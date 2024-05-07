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Крымский мост открыли для проезда
Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 07.05.2024
Крымский мост открыли для проезда
Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено после временного запрета. Об этом сообщается в Telegram-канал, где публикуется оперативная информация о... РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T07:36
2024-05-07T07:36
2024-05-07T08:28
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено после временного запрета. Об этом сообщается в Telegram-канал, где публикуется оперативная информация о ситуации на транспортном переходе.Он был закрыт во вторник в 7:00. Запрет на проезд длился более получаса.Движение по Крымскому мосту время от времени закрывают, поскольку этот объект является стратегическим и его безопасность имеет приоритетное значение. Руководство полуострова просит водителей и пассажиров с пониманием отнестись к принимаемым мерам, а также соблюдать ряд указаний сотрудников служб на мосту. Ограничения являются временными, после снятия запрета движение автотранспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, транспорт, тамань, краснодарский край, безопасность республики крым и севастополя, логистика, новости крыма
Крымский мост открыли для проезда
Движение по Крымскому мосту возобновлено
07:36 07.05.2024 (обновлено: 08:28 07.05.2024)