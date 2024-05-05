https://crimea.ria.ru/20240505/besplatnye-bilety-na-poezda-i-samolety-predostavyat-veteranam-vov-1137062291.html

Бесплатные билеты на поезда и самолеты предоставят ветеранам ВОВ

Бесплатные билеты на поезда и самолеты предоставят ветеранам ВОВ - РИА Новости Крым, 05.05.2024

Бесплатные билеты на поезда и самолеты предоставят ветеранам ВОВ

Ветераны ВОВ смогут получить бесплатные билеты на поезд и самолет, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтранса. РИА Новости Крым, 05.05.2024

2024-05-05T12:07

2024-05-05T12:07

2024-05-05T12:07

великая отечественная война

ветераны

льгота

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Ветераны ВОВ смогут получить бесплатные билеты на поезд и самолет, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтранса.Речь идет о маршрутах по территории России. Бесплатные авиабилеты могут получить ветераны и инвалиды ВОВ, приравненные к ним граждане РФ. Такую возможность открыли 28 авиакомпаний. Например, у "Аэрофлота" купить бесплатный перелет для ветерана и сопровождающего можно до 12 мая, совершить полет - с 3 по 12 мая.РЖД также дает возможность ветеранам оформить бесплатные билеты на внутрироссийские направления. Каждого ветерана бесплатно может сопровождать один человек. Поездка может состояться в любое время года и на любое направление.В День Победы ветераны и участники Великой Отечественной войны смогут бесплатно посетить большинство достопримечательностей Крыма, однако для этого при себе им необходимо иметь удостоверения.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветеранов ВОВ бесплатно повезут на пароме через Керченский проливУ четверти россиян ветераны есть среди родных и знакомых - ВЦИОМВетеранам в Севастополе ко Дню Победы выплатят по 50 тысяч рублей

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2024

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великая отечественная война, ветераны, льгота, новости, россия