https://crimea.ria.ru/20240507/krymskiy-most-otkryli-dlya-proezda-1137089387.html

Крымский мост открыли для проезда

Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 07.05.2024

Крымский мост открыли для проезда

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено после временного запрета. Об этом сообщается в Telegram-канал, где публикуется оперативная информация о... РИА Новости Крым, 07.05.2024

2024-05-07T07:36

2024-05-07T07:36

2024-05-07T08:28

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

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транспорт

тамань

краснодарский край

безопасность республики крым и севастополя

логистика

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено после временного запрета. Об этом сообщается в Telegram-канал, где публикуется оперативная информация о ситуации на транспортном переходе.Он был закрыт во вторник в 7:00. Запрет на проезд длился более получаса.Движение по Крымскому мосту время от времени закрывают, поскольку этот объект является стратегическим и его безопасность имеет приоритетное значение. Руководство полуострова просит водителей и пассажиров с пониманием отнестись к принимаемым мерам, а также соблюдать ряд указаний сотрудников служб на мосту. Ограничения являются временными, после снятия запрета движение автотранспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, транспорт, тамань, краснодарский край, безопасность республики крым и севастополя, логистика, новости крыма