https://crimea.ria.ru/20240519/v-krym-zapuskayut-poezd-iz-murmanska-1137395202.html
В Крым запускают поезд из Мурманска
В Крым запускают поезд из Мурманска - РИА Новости Крым, 19.05.2024
В Крым запускают поезд из Мурманска
С 20 мая Севастополь и Мурманск свяжет новый поезд. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 19.05.2024
2024-05-19T13:35
2024-05-19T13:35
2024-05-19T13:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. С 20 мая Севастополь и Мурманск свяжет новый поезд. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Отмечается, что состав будет отправляться раз в неделю: из Севастополя по понедельникам, из Мурманска – по четвергам. В свой первый рейс из города-героя поезд отправится 20 мая в 00:15. К составу также будут добавляться вагоны Архангельск – Севастополь, которые будут следовать из Архангельска в 14:57 по пятницам, из Севастополя – по понедельникам в 00:15.В Крыму поезд останавливается на станциях Бахчисарай, Симферополь, Джанкой, Владиславовка, Семь Колодезей, Багерово, Керчь Южная – Новый парк.В поезде предусмотрены плацкартные и купейные вагоны разного класса. А с 3 июня в состав будет включен вагон-буфет."В вагонах класса 3Э запрещен провоз домашних животных, в вагонах классов 3Б и 2К возможен провоз мелких домашних животных при условии оформления перевозочного документа", - отметил перевозчик.Ранее сообщалось, что курсирование поездов Нижний Новгород – Симферополь и Москва – Симферополь, через Тулу и Липецк продлили до сентября.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда из Крыма в Нижний Новгород, Тулу и Липецк продлили до осениЕще один дополнительный поезд поедет в КрымВ Крым впервые пойдет прямой поезд из Нижнего Новгорода
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В Крым запускают поезд из Мурманска
С 20 мая между Севастополем и Мурманском запускают новый поезд
13:35 19.05.2024 (обновлено: 13:40 19.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. С 20 мая Севастополь и Мурманск свяжет новый поезд. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
Отмечается, что состав будет отправляться раз в неделю: из Севастополя по понедельникам, из Мурманска – по четвергам. В свой первый рейс из города-героя поезд отправится 20 мая в 00:15.
К составу также будут добавляться вагоны Архангельск – Севастополь, которые будут следовать из Архангельска в 14:57 по пятницам, из Севастополя – по понедельникам в 00:15.
"Маршрут поезда Мурманск – Севастополь – самый длинный из маршрутов "Таврии". Поезд соединяет 11 региональных центров, проходит 4615 км по территории 15 субъектов и делает остановки на 60 станциях, позволяя пассажирам из максимального количества населенных пунктов добраться до Крыма. В частности, поезд останавливается в Вологде, Ярославле, Иваново, Нижнем Новгороде (у платформы Стригино), Саранске, Пензе, Ростове-на-Дону", - уточняет перевозчик.
В Крыму поезд останавливается на станциях Бахчисарай, Симферополь, Джанкой, Владиславовка, Семь Колодезей, Багерово, Керчь Южная – Новый парк.
В поезде предусмотрены плацкартные и купейные вагоны разного класса. А с 3 июня в состав будет включен вагон-буфет.
"В вагонах класса 3Э запрещен провоз домашних животных, в вагонах классов 3Б и 2К возможен провоз мелких домашних животных при условии оформления перевозочного документа", - отметил перевозчик.
Ранее сообщалось, что курсирование поездов Нижний Новгород – Симферополь и Москва – Симферополь, через Тулу и Липецк продлили до сентября
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