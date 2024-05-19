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Самолет наехал на человека в аэропорту Екатеринбурга

Самолет наехал на человека в аэропорту Екатеринбурга - РИА Новости Крым, 19.05.2024

Самолет наехал на человека в аэропорту Екатеринбурга

В аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге самолет наехал на техника во время маневрирования перед стартом, сообщает пресс-служба Уральской транспортной... РИА Новости Крым, 19.05.2024

2024-05-19T14:27

2024-05-19T14:27

2024-05-19T14:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге самолет наехал на техника во время маневрирования перед стартом, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.Отмечается, что мужчина госпитализирован с травмой ноги.По данным ведомства, рейс должен был вылететь в субботу в 04.15 мск, но в связи с инцидентом был задержан на 3,5 часа. По факту произошедшего Свердловская транспортная прокуратура начала проверку.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатеринбург, происшествия, общество, новости, авиация, новости