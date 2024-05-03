https://crimea.ria.ru/20240503/kopii-znameni-pobedy-vodruzyat-na-pyati-gornykh-vershinakh-v-krymu-1137036450.html

Копии Знамени Победы водрузят на пяти горных вершинах в Крыму

Копии Знамени Победы водрузят на пяти горных вершинах в Крыму - РИА Новости Крым, 03.05.2024

Копии Знамени Победы водрузят на пяти горных вершинах в Крыму

В Алуште в пятницу в рамках всероссийской акции "Вальс Победы" состоялась церемония передачи копий Знамени Победы, которые водрузят на пяти горных вершинах в... РИА Новости Крым, 03.05.2024

2024-05-03T21:12

2024-05-03T21:12

2024-05-03T21:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В Алуште в пятницу в рамках всероссийской акции "Вальс Победы" состоялась церемония передачи копий Знамени Победы, которые водрузят на пяти горных вершинах в Крыму. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.По ее словам, 7 мая волонтеры водрузят копии Знамени на пяти высотах Алуштинского муниципалитета: Демерджи, Парагильмен, Куш-Кая, Ай-Йори и Каратау. Эту акцию алуштины проводят более 30 лет.В преддверии 9 мая в Крыму проходят акции, посвященные 79-й годовщине Победы советского народа в Великой отечественной войне. Накануне в Феодосии состоялась торжественная церемония передачи частицы Вечного огня в Севастополь, откуда он отправится в Санкт-Петербург. Мероприятие прошло в рамках культурно-патриотического проекта "Честь и Достоинство".Читайте также на РИА Новости Крым:Сквозь облака: Знамя Победы взвилось над Ай-ПетриСпасатели установили Знамя Победы на вершине горы Куш-КаяИсторик о партизанской войне в Крыму: "фашисты их в плен не брали"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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