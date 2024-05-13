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Ракеты и авиабомбы сбиты над Белгородской областью – Минобороны - РИА Новости Крым, 13.05.2024
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Ракеты и авиабомбы сбиты над Белгородской областью – Минобороны
Ракеты и авиабомбы сбиты над Белгородской областью – Минобороны - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Ракеты и авиабомбы сбиты над Белгородской областью – Минобороны
Киевский режим атаковал Белгородскую область ракетами и авиационными бомбами. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T20:47
2024-05-13T21:03
министерство обороны рф
новости
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Киевский режим атаковал Белгородскую область ракетами и авиационными бомбами. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Дежурными средствами ПВО были уничтожены две противорадиолокационные ракеты, шесть управляемых авиационных бомб и один БпЛА над территорией Белгородской области, уточнили в ведомстве.Ранее в понедельник в Минобороны России сообщили, что российские силы противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-27 и 33 беспилотника, а также уничтожили ракеты "Точка У", HARM и Storm Shadow. А в ночь на понедельник ВСУ атаковали Крым ракетами Storm Shadow и беспилотниками.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО сбила украинский Су-27 и шесть тактических ракет "Точка-У"Где Армия России продвинулась вперед в зоне СВОНаступление ВС РФ в Харьковской области: новые данные от Минобороны
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Новости
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министерство обороны рф, новости, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, обстрелы белгородской области, беспилотник (бпла, дрон)
Ракеты и авиабомбы сбиты над Белгородской областью – Минобороны

Авиабомбы и противорадиолокационные ракеты уничтожены над Белгородской областью

20:47 13.05.2024 (обновлено: 21:03 13.05.2024)
 
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© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Киевский режим атаковал Белгородскую область ракетами и авиационными бомбами. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
"Около 19.30 пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки по территории Российской Федерации с применением противорадиолокационных ракет, управляемых авиационных бомб и беспилотного летательного аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении.
Дежурными средствами ПВО были уничтожены две противорадиолокационные ракеты, шесть управляемых авиационных бомб и один БпЛА над территорией Белгородской области, уточнили в ведомстве.
Ранее в понедельник в Минобороны России сообщили, что российские силы противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-27 и 33 беспилотника, а также уничтожили ракеты "Точка У", HARM и Storm Shadow. А в ночь на понедельник ВСУ атаковали Крым ракетами Storm Shadow и беспилотниками.
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Министерство обороны РФНовостиБелгородская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУОбстрелы Белгородской областиБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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