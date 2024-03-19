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Ветеранам в Севастополе ко Дню Победы выплатят по 50 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 19.03.2024
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Ветеранам в Севастополе ко Дню Победы выплатят по 50 тысяч рублей
Ветеранам в Севастополе ко Дню Победы выплатят по 50 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Ветеранам в Севастополе ко Дню Победы выплатят по 50 тысяч рублей
В Севастополе начались выплаты ветеранам ко Дню Победы из президентского фонда. Первые 600 горожан уже получили по 50 тысяч рублей, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T21:29
2024-03-19T21:29
севастополь
михаил развожаев
ветераны
великая отечественная война
общество
пособия и выплаты
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе начались выплаты ветеранам ко Дню Победы из президентского фонда. Первые 600 горожан уже получили по 50 тысяч рублей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам губернатора, с середины апреля начнутся выплаты отдельным категориям ветеранов, в том числе Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы, инвалидам Великой Отечественной войны, узникам концлагерей."Всего их почти шесть тысяч человек. Размер выплат будет таким же, как в прошлом году", - заверил он.Читайте также на РИА Новости Крым:На соцвыплаты в Крыму направят около 12 миллиардов рублейВыплаты ветеранам боевых действий: Минтруд разъяснил новый порядокВ Севастополе ветераны начали получать выплаты ко Дню Победы
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севастополь, михаил развожаев, ветераны, великая отечественная война, общество, пособия и выплаты, новости крыма
Ветеранам в Севастополе ко Дню Победы выплатят по 50 тысяч рублей

В Севастополе ветеранам начали выплачивать по 50 тысяч рублей ко Дню Победы

21:29 19.03.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе ветеранам начали выплачивать по 50 тысяч рублей ко Дню Победы
В Севастополе ветеранам начали выплачивать по 50 тысяч рублей ко Дню Победы
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе начались выплаты ветеранам ко Дню Победы из президентского фонда. Первые 600 горожан уже получили по 50 тысяч рублей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей получат ветераны, награжденные медалью "За оборону Севастополя" или знаком "Житель осажденного Севастополя", проживающие на территории города и состоящие на учете в департаменте труда и соцзащиты населения", - написал Развожаев в своем Telegram-канале и уточнил, что выплаты получат и те ветераны, которые живут за пределами города.

По словам губернатора, с середины апреля начнутся выплаты отдельным категориям ветеранов, в том числе Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы, инвалидам Великой Отечественной войны, узникам концлагерей.
"Всего их почти шесть тысяч человек. Размер выплат будет таким же, как в прошлом году", - заверил он.
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СевастопольМихаил РазвожаевВетераныВеликая Отечественная войнаОбществоПособия и выплатыНовости Крыма
 
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