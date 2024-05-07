https://crimea.ria.ru/20240507/zabili-do-smerti-v-krymu-vynesli-prigovor-trem-muzhchinam-1137095124.html

В Крыму трое мужчин до смерти забили знакомого – приговор суда

В Крыму трое мужчин до смерти забили знакомого – приговор суда - РИА Новости Крым, 07.05.2024

В Крыму трое мужчин до смерти забили знакомого – приговор суда

В Крыму трое мужчин приговорены к заключению за убийство своего знакомого в пьяной ссоре. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 07.05.2024

2024-05-07T11:22

2024-05-07T11:22

2024-05-07T11:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В Крыму трое мужчин приговорены к заключению за убийство своего знакомого в пьяной ссоре. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Отмечается, что инцидент произошел в июле 2021 года на одном из строительных объектов в Сакском районе Крыма. Правоохранители оперативно задержали злоумышленников. Двое осужденных приговорены к семи годам лишения свободы, а третий получил шесть лет лишения свободы. Отбывать наказания мужчины будут в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.В конце апреля двое обвиняемых в убийстве девушки из Евпатории были заключены под стражу. По словам одного из злоумышленников, ее задушили в ходе конфликта в доме на территории Красноперекопского района, а потом закопали тело в лесополосе в Сакском районе.Читайте также на РИА Новости Крым:Вытолкнул из окна: крымчанин ответит за попытку убийства знакомойКрымчанин зарезал брата в пьяной ссоре: приговор судаЖитель Ростовской области расстрелял машину с людьми - убита девушка

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сакский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, убийство, прокуратура республики крым, сакский район, приговор, суд, новости крыма