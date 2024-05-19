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В лесопарке Москвы найдено тело 13-летней девочки - РИА Новости Крым, 19.05.2024
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В лесопарке Москвы найдено тело 13-летней девочки
В лесопарке Москвы найдено тело 13-летней девочки - РИА Новости Крым, 19.05.2024
В лесопарке Москвы найдено тело 13-летней девочки
Тело 14-летней девушки обнаружено в лесопарковой зоне вблизи Большого Купавенского проезда в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. РИА Новости Крым, 19.05.2024
2024-05-19T13:44
2024-05-19T13:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Тело 14-летней девушки обнаружено в лесопарковой зоне вблизи Большого Купавенского проезда в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.По предварительным данным, девочка 2010 года рождения вечером 17 мая не вернулась домой. О ее безвестном исчезновении в правоохранительные органы сообщила мать.В ведомстве отметили, что точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.Кроме того, из парка в медицинское учреждение была доставлена подруга погибшей с диагнозом отравление, предположительно психотропными веществами.По одной из версий смерть несовершеннолетней могла наступить от отравления психотропными веществами, добавили в прокуратуре Москвы.Сотрудники надзорного ведомства координируют работу правоохранительных органов, а также контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
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РИА Новости Крым
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5
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москва, происшествия, прокуратура москвы, общество, дети, россия, новости
В лесопарке Москвы найдено тело 13-летней девочки

Тело подростка с признаками отравления найдено в лесопарке Москвы – прокуратура

13:44 19.05.2024 (обновлено: 13:53 19.05.2024)
 
© Прокуратура МосквыВ лесополосе в Москве нашли тело 13-летней девочки
В лесополосе в Москве нашли тело 13-летней девочки
© Прокуратура Москвы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Тело 14-летней девушки обнаружено в лесопарковой зоне вблизи Большого Купавенского проезда в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
По предварительным данным, девочка 2010 года рождения вечером 17 мая не вернулась домой. О ее безвестном исчезновении в правоохранительные органы сообщила мать.
"Прокуратура Восточного административного округа контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту обнаружения тела несовершеннолетней в лесопарковой зоне вблизи Большого Купавенского проезда", - сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.
Кроме того, из парка в медицинское учреждение была доставлена подруга погибшей с диагнозом отравление, предположительно психотропными веществами.
По одной из версий смерть несовершеннолетней могла наступить от отравления психотропными веществами, добавили в прокуратуре Москвы.
Сотрудники надзорного ведомства координируют работу правоохранительных органов, а также контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
МоскваПроисшествияПрокуратура МосквыОбществодетиРоссияНовости
 
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