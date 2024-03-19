https://crimea.ria.ru/20240319/veteranam-v-sevastopole-ko-dnyu-pobedy-vyplatyat-po-50-tysyach-rubley-1135851776.html

Ветеранам в Севастополе ко Дню Победы выплатят по 50 тысяч рублей

Ветеранам в Севастополе ко Дню Победы выплатят по 50 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 19.03.2024

Ветеранам в Севастополе ко Дню Победы выплатят по 50 тысяч рублей

В Севастополе начались выплаты ветеранам ко Дню Победы из президентского фонда. Первые 600 горожан уже получили по 50 тысяч рублей, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T21:29

2024-03-19T21:29

2024-03-19T21:29

севастополь

михаил развожаев

ветераны

великая отечественная война

общество

пособия и выплаты

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе начались выплаты ветеранам ко Дню Победы из президентского фонда. Первые 600 горожан уже получили по 50 тысяч рублей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам губернатора, с середины апреля начнутся выплаты отдельным категориям ветеранов, в том числе Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы, инвалидам Великой Отечественной войны, узникам концлагерей."Всего их почти шесть тысяч человек. Размер выплат будет таким же, как в прошлом году", - заверил он.Читайте также на РИА Новости Крым:На соцвыплаты в Крыму направят около 12 миллиардов рублейВыплаты ветеранам боевых действий: Минтруд разъяснил новый порядокВ Севастополе ветераны начали получать выплаты ко Дню Победы

севастополь

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2024

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севастополь, михаил развожаев, ветераны, великая отечественная война, общество, пособия и выплаты, новости крыма