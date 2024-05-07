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Путин: судьбу России мы будем определять только сами - РИА Новости Крым, 07.05.2024
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Путин: судьбу России мы будем определять только сами
Путин: судьбу России мы будем определять только сами - РИА Новости Крым, 07.05.2024
Путин: судьбу России мы будем определять только сами
Судьбу России будет самостоятельно определять народ, ради сегодняшних и будущих поколений, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T12:19
2024-05-07T12:35
россия
владимир путин (политик)
политика
общество
инаугурация
выборы президента россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Судьбу России будет самостоятельно определять народ, ради сегодняшних и будущих поколений, заявил президент страны Владимир Путин.По словам президента, это имеет огромное значение именно сейчас, когда страна столкнулась с серьезными испытаниями.7 мая 2024 года проходит инаугурация президента России, который победил на выборах главы государства 17 марта 2024 года с результатом в 87,28% голосов. Владимир Путин вступил в должность в пятый раз на шестилетний период. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года.
https://crimea.ria.ru/20240507/tseremoniya-inauguratsii-prezidenta-rossii-vladimira-putina-translyatsiya-1137092936.html
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россия, владимир путин (политик), политика, общество, инаугурация, выборы президента россии, новости
Путин: судьбу России мы будем определять только сами

Судьбу России мы будем определять только сами ради сегодняшних и будущих поколений – Путин

12:19 07.05.2024 (обновлено: 12:35 07.05.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Судьбу России будет самостоятельно определять народ, ради сегодняшних и будущих поколений, заявил президент страны Владимир Путин.
"Консолидированная воля миллионов людей – это колоссальная сила, свидетельство нашей общей твердой уверенности, что судьбу России мы будем определять сами и только сами. Ради сегодняшних и будущих поколений. Вы, граждане России, подтвердили правильность курса страны", - сказал Путин на торжественной церемонии инаугурации в Кремлевском Дворце.
По словам президента, это имеет огромное значение именно сейчас, когда страна столкнулась с серьезными испытаниями.
"Вижу в этом глубокое понимание наших общих исторических целей, решимость непреклонно отстаивать свой выбор, свои ценности, свободу и национальные интересы. Уверен, мы достойно пройдем через этот трудный рубежный период, станем еще сильнее и обязательно реализуем долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение целей развития, а это, прежде всего, народосбережение", - добавил российский лидер.
7 мая 2024 года проходит инаугурация президента России, который победил на выборах главы государства 17 марта 2024 года с результатом в 87,28% голосов. Владимир Путин вступил в должность в пятый раз на шестилетний период. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года.
Инаугурация президента России В. Путина - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
11:44
Церемония инаугурации президента России Владимира Путина. Трансляция
 
РоссияВладимир Путин (политик)ПолитикаОбществоИнаугурацияВыборы президента РоссииНовости
 
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