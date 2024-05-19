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Сотрудники РИА Новости Крым приняли участие во Всероссийском полумарафоне
Сотрудники РИА Новости Крым приняли участие во Всероссийском полумарафоне - РИА Новости Крым, 19.05.2024
Сотрудники РИА Новости Крым приняли участие во Всероссийском полумарафоне
Сотрудники крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" стали участниками Всероссийского полумарафона "Забег.рф", который стартовал в воскресенье в... РИА Новости Крым, 19.05.2024
2024-05-19T13:21
2024-05-19T13:21
2024-05-19T13:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Сотрудники крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" стали участниками Всероссийского полумарафона "Забег.рф", который стартовал в воскресенье в Ялте.19 мая в разных городах России прошел VIII Всероссийский полумарафон "ЗаБег". В нем приняли участие профессиональные спортсмены и любители. В забеге в Ялте приняли участие 1100 крымчан и гостей полуострова. Полумарафон включил четыре дистанции для всех уровней подготовки спортсменов: 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. Сотрудники крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Калинина, Анна Дятлова и Юлия Кузьменко пробежали дистанцию в пять километров.Старт забега был дан на площади Ленина в Ялте и проходил через набережную курортной столицы полуострова и Приморский парк.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Сотрудники РИА Новости Крым приняли участие во Всероссийском полумарафоне
Сотрудники РИА Новости Крым приняли участие во Всероссийском полумарафоне "ЗаБег" в Ялте
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Сотрудники крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" стали участниками Всероссийского полумарафона "Забег.рф", который стартовал в воскресенье в Ялте.
19 мая в разных городах России прошел VIII Всероссийский полумарафон "ЗаБег". В нем приняли участие профессиональные спортсмены и любители.
В забеге в Ялте приняли участие 1100 крымчан и гостей полуострова. Полумарафон включил четыре дистанции для всех уровней подготовки спортсменов: 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км.
Сотрудники крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Калинина, Анна Дятлова и Юлия Кузьменко пробежали дистанцию в пять километров.
Старт забега был дан на площади Ленина в Ялте и проходил через набережную курортной столицы полуострова и Приморский парк.