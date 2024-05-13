https://crimea.ria.ru/20240513/reaktivnye-snaryady-i-aviatsionnye-bomby-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1137247687.html

Ракеты и авиабомбы сбиты над Белгородской областью – Минобороны

Ракеты и авиабомбы сбиты над Белгородской областью – Минобороны - РИА Новости Крым, 13.05.2024

Ракеты и авиабомбы сбиты над Белгородской областью – Минобороны

Киевский режим атаковал Белгородскую область ракетами и авиационными бомбами. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T20:47

2024-05-13T20:47

2024-05-13T21:03

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обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Киевский режим атаковал Белгородскую область ракетами и авиационными бомбами. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Дежурными средствами ПВО были уничтожены две противорадиолокационные ракеты, шесть управляемых авиационных бомб и один БпЛА над территорией Белгородской области, уточнили в ведомстве.Ранее в понедельник в Минобороны России сообщили, что российские силы противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-27 и 33 беспилотника, а также уничтожили ракеты "Точка У", HARM и Storm Shadow. А в ночь на понедельник ВСУ атаковали Крым ракетами Storm Shadow и беспилотниками.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО сбила украинский Су-27 и шесть тактических ракет "Точка-У"Где Армия России продвинулась вперед в зоне СВОНаступление ВС РФ в Харьковской области: новые данные от Минобороны

белгородская область

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2024

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министерство обороны рф, новости, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, обстрелы белгородской области, беспилотник (бпла, дрон)