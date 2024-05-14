Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области повреждена критическая и припортовая инфраструктура - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240514/v-khersonskoy-oblasti-povrezhdena-kriticheskaya-i-priportovaya-infrastruktura-1137252853.html
В Херсонской области повреждена критическая и припортовая инфраструктура
В Херсонской области повреждена критическая и припортовая инфраструктура - РИА Новости Крым, 14.05.2024
В Херсонской области повреждена критическая и припортовая инфраструктура
Объекты критической и припортовой инфраструктуры повреждены в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области. Об этом сообщил назначенный украинскими... РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T08:52
2024-05-14T08:56
херсон
новости
херсонская область
александр прокудин
взрыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/13/1123889155_0:384:1200:1059_1920x0_80_0_0_11bcee95d33b2cabf5f741e626309f62.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Объекты критической и припортовой инфраструктуры повреждены в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.Также в ночь на вторник взрывы звучали в Харькове, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов."В городе был слышен взрыв", – написал он в своем ТГ-канале.Позже он уточнил, что ударов было два.Серия мощных взрывов звучала в ночь на 8 мая в разных областях Украины. Власти сообщили о пожарах и повреждениях критической инфраструктуры, а в минэнерго заявили о "массированной атаке" на объекты энергетики. 11 мая на Украине прозвучали взрывы в Сумах, Кривом Роге и в Одессе. Во многих регионах страны была объявлена воздушная тревога.Читайте также на РИА Новости Крым:25 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областьюРакеты и авиабомбы сбиты над Белгородской областью – МинобороныВСУ потеряли 1,5 тысячи боевиков и еще один Leopard
херсон
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/13/1123889155_0:271:1200:1171_1920x0_80_0_0_2d887968987da3f2339bfe15843c7e91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсон, новости, херсонская область, александр прокудин, взрыв
В Херсонской области повреждена критическая и припортовая инфраструктура

Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольной Киеву части Херсонщины

08:52 14.05.2024 (обновлено: 08:56 14.05.2024)
 
© РИА Новости КрымНа въезде в Херсон
На въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Объекты критической и припортовой инфраструктуры повреждены в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.

"Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, административное здание, а также в припортовую инфраструктуру", – написал он в своем ТГ-канале, не указав, о каких именно объектах идет речь.

Также в ночь на вторник взрывы звучали в Харькове, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
"В городе был слышен взрыв", – написал он в своем ТГ-канале.
Позже он уточнил, что ударов было два.
Серия мощных взрывов звучала в ночь на 8 мая в разных областях Украины. Власти сообщили о пожарах и повреждениях критической инфраструктуры, а в минэнерго заявили о "массированной атаке" на объекты энергетики. 11 мая на Украине прозвучали взрывы в Сумах, Кривом Роге и в Одессе. Во многих регионах страны была объявлена воздушная тревога.
Читайте также на РИА Новости Крым:
25 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
Ракеты и авиабомбы сбиты над Белгородской областью – Минобороны
ВСУ потеряли 1,5 тысячи боевиков и еще один Leopard
 
ХерсонНовостиХерсонская областьАлександр ПрокудинВзрыв
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:52В Херсонской области повреждена критическая и припортовая инфраструктура
08:29Поставки Киеву F-16 приведут к ликвидации Украины – Константинов
08:11Запрет на импорт урана из России чреват последствиями для самих США
07:43Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области
07:0925 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
07:03Часть Севастополя на два дня останется без света – адреса и даты
06:40День поминовения и милостыни: что можно и нельзя делать на Радоницу
06:37В Белгороде после атаки ВСУ ранена женщина, повреждены дома и школа
06:04Холод не главное – почему в Крыму в мае погибли фруктовые сады
00:01Арктические воздушные массы в Крыму: чего ждать от погоды во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 14 мая
22:30Главное за день: 13 мая
22:16Главные новости Крыма: 13 мая
22:03Власти Эстонии раздумывают над отправкой войск на Украину
21:54Оказывали услуги мигрантам: в Севастополе будут судить группу женщин
21:47В Донецке при обстреле ВСУ погибла супружеская пара
21:31В Евпатории на два дня отключат воду – причины и даты
21:13На Кубани опасность наводнения: сильные ливни и мокрый снег в горах
20:5412 улиц Севастополя на 10 дней останутся без света
20:47Ракеты и авиабомбы сбиты над Белгородской областью – Минобороны
Лента новостейМолния