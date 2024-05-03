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Копии Знамени Победы водрузят на пяти горных вершинах в Крыму - РИА Новости Крым, 03.05.2024
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Копии Знамени Победы водрузят на пяти горных вершинах в Крыму
Копии Знамени Победы водрузят на пяти горных вершинах в Крыму - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Копии Знамени Победы водрузят на пяти горных вершинах в Крыму
В Алуште в пятницу в рамках всероссийской акции "Вальс Победы" состоялась церемония передачи копий Знамени Победы, которые водрузят на пяти горных вершинах в... РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T21:12
2024-05-03T21:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В Алуште в пятницу в рамках всероссийской акции "Вальс Победы" состоялась церемония передачи копий Знамени Победы, которые водрузят на пяти горных вершинах в Крыму. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.По ее словам, 7 мая волонтеры водрузят копии Знамени на пяти высотах Алуштинского муниципалитета: Демерджи, Парагильмен, Куш-Кая, Ай-Йори и Каратау. Эту акцию алуштины проводят более 30 лет.В преддверии 9 мая в Крыму проходят акции, посвященные 79-й годовщине Победы советского народа в Великой отечественной войне. Накануне в Феодосии состоялась торжественная церемония передачи частицы Вечного огня в Севастополь, откуда он отправится в Санкт-Петербург. Мероприятие прошло в рамках культурно-патриотического проекта "Честь и Достоинство".Читайте также на РИА Новости Крым:Сквозь облака: Знамя Победы взвилось над Ай-ПетриСпасатели установили Знамя Победы на вершине горы Куш-КаяИсторик о партизанской войне в Крыму: "фашисты их в плен не брали"
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алушта, галина огнева, крым, новости крыма, память, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война
Копии Знамени Победы водрузят на пяти горных вершинах в Крыму

7 мая на пяти вершинах крымского Южнобережья водрузят победные знамена- мэр Огнева

21:12 03.05.2024
 
© РИА Новости КрымКопия Знамени Победы на вершине горы Демерджи
Копия Знамени Победы на вершине горы Демерджи - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В Алуште в пятницу в рамках всероссийской акции "Вальс Победы" состоялась церемония передачи копий Знамени Победы, которые водрузят на пяти горных вершинах в Крыму. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.
"Вальс исполнили выпускники общеобразовательных школ муниципалитета, которые подарили зрителям хорошее настроение и незабываемые впечатления… Знаковым событием стала церемония передачи копии Знамен Победы волонтерам", - написала Огнева в своем Telegram-канале.
По ее словам, 7 мая волонтеры водрузят копии Знамени на пяти высотах Алуштинского муниципалитета: Демерджи, Парагильмен, Куш-Кая, Ай-Йори и Каратау. Эту акцию алуштины проводят более 30 лет.
В преддверии 9 мая в Крыму проходят акции, посвященные 79-й годовщине Победы советского народа в Великой отечественной войне. Накануне в Феодосии состоялась торжественная церемония передачи частицы Вечного огня в Севастополь, откуда он отправится в Санкт-Петербург. Мероприятие прошло в рамках культурно-патриотического проекта "Честь и Достоинство".
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