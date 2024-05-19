https://crimea.ria.ru/20240519/v-lesoparke-moskvy-naydeno-telo-13-letney-devochki-1137395511.html
В лесопарке Москвы найдено тело 13-летней девочки
В лесопарке Москвы найдено тело 13-летней девочки - РИА Новости Крым, 19.05.2024
В лесопарке Москвы найдено тело 13-летней девочки
Тело 14-летней девушки обнаружено в лесопарковой зоне вблизи Большого Купавенского проезда в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. РИА Новости Крым, 19.05.2024
2024-05-19T13:44
2024-05-19T13:44
2024-05-19T13:53
москва
происшествия
прокуратура москвы
общество
дети
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/13/1137395399_0:129:1280:849_1920x0_80_0_0_f5e6c677ebbbb6497498c7855f2e1492.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Тело 14-летней девушки обнаружено в лесопарковой зоне вблизи Большого Купавенского проезда в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.По предварительным данным, девочка 2010 года рождения вечером 17 мая не вернулась домой. О ее безвестном исчезновении в правоохранительные органы сообщила мать.В ведомстве отметили, что точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.Кроме того, из парка в медицинское учреждение была доставлена подруга погибшей с диагнозом отравление, предположительно психотропными веществами.По одной из версий смерть несовершеннолетней могла наступить от отравления психотропными веществами, добавили в прокуратуре Москвы.Сотрудники надзорного ведомства координируют работу правоохранительных органов, а также контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
москва
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/13/1137395399_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_242d7996157219f15147cc63044aa859.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, прокуратура москвы, общество, дети, россия, новости
В лесопарке Москвы найдено тело 13-летней девочки
Тело подростка с признаками отравления найдено в лесопарке Москвы – прокуратура
13:44 19.05.2024 (обновлено: 13:53 19.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Тело 14-летней девушки обнаружено в лесопарковой зоне вблизи Большого Купавенского проезда в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
По предварительным данным, девочка 2010 года рождения вечером 17 мая не вернулась домой. О ее безвестном исчезновении в правоохранительные органы сообщила мать.
"Прокуратура Восточного административного округа контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту обнаружения тела несовершеннолетней в лесопарковой зоне вблизи Большого Купавенского проезда", - сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.
Кроме того, из парка в медицинское учреждение была доставлена подруга погибшей с диагнозом отравление, предположительно психотропными веществами.
По одной из версий смерть несовершеннолетней могла наступить от отравления психотропными веществами, добавили в прокуратуре Москвы.
Сотрудники надзорного ведомства координируют работу правоохранительных органов, а также контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.