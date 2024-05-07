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В Крыму трое мужчин до смерти забили знакомого – приговор суда - РИА Новости Крым, 07.05.2024
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В Крыму трое мужчин до смерти забили знакомого – приговор суда
В Крыму трое мужчин до смерти забили знакомого – приговор суда - РИА Новости Крым, 07.05.2024
В Крыму трое мужчин до смерти забили знакомого – приговор суда
В Крыму трое мужчин приговорены к заключению за убийство своего знакомого в пьяной ссоре. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T11:22
2024-05-07T11:24
крым
происшествия
убийство
прокуратура республики крым
сакский район
приговор
суд
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В Крыму трое мужчин приговорены к заключению за убийство своего знакомого в пьяной ссоре. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Отмечается, что инцидент произошел в июле 2021 года на одном из строительных объектов в Сакском районе Крыма. Правоохранители оперативно задержали злоумышленников. Двое осужденных приговорены к семи годам лишения свободы, а третий получил шесть лет лишения свободы. Отбывать наказания мужчины будут в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.В конце апреля двое обвиняемых в убийстве девушки из Евпатории были заключены под стражу. По словам одного из злоумышленников, ее задушили в ходе конфликта в доме на территории Красноперекопского района, а потом закопали тело в лесополосе в Сакском районе.Читайте также на РИА Новости Крым:Вытолкнул из окна: крымчанин ответит за попытку убийства знакомойКрымчанин зарезал брата в пьяной ссоре: приговор судаЖитель Ростовской области расстрелял машину с людьми - убита девушка
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крым, происшествия, убийство, прокуратура республики крым, сакский район, приговор, суд, новости крыма
В Крыму трое мужчин до смерти забили знакомого – приговор суда

В Крыму за смертельные побои осуждены трое мужчин – прокуратура

11:22 07.05.2024 (обновлено: 11:24 07.05.2024)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В Крыму трое мужчин приговорены к заключению за убийство своего знакомого в пьяной ссоре. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Отмечается, что инцидент произошел в июле 2021 года на одном из строительных объектов в Сакском районе Крыма.

"Будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанесли пострадавшему множественные удары ногами, причинив ему тяжкий вред здоровью. В результате полученных травм через непродолжительное время мужчина скончался", - говорится в сообщении.

Правоохранители оперативно задержали злоумышленников.
Двое осужденных приговорены к семи годам лишения свободы, а третий получил шесть лет лишения свободы. Отбывать наказания мужчины будут в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
В конце апреля двое обвиняемых в убийстве девушки из Евпатории были заключены под стражу. По словам одного из злоумышленников, ее задушили в ходе конфликта в доме на территории Красноперекопского района, а потом закопали тело в лесополосе в Сакском районе.
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