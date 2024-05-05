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Бесплатные билеты на поезда и самолеты предоставят ветеранам ВОВ - РИА Новости Крым, 05.05.2024
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Бесплатные билеты на поезда и самолеты предоставят ветеранам ВОВ
Бесплатные билеты на поезда и самолеты предоставят ветеранам ВОВ - РИА Новости Крым, 05.05.2024
Бесплатные билеты на поезда и самолеты предоставят ветеранам ВОВ
Ветераны ВОВ смогут получить бесплатные билеты на поезд и самолет, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтранса. РИА Новости Крым, 05.05.2024
2024-05-05T12:07
2024-05-05T12:07
великая отечественная война
ветераны
льгота
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Ветераны ВОВ смогут получить бесплатные билеты на поезд и самолет, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтранса.Речь идет о маршрутах по территории России. Бесплатные авиабилеты могут получить ветераны и инвалиды ВОВ, приравненные к ним граждане РФ. Такую возможность открыли 28 авиакомпаний. Например, у "Аэрофлота" купить бесплатный перелет для ветерана и сопровождающего можно до 12 мая, совершить полет - с 3 по 12 мая.РЖД также дает возможность ветеранам оформить бесплатные билеты на внутрироссийские направления. Каждого ветерана бесплатно может сопровождать один человек. Поездка может состояться в любое время года и на любое направление.В День Победы ветераны и участники Великой Отечественной войны смогут бесплатно посетить большинство достопримечательностей Крыма, однако для этого при себе им необходимо иметь удостоверения.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветеранов ВОВ бесплатно повезут на пароме через Керченский проливУ четверти россиян ветераны есть среди родных и знакомых - ВЦИОМВетеранам в Севастополе ко Дню Победы выплатят по 50 тысяч рублей
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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великая отечественная война, ветераны, льгота, новости, россия
Бесплатные билеты на поезда и самолеты предоставят ветеранам ВОВ

Ветеранам Великой Отечественной предоставят возможность бесплатно путешествовать по России

12:07 05.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАэропорт Симферополь
Аэропорт Симферополь - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Ветераны ВОВ смогут получить бесплатные билеты на поезд и самолет, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтранса.
"Авиакомпании предоставят ветеранам Великой Отечественной войны бесплатные полеты и премиальное обслуживание в аэропортах. Железные дороги обеспечивают бесплатные билеты и сервисные услуги", - сказано сообщении.
Речь идет о маршрутах по территории России. Бесплатные авиабилеты могут получить ветераны и инвалиды ВОВ, приравненные к ним граждане РФ. Такую возможность открыли 28 авиакомпаний. Например, у "Аэрофлота" купить бесплатный перелет для ветерана и сопровождающего можно до 12 мая, совершить полет - с 3 по 12 мая.
РЖД также дает возможность ветеранам оформить бесплатные билеты на внутрироссийские направления. Каждого ветерана бесплатно может сопровождать один человек. Поездка может состояться в любое время года и на любое направление.
В День Победы ветераны и участники Великой Отечественной войны смогут бесплатно посетить большинство достопримечательностей Крыма, однако для этого при себе им необходимо иметь удостоверения.
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