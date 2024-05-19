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Взрывы гремят в Харькове и Одессе - РИА Новости Крым, 19.05.2024
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Взрывы гремят в Харькове и Одессе
Взрывы гремят в Харькове и Одессе - РИА Новости Крым, 19.05.2024
Взрывы гремят в Харькове и Одессе
Несколько мощных взрывов прозвучали в Харькове. Об этом в воскресенье сообщает мэр города Игорь Терехов. РИА Новости Крым, 19.05.2024
2024-05-19T11:49
2024-05-19T11:49
украина
взрыв
харьков
харьковская область
одесса
одесская область
киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Несколько мощных взрывов прозвучали в Харькове. Об этом в воскресенье сообщает мэр города Игорь Терехов.Отмечается, что в Харькове объявлена воздушная тревога. С 11:00 в городе зафиксированы два взрыва, однако подробности глава украинского города не приводит.Вместе с тем в Одессе взрывом повреждено административное здание, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.В воскресенье с 11:14 воздушная тревога объявлена в Киеве и области, а также в Черкасской и Черниговской областях. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях, она звучит до сих пор. С 14 мая во всех регионах Украины ввели контролированные аварийные отключения электроэнергии из-за значительного дефицита в системе.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Они наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области повреждена критическая и припортовая инфраструктураСерия взрывов на Украине: громко в Сумах, Одессе и Кривом РогеВласти Украины объявили эвакуацию населенных пунктов Харьковской области
https://crimea.ria.ru/20240514/v-sumkoy-oblasti-obyavlena-evakuatsiya-1137280733.html
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Взрывы гремят в Харькове и Одессе

Воздушная тревога объявлена в 9 областях Украины – серия взрывов прогремела в Харькове

11:49 19.05.2024
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Несколько мощных взрывов прозвучали в Харькове. Об этом в воскресенье сообщает мэр города Игорь Терехов.
Отмечается, что в Харькове объявлена воздушная тревога. С 11:00 в городе зафиксированы два взрыва, однако подробности глава украинского города не приводит.
Вместе с тем в Одессе взрывом повреждено административное здание, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
"В результате падения обломков в Одесском районе повреждено административное здание. В Одессе также зафиксировано падение обломков", - сообщил Кипер в Telegram.
В воскресенье с 11:14 воздушная тревога объявлена в Киеве и области, а также в Черкасской и Черниговской областях. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях, она звучит до сих пор.
С 14 мая во всех регионах Украины ввели контролированные аварийные отключения электроэнергии из-за значительного дефицита в системе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Они наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.
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