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Поезда из Крыма в Нижний Новгород, Тулу и Липецк продлили до осени - РИА Новости Крым, 17.05.2024
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Поезда из Крыма в Нижний Новгород, Тулу и Липецк продлили до осени
Поезда из Крыма в Нижний Новгород, Тулу и Липецк продлили до осени - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Поезда из Крыма в Нижний Новгород, Тулу и Липецк продлили до осени
Курсирование поездов Нижний Новгород – Симферополь и Москва – Симферополь, через Тулу и Липецк продлили до сентября. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T16:16
2024-05-17T16:16
поезд
расписание поездов в крыму
новости
российские железные дороги (ржд)
нижний новгород
липецк
гранд сервис экспресс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Курсирование поездов Нижний Новгород – Симферополь и Москва – Симферополь, через Тулу и Липецк продлили до сентября. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчики "Гранд Сервис Экспресс".Дополнительные даты отправления из Нижнего Новгорода – 19, 25, 29 июля, 4, 8, 14, 18, 24, 28 августа, 3, 7, 13, 17 сентября, из Симферополя – 16, 22, 26 июля, 1, 5, 11, 15, 21, 25, 31 августа 4, 10, 14 сентября.Также продлено курсирование поезда №177/178 Москва-Киевская – Симферополь (через Тулу, Липецк) на даты отправления из Москвы 20, 24, 30 июля, 3, 09, 13, 19, 23, 29 августа, 2, 08, 12, 18 сентября, из Симферополя – 17, 21, 27, 31 июля, 6, 10, 16, 20, 26, 30 августа, 5, 9, 15 сентября.Оба поезда увязаны в общий оборот и курсируют с конца мая, отметили в ведомстве. И добавили, что поезд из Нижнего Новгорода в Крым этом году назначается впервые.В состав поездов включены плацкартные вагоны класса обслуживания 3Л и купейные вагоны класса 2, уточнил перевозчик.Новый сезонный поезд в Крым из Волгограда начал курсировать 28 апреля, сообщала ранее компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Читайте также на РИА Новости Крым:Бесплатные билеты на поезда и самолеты предоставят ветеранам ВОВЕще один дополнительный поезд поедет в КрымВ Крым впервые пойдет прямой поезд из Нижнего Новгорода
нижний новгород
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4.7
96
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поезд, расписание поездов в крыму, новости, российские железные дороги (ржд), нижний новгород, липецк, гранд сервис экспресс
Поезда из Крыма в Нижний Новгород, Тулу и Липецк продлили до осени

Поезда из Симферополя в Нижний Новгород, Тулу и Липецк будут ходить до сентября

16:16 17.05.2024
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд
Поезд
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Курсирование поездов Нижний Новгород – Симферополь и Москва – Симферополь, через Тулу и Липецк продлили до сентября. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчики "Гранд Сервис Экспресс".
"Продлевается курсирование поезда "Таврия" №551/552 Нижний Новгород – Симферополь на июль – сентябрь 2024 года, - сказано в сообщении. - Продажи билетов на новые даты будет открыта в ближайшее время".
Дополнительные даты отправления из Нижнего Новгорода – 19, 25, 29 июля, 4, 8, 14, 18, 24, 28 августа, 3, 7, 13, 17 сентября, из Симферополя – 16, 22, 26 июля, 1, 5, 11, 15, 21, 25, 31 августа 4, 10, 14 сентября.
Также продлено курсирование поезда №177/178 Москва-Киевская – Симферополь (через Тулу, Липецк) на даты отправления из Москвы 20, 24, 30 июля, 3, 09, 13, 19, 23, 29 августа, 2, 08, 12, 18 сентября, из Симферополя – 17, 21, 27, 31 июля, 6, 10, 16, 20, 26, 30 августа, 5, 9, 15 сентября.
Оба поезда увязаны в общий оборот и курсируют с конца мая, отметили в ведомстве. И добавили, что поезд из Нижнего Новгорода в Крым этом году назначается впервые.
В состав поездов включены плацкартные вагоны класса обслуживания 3Л и купейные вагоны класса 2, уточнил перевозчик.
Новый сезонный поезд в Крым из Волгограда начал курсировать 28 апреля, сообщала ранее компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
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ПоездРасписание поездов в КрымуНовостиРоссийские железные дороги (РЖД)Нижний НовгородЛипецкГранд Сервис Экспресс
 
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