https://crimea.ria.ru/20240519/v-lesoparke-moskvy-naydeno-telo-13-letney-devochki-1137395511.html

В лесопарке Москвы найдено тело 13-летней девочки

В лесопарке Москвы найдено тело 13-летней девочки - РИА Новости Крым, 19.05.2024

В лесопарке Москвы найдено тело 13-летней девочки

Тело 14-летней девушки обнаружено в лесопарковой зоне вблизи Большого Купавенского проезда в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. РИА Новости Крым, 19.05.2024

2024-05-19T13:44

2024-05-19T13:44

2024-05-19T13:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Тело 14-летней девушки обнаружено в лесопарковой зоне вблизи Большого Купавенского проезда в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.По предварительным данным, девочка 2010 года рождения вечером 17 мая не вернулась домой. О ее безвестном исчезновении в правоохранительные органы сообщила мать.В ведомстве отметили, что точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.Кроме того, из парка в медицинское учреждение была доставлена подруга погибшей с диагнозом отравление, предположительно психотропными веществами.По одной из версий смерть несовершеннолетней могла наступить от отравления психотропными веществами, добавили в прокуратуре Москвы.Сотрудники надзорного ведомства координируют работу правоохранительных органов, а также контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия, прокуратура москвы, общество, дети, россия, новости