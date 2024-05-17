https://crimea.ria.ru/20240517/poezda-iz-kryma-v-nizhniy-novgorod-tulu-i-lipetsk-prodlili-do-oseni-1137368063.html

Поезда из Крыма в Нижний Новгород, Тулу и Липецк продлили до осени

Поезда из Крыма в Нижний Новгород, Тулу и Липецк продлили до осени - РИА Новости Крым, 17.05.2024

Поезда из Крыма в Нижний Новгород, Тулу и Липецк продлили до осени

Курсирование поездов Нижний Новгород – Симферополь и Москва – Симферополь, через Тулу и Липецк продлили до сентября. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T16:16

2024-05-17T16:16

2024-05-17T16:16

поезд

расписание поездов в крыму

новости

российские железные дороги (ржд)

нижний новгород

липецк

гранд сервис экспресс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Курсирование поездов Нижний Новгород – Симферополь и Москва – Симферополь, через Тулу и Липецк продлили до сентября. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчики "Гранд Сервис Экспресс".Дополнительные даты отправления из Нижнего Новгорода – 19, 25, 29 июля, 4, 8, 14, 18, 24, 28 августа, 3, 7, 13, 17 сентября, из Симферополя – 16, 22, 26 июля, 1, 5, 11, 15, 21, 25, 31 августа 4, 10, 14 сентября.Также продлено курсирование поезда №177/178 Москва-Киевская – Симферополь (через Тулу, Липецк) на даты отправления из Москвы 20, 24, 30 июля, 3, 09, 13, 19, 23, 29 августа, 2, 08, 12, 18 сентября, из Симферополя – 17, 21, 27, 31 июля, 6, 10, 16, 20, 26, 30 августа, 5, 9, 15 сентября.Оба поезда увязаны в общий оборот и курсируют с конца мая, отметили в ведомстве. И добавили, что поезд из Нижнего Новгорода в Крым этом году назначается впервые.В состав поездов включены плацкартные вагоны класса обслуживания 3Л и купейные вагоны класса 2, уточнил перевозчик.Новый сезонный поезд в Крым из Волгограда начал курсировать 28 апреля, сообщала ранее компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Читайте также на РИА Новости Крым:Бесплатные билеты на поезда и самолеты предоставят ветеранам ВОВЕще один дополнительный поезд поедет в КрымВ Крым впервые пойдет прямой поезд из Нижнего Новгорода

нижний новгород

липецк

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд, расписание поездов в крыму, новости, российские железные дороги (ржд), нижний новгород, липецк, гранд сервис экспресс