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Сотрудники РИА Новости Крым приняли участие во Всероссийском полумарафоне

Сотрудники РИА Новости Крым приняли участие во Всероссийском полумарафоне - РИА Новости Крым, 19.05.2024

Сотрудники РИА Новости Крым приняли участие во Всероссийском полумарафоне

Сотрудники крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" стали участниками Всероссийского полумарафона "Забег.рф", который стартовал в воскресенье в... РИА Новости Крым, 19.05.2024

2024-05-19T13:21

2024-05-19T13:21

2024-05-19T13:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Сотрудники крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" стали участниками Всероссийского полумарафона "Забег.рф", который стартовал в воскресенье в Ялте.19 мая в разных городах России прошел VIII Всероссийский полумарафон "ЗаБег". В нем приняли участие профессиональные спортсмены и любители. В забеге в Ялте приняли участие 1100 крымчан и гостей полуострова. Полумарафон включил четыре дистанции для всех уровней подготовки спортсменов: 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. Сотрудники крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Калинина, Анна Дятлова и Юлия Кузьменко пробежали дистанцию в пять километров.Старт забега был дан на площади Ленина в Ялте и проходил через набережную курортной столицы полуострова и Приморский парк.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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