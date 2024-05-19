https://crimea.ria.ru/20240519/vzryvy-gremyat-v-kharkove-i-odesse-1137391328.html

Взрывы гремят в Харькове и Одессе

Взрывы гремят в Харькове и Одессе - РИА Новости Крым, 19.05.2024

Взрывы гремят в Харькове и Одессе

Несколько мощных взрывов прозвучали в Харькове. Об этом в воскресенье сообщает мэр города Игорь Терехов. РИА Новости Крым, 19.05.2024

2024-05-19T11:49

2024-05-19T11:49

2024-05-19T11:49

украина

взрыв

харьков

харьковская область

одесса

одесская область

киев

киевская область

черкасская область

черниговская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/04/1137039174_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_1f0d3917b6c631980d0e326c89201b88.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Несколько мощных взрывов прозвучали в Харькове. Об этом в воскресенье сообщает мэр города Игорь Терехов.Отмечается, что в Харькове объявлена воздушная тревога. С 11:00 в городе зафиксированы два взрыва, однако подробности глава украинского города не приводит.Вместе с тем в Одессе взрывом повреждено административное здание, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.В воскресенье с 11:14 воздушная тревога объявлена в Киеве и области, а также в Черкасской и Черниговской областях. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях, она звучит до сих пор. С 14 мая во всех регионах Украины ввели контролированные аварийные отключения электроэнергии из-за значительного дефицита в системе.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Они наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области повреждена критическая и припортовая инфраструктураСерия взрывов на Украине: громко в Сумах, Одессе и Кривом РогеВласти Украины объявили эвакуацию населенных пунктов Харьковской области

https://crimea.ria.ru/20240514/v-sumkoy-oblasti-obyavlena-evakuatsiya-1137280733.html

украина

харьков

харьковская область

одесса

одесская область

киев

киевская область

черкасская область

черниговская область

сумская область

полтавская область

днепропетровская область

николаевская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, взрыв, харьков, харьковская область, одесса, одесская область, киев, киевская область, черкасская область, черниговская область, сумская область, полтавская область, кировоградская область, днепропетровская область, николаевская область, новости, в мире