https://crimea.ria.ru/20240519/v-krym-zapuskayut-poezd-iz-murmanska-1137395202.html

В Крым запускают поезд из Мурманска

В Крым запускают поезд из Мурманска - РИА Новости Крым, 19.05.2024

В Крым запускают поезд из Мурманска

С 20 мая Севастополь и Мурманск свяжет новый поезд. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 19.05.2024

2024-05-19T13:35

2024-05-19T13:35

2024-05-19T13:40

крым

гранд сервис экспресс

поезд

поезд "таврия"

железные дороги крыма

расписание поездов в крыму

мурманск

севастополь

общество

транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/13/1137395091_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_cb1326be4ee0d5fd9811ff458ccdebb1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. С 20 мая Севастополь и Мурманск свяжет новый поезд. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Отмечается, что состав будет отправляться раз в неделю: из Севастополя по понедельникам, из Мурманска – по четвергам. В свой первый рейс из города-героя поезд отправится 20 мая в 00:15. К составу также будут добавляться вагоны Архангельск – Севастополь, которые будут следовать из Архангельска в 14:57 по пятницам, из Севастополя – по понедельникам в 00:15.В Крыму поезд останавливается на станциях Бахчисарай, Симферополь, Джанкой, Владиславовка, Семь Колодезей, Багерово, Керчь Южная – Новый парк.В поезде предусмотрены плацкартные и купейные вагоны разного класса. А с 3 июня в состав будет включен вагон-буфет."В вагонах класса 3Э запрещен провоз домашних животных, в вагонах классов 3Б и 2К возможен провоз мелких домашних животных при условии оформления перевозочного документа", - отметил перевозчик.Ранее сообщалось, что курсирование поездов Нижний Новгород – Симферополь и Москва – Симферополь, через Тулу и Липецк продлили до сентября.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда из Крыма в Нижний Новгород, Тулу и Липецк продлили до осениЕще один дополнительный поезд поедет в КрымВ Крым впервые пойдет прямой поезд из Нижнего Новгорода

крым

мурманск

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, расписание поездов в крыму, мурманск, севастополь, общество, транспорт, логистика, новости крыма