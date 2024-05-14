https://crimea.ria.ru/20240514/v-khersonskoy-oblasti-povrezhdena-kriticheskaya-i-priportovaya-infrastruktura-1137252853.html

В Херсонской области повреждена критическая и припортовая инфраструктура

В Херсонской области повреждена критическая и припортовая инфраструктура - РИА Новости Крым, 14.05.2024

В Херсонской области повреждена критическая и припортовая инфраструктура

Объекты критической и припортовой инфраструктуры повреждены в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области. Об этом сообщил назначенный украинскими... РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T08:52

2024-05-14T08:52

2024-05-14T08:56

херсон

новости

херсонская область

александр прокудин

взрыв

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Объекты критической и припортовой инфраструктуры повреждены в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.Также в ночь на вторник взрывы звучали в Харькове, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов."В городе был слышен взрыв", – написал он в своем ТГ-канале.Позже он уточнил, что ударов было два.Серия мощных взрывов звучала в ночь на 8 мая в разных областях Украины. Власти сообщили о пожарах и повреждениях критической инфраструктуры, а в минэнерго заявили о "массированной атаке" на объекты энергетики. 11 мая на Украине прозвучали взрывы в Сумах, Кривом Роге и в Одессе. Во многих регионах страны была объявлена воздушная тревога.Читайте также на РИА Новости Крым:25 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областьюРакеты и авиабомбы сбиты над Белгородской областью – МинобороныВСУ потеряли 1,5 тысячи боевиков и еще один Leopard

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсон, новости, херсонская область, александр прокудин, взрыв