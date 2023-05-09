https://crimea.ria.ru/20230509/spasateli-ustanovili-znamya-pobedy-na-vershine-gory-kush-kaya-1128615608.html

Спасатели установили Знамя Победы на вершине горы Куш-Кая

Спасатели установили Знамя Победы на вершине горы Куш-Кая - РИА Новости Крым, 09.05.2023

Спасатели установили Знамя Победы на вершине горы Куш-Кая

В честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне специалисты Алуштинского отряда "Крым-Спас" установили копию Знамени Победы на вершине горы Куш-Кая. РИА Новости Крым, 09.05.2023

2023-05-09T10:13

2023-05-09T10:13

2023-05-09T10:14

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день победы

78-я годовщина великой победы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне специалисты Алуштинского отряда "Крым-Спас" установили копию Знамени Победы на вершине горы Куш-Кая. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.Флаг развивается на высоте 1339 метров над уровнем моря. Это – традиционная ежегодная акция крымских спасателей. Водружать копию Знамени Победы на Ай-Петри (высота 1234 метра над уровнем моря) стали более 30 лет назад. Согласно легенде, партизаны однажды подняли на горе Ай-Петри красный флаг, и фашисты, не имея возможности его снять, просто расстреливали его из оружия. Впоследствии из этого факта и родилась традиция водружать знамя на вершину горы.

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мчс крыма, день победы, 78-я годовщина великой победы, общество, новости крыма, патриотическое воспитание, алушта