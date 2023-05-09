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Спасатели установили Знамя Победы на вершине горы Куш-Кая
Спасатели установили Знамя Победы на вершине горы Куш-Кая - РИА Новости Крым, 09.05.2023
Спасатели установили Знамя Победы на вершине горы Куш-Кая
В честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне специалисты Алуштинского отряда "Крым-Спас" установили копию Знамени Победы на вершине горы Куш-Кая. РИА Новости Крым, 09.05.2023
2023-05-09T10:13
2023-05-09T10:13
2023-05-09T10:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне специалисты Алуштинского отряда "Крым-Спас" установили копию Знамени Победы на вершине горы Куш-Кая. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.Флаг развивается на высоте 1339 метров над уровнем моря. Это – традиционная ежегодная акция крымских спасателей. Водружать копию Знамени Победы на Ай-Петри (высота 1234 метра над уровнем моря) стали более 30 лет назад. Согласно легенде, партизаны однажды подняли на горе Ай-Петри красный флаг, и фашисты, не имея возможности его снять, просто расстреливали его из оружия. Впоследствии из этого факта и родилась традиция водружать знамя на вершину горы.
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крым, мчс крыма, день победы, 78-я годовщина великой победы, общество, новости крыма, патриотическое воспитание, алушта
Спасатели установили Знамя Победы на вершине горы Куш-Кая
Специалисты "Крым-Спас" водрузили копию Знамени Победы на вершине горы Куш-Кая
10:13 09.05.2023 (обновлено: 10:14 09.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне специалисты Алуштинского отряда "Крым-Спас" установили копию Знамени Победы на вершине горы Куш-Кая. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
"В самый главный праздник страны спасатели водружают Знамя Победы на вершинах крымских гор. Так, спасатели Алуштинского отряда ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" совместно с представителями "Россоюзспас" водрузили копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, Красный флаг Победы на вершине горы Куш–Кая", - сказано в сообщении ведомства в Telegram.
Флаг развивается на высоте 1339 метров над уровнем моря.
Это – традиционная ежегодная акция крымских спасателей. Водружать копию Знамени Победы на Ай-Петри (высота 1234 метра над уровнем моря) стали более 30 лет назад. Согласно легенде, партизаны однажды подняли на горе Ай-Петри красный флаг, и фашисты, не имея возможности его снять, просто расстреливали его из оружия. Впоследствии из этого факта и родилась традиция водружать знамя на вершину горы.