общество
патриотическое воспитание
новости
великая отечественная война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Носить георгиевскую ленту нужно на груди – у самого сердца. Об этом на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", приуроченной к старту акции "Георгиевская ленточка", напомнила заместитель руководителя комитета Госдумы России по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко. Она назвала георгиевскую ленту символом, который сегодня объединяет миллионы жителей России и других стран."Мы призываем всех носить георгиевскую ленту с уважением. И считаем, что самое правильное, самое лучшее место для георгиевской ленты на груди – у самого сердца. Нам кажется не совсем правильным носить ее на шнурках, сумках, вешать на антенны автомобилей или вплетать в волосы. Все-таки георгиевская лента — это символ воинской славы", - сказала Занко.Также она напомнила, что с прошлого года георгиевская лента приобрела официальный статус, став символом воинской славы. И теперь она защищена законом, а это значит, что в случае публичного осквернения предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной – до пяти лет лишения свободы.При этом Занко отметила, что граждан не будут наказывать за ношение георгиевской ленты на сумке или за подвязывание ее на антенну автомобиля.Специально для школ пройдет большой всероссийский урок, посвященный георгиевской ленте, напомнила Занко. И пригласила всех к нему присоединиться.С 2005 года отношение к акции "Георгиевская лента" сильно изменилось, рассказала автор акции, заместитель главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева. По ее словам, 19 лет назад день Победы практически не праздновали, это был "очень тихий, скромный номинальный праздник", не было торжеств.По ее словам, сейчас "происходит мощнейшее выздоровление" общества.И добавила, что сейчас наблюдается "ренессанс георгиевской ленточки как символа нашей возрождающейся, сильной, мощной, умной, красивой нации, нации победителей".Ранее сообщалось, что в России стартовала ежегодная акция "Георгиевская ленточка". Весной 2024 года акция проходит двадцатый раз. По традиции первые георгиевские ленты можно было получить у стен международной медиагруппы "России сегодня" на Зубовском бульваре в Москве, где в 2005 году зародилась эта ставшая народной акция.Читайте также на РИА Новости Крым:В новых регионах России появились "Волонтеры Победы"Как можно отпраздновать День Победы в РоссииТри на весь Крым: уникальные сельские диорамы в память о войне
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РИА Новости Крым
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георгиевская лента, общество, патриотическое воспитание, новости, великая отечественная война
Как правильно носить георгиевскую ленту
Как правильно носить георгиевскую ленту и за что предусмотрена ответственность
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Носить георгиевскую ленту нужно на груди – у самого сердца. Об этом на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", приуроченной к старту акции "Георгиевская ленточка", напомнила заместитель руководителя комитета Госдумы России по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко.
Она назвала георгиевскую ленту символом, который сегодня объединяет миллионы жителей России и других стран.
"Мы призываем всех носить георгиевскую ленту с уважением. И считаем, что самое правильное, самое лучшее место для георгиевской ленты на груди – у самого сердца. Нам кажется не совсем правильным носить ее на шнурках, сумках, вешать на антенны автомобилей или вплетать в волосы. Все-таки георгиевская лента — это символ воинской славы", - сказала Занко.
Также она напомнила, что с прошлого года георгиевская лента приобрела официальный статус, став символом воинской славы. И теперь она защищена законом, а это значит, что в случае публичного осквернения предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной – до пяти лет лишения свободы.
При этом Занко отметила, что граждан не будут наказывать за ношение георгиевской ленты на сумке или за подвязывание ее на антенну автомобиля.
"Часто задают вопрос, за что же могут наказать? Вот здесь очень важен мотив, потому что даже если вы прикрепляете ленту на антенну автомобиля, где она от ветра, может быть, пришла в не очень хороший вид, но здесь главный мотив: вы вешаете георгиевскую ленту, потому что вы гордитесь нашими защитниками. К сожалению, были случаи, когда даже внутри нашей страны у наших добровольцев выхватывали георгиевские ленты, даже сжигали публично. Вот если вы такое сделаете, а еще и разместите в социальной сети, то теперь за это предусмотрена ответственность", - объяснила она.
Специально для школ пройдет большой всероссийский урок, посвященный георгиевской ленте, напомнила Занко. И пригласила всех к нему присоединиться.
С 2005 года отношение к акции "Георгиевская лента" сильно изменилось, рассказала автор акции, заместитель главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева. По ее словам, 19 лет назад день Победы практически не праздновали, это был "очень тихий, скромный номинальный праздник", не было торжеств.
По ее словам, сейчас "происходит мощнейшее выздоровление" общества.
"Посмотрите, какой огромный запрос в обществе, во всех поколениях, на самоидентификацию, на принадлежность к нации, на то, чтобы сказать с гордостью, практически со слезами гордости на глазах, что я русский – не этнически, а рожденный в России, принадлежащий России", - сказала она.
И добавила, что сейчас наблюдается "ренессанс георгиевской ленточки как символа нашей возрождающейся, сильной, мощной, умной, красивой нации, нации победителей".
Ранее сообщалось
, что в России стартовала ежегодная акция "Георгиевская ленточка". Весной 2024 года акция проходит двадцатый раз. По традиции первые георгиевские ленты можно было получить у стен международной медиагруппы "России сегодня" на Зубовском бульваре в Москве, где в 2005 году зародилась эта ставшая народной акция.
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