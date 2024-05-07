https://crimea.ria.ru/20240507/putin-sudbu-rossii-my-budem-opredelyat-tolko-sami-1137097503.html

Путин: судьбу России мы будем определять только сами

Путин: судьбу России мы будем определять только сами - РИА Новости Крым, 07.05.2024

Путин: судьбу России мы будем определять только сами

Судьбу России будет самостоятельно определять народ, ради сегодняшних и будущих поколений, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости Крым, 07.05.2024

2024-05-07T12:19

2024-05-07T12:19

2024-05-07T12:35

россия

владимир путин (политик)

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инаугурация

выборы президента россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Судьбу России будет самостоятельно определять народ, ради сегодняшних и будущих поколений, заявил президент страны Владимир Путин.По словам президента, это имеет огромное значение именно сейчас, когда страна столкнулась с серьезными испытаниями.7 мая 2024 года проходит инаугурация президента России, который победил на выборах главы государства 17 марта 2024 года с результатом в 87,28% голосов. Владимир Путин вступил в должность в пятый раз на шестилетний период. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года.

https://crimea.ria.ru/20240507/tseremoniya-inauguratsii-prezidenta-rossii-vladimira-putina-translyatsiya-1137092936.html

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россия, владимир путин (политик), политика, общество, инаугурация, выборы президента россии, новости