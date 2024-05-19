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Самолет наехал на человека в аэропорту Екатеринбурга - РИА Новости Крым, 19.05.2024
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Самолет наехал на человека в аэропорту Екатеринбурга
Самолет наехал на человека в аэропорту Екатеринбурга - РИА Новости Крым, 19.05.2024
Самолет наехал на человека в аэропорту Екатеринбурга
В аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге самолет наехал на техника во время маневрирования перед стартом, сообщает пресс-служба Уральской транспортной... РИА Новости Крым, 19.05.2024
2024-05-19T14:27
2024-05-19T14:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге самолет наехал на техника во время маневрирования перед стартом, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.Отмечается, что мужчина госпитализирован с травмой ноги.По данным ведомства, рейс должен был вылететь в субботу в 04.15 мск, но в связи с инцидентом был задержан на 3,5 часа. По факту произошедшего Свердловская транспортная прокуратура начала проверку.
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Новости
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РИА Новости Крым
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екатеринбург, происшествия, общество, новости, авиация, новости
Самолет наехал на человека в аэропорту Екатеринбурга

В аэропорту Екатеринбурга самолет во время руления наехал на техника

14:27 19.05.2024 (обновлено: 14:30 19.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСамолет в аэропорту. Архивное фото
Самолет в аэропорту. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге самолет наехал на техника во время маневрирования перед стартом, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Отмечается, что мужчина госпитализирован с травмой ноги.
"Установлено, что при начале движения на предварительном старте воздушное судно А-320, эксплуатант "Уральские авиалинии", вылетающее рейсом Екатеринбург-Бишкек, передней стойкой шасси совершило наезд на техника по выпуску воздушного судна. По предварительной информации, в результате наезда работником аэропорта получена травма нижней правой конечности", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, рейс должен был вылететь в субботу в 04.15 мск, но в связи с инцидентом был задержан на 3,5 часа. По факту произошедшего Свердловская транспортная прокуратура начала проверку.
 
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